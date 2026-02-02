【銀一株式会社・展示会出展】「CP+ 2026」出展のご案内

銀一株式会社 CP+2026 出展のご案内

銀一株式会社

世界中のカメラファンが集まるイベント「CP+（シーピープラス）」。カメラ・写真用品だけでなく、動画関連、編集ソフト、ドローンなど、「撮る」「見る」「つながる」を幅広くカバーするワールドプレミアショーです。

銀一株式会社は 2026年2月26日（木）～3月1日（日）の4日間、ブース番号「15」にて出展いたします。

銀一ブースでは、写真・映像業界の最新技術やトレンド、そして多様な表現の形を反映した製品を展示いたします。創造性を刺激するような新製品や、撮影・創作活動をより楽しむためのアクセサリーなど、進化を続ける撮影ギアの「今」をぜひご体感ください。

ブース内では、製品の質感や操作性をじっくりと体感していただけるタッチ＆トライの場を設け、スタッフが常駐して機材選びの疑問や運用のご相談にもお答えします。

銀一株式会社（GIN-ICHI Corp.）

■ 展示ブース番号 | 15

会場MAPは CP+公式ホームページ(https://www.cpplus.jp/venue-map/)をご参照ください。

CP+ 2026(https://www.cpplus.jp/)

＜パシフィコ横浜会場＞

2月26日（木）10:00～18:00※

2月27日（金）10:00～18:00

2月28日（土）10:00～18:00

3月1日（日）10:00～17:00

※2月26日（木）のみ、10:00～12:00はプレス・VIP招待者・クイックパスの入場時間帯となります。

一般来場者の方は12:00～18:00の間にご来場いただけます。

展示ブランド紹介 [ ブース番号 | 15 ]

創造性を刺激する最先端ギアが集結

銀一ブースでは、写真・映像文化の未来を映し出す、選び抜かれた世界のトップブランドと、その最新鋭ギアを一堂にご紹介します。撮影の定番アイテムから、あなたの創造性を次のステージへと導く革新的な製品まで、ぜひご体感ください。

◆ 展示ブランドと注目製品

ピークデザイン (peak design)

世界中のカメラユーザーを魅了し続ける、革新性と洗練されたデザインの融合。昨年の話題作、モジュール式三脚「プロトライポッド」や、最新のカメラストラップシリーズ「フォームロープ」「フォームレザー」など、撮影効率を飛躍的に向上させるギアをご紹介します。美しい色合いが魅力のカメラバッグ、トラベルバッグ、アウトドアバッグに加え、カメラユーザーの枠を超えて愛されるスマートフォン用アクセサリー「モバイル」シリーズにもご注目ください。

ワンダード (WANDRD)

「旅」と「写真」を愛するクリエイターのためのバッグブランド。ベストセラーのバックパック「プロヴォーク」の最新モデルや、機動性に優れた人気のスリングバッグ「ローグスリング」など、日常から過酷な冒険まで、あらゆるシーンであなたのギアを守り、サポートする全ラインナップをご覧いただけます。

シンクタンクフォト (thinkTANKphoto)

プロフェッショナルから絶大な信頼を得る、機材保護のスペシャリスト。昨年アップデートされた機内持ち込みサイズの小型ローリングケース「エアポートナビゲーターV2」や、都市と野外の境界を越えるバックパック「ダークライト」などの新ラインナップを中心に、堅牢性に優れた全てのローリングケース、ショルダーバッグ、アクセサリー類を展示いたします。

グラギア (GuraGear)

クリエイティブな冒険を豊かにする、快適な機材運搬を実現するバッグ。フラッグシップモデルのバックパック「キボコ2.0」をはじめ、軽量かつ耐久性に優れたスリングバッグやダッフルバッグなど、あなたの創作活動をストレスなく支えるためのソリューションをご提案します。

その他、映像クリエイターから絶大な人気を誇るロードマイクロフォンズの“ワイヤレスマイクシリーズ”、一眼動画のクオリティを高めるオーシーの“オンカメラモニター”、小型ながら高機能なライトピックスラボの”小型フラッシュ”、そしてプロのワークフローに不可欠なテザーツールズの”テザーUSBケーブル”など、撮影・制作の現場を強力にサポートする多彩なラインナップも豊富に取り揃えております。

ロード ワイヤレスゴー（第3世代）オーシー G7プロライトピックスラボ フラッシュQ FM2

＜展示ブランド一覧＞

写真・映像用品 アウトレットセール

- peak design ピークデザイン(https://www.peakdesign-japan.com/)（アメリカ / カメラバッグ、アウトドアバッグ、カメラギアなど）- WANDRD ワンダード(https://www.ginichi.co.jp/brand/wandrd/)（アメリカ / カメラバッグ、トラベルバッグ）- thinkTANKphoto シンクタンクフォト(https://thinktankphoto.jp/)（アメリカ / カメラバッグ、アクセサリー）- GuraGear グラギア(https://www.ginichi.co.jp/brand/gragear/)（アメリカ / カメラバッグ、トラベルバッグ）- RØDE Microphones ロードマイクロフォンズ(https://ginichi.site/rode)（オーストラリア / ワイヤレスマイク、ヘッドホン）- Osee オーシー(https://ginichi.site/osee)（中国・北京 / モニター、スイッチャー）- LightPix Labs ライトピックスラボ(https://ginichi.site/lightpixlabs)（中国・香港 / 小型フラッシュ）- Tether Tools テザーツールズ(https://www.ginichi.co.jp/brand/tethertools/)（アメリカ / USBケーブル、アクセサリー）

プロ機材ショップの銀一スタジオショップ（東京・月島）からアウトレット品を出展いたします。

人気ブランド「シンクタンクフォト」「ピークデザイン」のカメラバッグやストラップ、「ロードマイクロフォンズ」のワイヤレスマイクなどをご用意いたします。

なお、お支払いに現金はご利用いただけません。

公式ホームページ：https://www.jpiaa.jp/outletsale/

【展示会概要】

CP＋（シーピープラス）2026

会期：

2月26日（木）10:00～18:00

2月27日（金）10:00～18:00

2月28日（土）10:00～18:00

3月1日（日）10:00～17:00

会場：

会場イベント / パシフィコ横浜

オンラインイベント / 公式ウェブサイト

主催： 一般社団法人 カメラ映像機器工業会（CIPA）

後援：経済産業省／観光庁／神奈川県／横浜市／横浜商工会議所／日本貿易振興機構（ジェトロ）

特別協力：日本カメラ博物館／日本新聞博物館／横浜美術館

入場：無料（事前来場登録制）

URL：https://www.cpplus.jp/outline/

銀一株式会社

私たちは、「表現」を追求する全ての人たちに、最高の感動と笑顔を届けます。

銀一株式会社は、写真や映像、音響制作、3DCG、造形など、さまざまな媒体を通じた表現活動を追求する人を支援し、共に文化を豊かにしていくことを目指します。

会社概要

社名：銀一株式会社（GIN-ICHI CORPORATION）

設立：昭和35年4月5日（創業 昭和33年4月）

事業内容：映像機材（写真、動画、ビデオ、映画）の輸入及び販売、映像機材のレンタル、撮影スタジオ及び暗室の設計・施工、デジタル撮影及び DTP システムの販売。

ホームページ：https://www.ginichi.co.jp/

ウェブカタログ：https://www.ginichi.co.jp/support/catalogue/



※ 本プレスリリース記載の情報は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。