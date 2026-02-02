近畿日本鉄道株式会社（大阪市天王寺区 社長：原 恭）、極楽寺（三重県名張市赤目町一ノ井）および伊賀一ノ井松明講（以下、「松明講」）は、３月１２日（木）に、東大寺二月堂の修二会（お水取り）で使用する松明を、列車で運ぶ行事に参加することができる「松明調進行事 列車ツアー」を催行します。

本ツアーは、東大寺に奉納している松明を、松明講が近鉄大阪線の赤目口駅から臨時列車に積み込み、東大寺の最寄り駅である近鉄奈良駅まで運ぶ行程で、「松明調進行事」は７７８回目（松明講調べ）を迎えます。今回は、名張高校の生徒も伝統行事をつなぐため、担ぎ手として参加します。

車内では、「松明調進行事」の歴史解説や、松明講・極楽寺それぞれから「記念品」をお配りします。

この他、ご希望のお客さまは、近鉄奈良駅から東大寺二月堂まで、松明講ならびに名張高校の生徒とともに松明を担いで運ぶ体験をしていただくことができます。





１．実施日 ２０２６年３月１２日（木）

２．募集人員 １２０名 最少催行人員９０名

３．行程 赤目口駅（８：４６発）+++（臨時列車）+++高の原駅折返し+++近鉄奈良駅（１０：１３着）…「松明を担いで東大寺二月堂まで行進」…東大寺二月堂：解散

４．旅行代金 赤目口駅から おとな：2，３００円 こども：８５０円 幼児：２００円

旅行代金には、赤目口駅から近鉄奈良駅までの片道運賃（おとな、こども）イベント料、参加記念品代（おとなのみ）および諸税を含みます。

５．お申込み ２０２６年２月3日（火）１０時００分から

きんてつおすすめツアーHPからお申込みいただけます。

URL：https://www.kintetsu.co.jp/zigyou/ekicho/

６．お問い合わせ 近鉄旅の予約センター TEL：０６-６７７５-３６３６

（平日１０時００分から１７時３０分まで）

（以 上）