MTメタトロンから美容サロン専売『FATAFIORE』（ファータフィオーレ）誕生！2026年3月8日発売「IVショット＆IVディープマスク」

スキンケアブランド『MTメタトロン』を展開するMTコスメティクス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：板橋理恵）は、2026年3月8日（プレミアム美肌の日）に医療美容に着想を得て生まれた次世代スキンケアの『MTメタトロン FATAFIORE（ファータフィオーレ）』を発売開始します。

肌本来の美しさを引き出すための“土台作り*³”をサポートする導入美容液「IVショット」と、潤いで満たした肌をなめらかに整え、健やかな状態へ導く「IVディープマスク」のセット。

2つのアイテムを組み合わせて使用することで、「整える→育てる→引き締める」という肌育*²サイクルがスムーズに循環し、使うたびに肌のコンディションが整っていくような実感をホームケアでサポートします。

■MTメタトロン FATAFIORE とは

MTメタトロンから登場した「MTメタトロン FATAFIORE」は、

整えて、育てて引き締める-“注ぐ*¹”発想から生まれた、次世代の肌育*²ケアです。

日々のストレスに揺らぎやすい現代の肌に、医療美容に着想を得た技術で、潤いを与えながら素肌美を高め、肌本来が持つ“肌力”をサポートします。

美容のプロたちも一目置く、厳選された美容保湿成分を配合し、肌をなめらかに整え、うるおいに満ちた「肌育*²コスメ」として設計。

一時的に足りないものを補うケアではなく、肌を整える→育てる→引き締める力を段階的に毎日のホームケアでサポートします。

使うほどに、肌が自ら美しさを生み出す。

最先端スキンケアを毎日のホームケアに落とし込んだ“次世代の肌育*²コスメ”です。

*¹角質層まで

*²肌を引き締めながらハリ・潤いのある肌に整えること

*³乱れた角層を整えること

■ブランド名「FATAFIORE」の由来

イタリア語で妖精・美人・運命の女神を意味する「FATA」と、花を意味する「FIORE」

を合わせたMTメタトロンのオリジナルブランドです。

ダメージや年齢を重ねた肌だけでなく、今の綺麗な肌をもっときれいに。

「肌本来のサイクルによって美しく咲くことは、運命として備わっている」という思想を表したブランド名です。

■商品詳細

肌育*¹の土台を整える*⁶導入美容液

MTメタトロン FATAFIORE

IVショット30mL

日々の外的刺激により揺らぎやすい現代の肌に、美容医療に着想を得た成分理論を応用し開発した肌育*¹導入美容液。

ポリヌクレオチド*²、ホスファチジルコリン*³、グルタチオン*⁴など注入発想*⁵の成分を贅沢に配合。角質層まで潤いとともに美容成分を届け、肌本来の働きをサポートしながら、肌が整った状態を保つための土台作り*⁶をサポートします。

一時的に補うケアではなく、使い続けることで肌のコンディションを整え、次のステップへとつながる健やかな肌状態へ導きます。

毎回のケアに取り入れることで、肌が内側*⁵から変化していくような体感を目指します。

*¹肌を引き締めながらハリ・潤いのある肌に整えること

*²加水分解DNA-Na（皮膚保護成分）

*³肌ハリ・肌弾力

*⁴透明感（潤いによる艶やかな印象）・艶肌

*⁵角質層まで

*⁶乱れた角層を整えること

肌育*³サポートする集中ゲルマスク

MTメタトロン FATAFIORE

IVディープマスク 4枚入り

日々の外的刺激にさらされやすい肌を、集中的にうるおいケアするために開発した集中浸透マスク。肌育*³を促すパンテノール*¹、ナイアシンアミド*¹、グリチルリチン酸2K*²、DNA-Na*¹などの美容成分を厳選配合。

浸透性に配慮したゲルが肌に密着し、角質層まで潤いとともに美容成分を届けます。

潤いで肌を満たしながら、揺らぎやすい肌状態を優しく整え、美容液で整えた肌コンディションを心地よくキープさせることで、肌が自ら整い、維持しやすい環境づくりをサポートします。

週1回の集中ケアとして取り入れることで、“整える→育てる→引き締める”の肌育*³サイクルをより確かなものへ。自宅にいながら、本格的な集中トリートメントを体感できるよう設計しました。

*¹皮膚保護成分

*²整肌成分

*³肌を引き締めながらハリ・うるおいのある肌に整えること

■3月8日『プレミアム美肌の日』とは

美肌の意識を高めて日々のスキンケアを見直すきっかけを提供することを目的に、MTコスメティクス株式会社が3月「3（み）んな美しく」8日「肌（８）・ハッ（8）ピー」を『プレミアム美肌の日』と制定し、2021年3月に一般社団法人日本記念日協会から認定されました。

この記念日は、「性別や年齢問わず、誰もが美肌でハッピーになるように」との願いを込め、肌に優しい習慣を始めたり、正しいスキンケアを学んだりするなど、自分自身の肌と向き合う時間を楽しむ日です。

■MTコスメティクス株式会社 企業理念

MTコスメティクス株式会社は、美容プロフェッショナルブランド「MTメタトロン」を製造販売する会社として、美容プロフェッショナルの皆様の事業支援を通じて、すべてのお客様への確かな満足を追求しています。美容プロフェッショナルの皆様がお客様にご満足いただけるサービスを提供できて初めて、お客様のリピートが生まれます。そのために必要不可欠なものがお客様との信頼の絆であり、高い技術と同時に、スキンケア・ボディケア製品の提供を通じて、美容プロフェッショナルの皆様とお客様との信頼の架け橋の一助になることを、切に願っています。

■企業概要

企業名：MTコスメティクス株式会社

所在地：東京都千代田区飯田橋1-5-10教販九段ビル3Ｆ

設立：2005年2月4日

資本金：3億円

事業内容：スキンケア化粧品及び美容機器向け化粧品開発、製造、販売

代表者：代表取締役社長 板橋理恵

URL：https://www.metatron-cosme.jp/company

