東京都公立大学法人は、２大学（東京都立大学、東京都立産業技術大学院大学）１高専（東京都立産業技術高等専門学校）（以下、２大学１高専と表記）を管理運営する、東京都が設置した地方独立行政法人です。

２大学１高専では、入試志願者や保護者、都民や卒業生、産業界など様々なステークホルダーの方々に向けて広報や情報発信を行っており、また法人広報では法人全体のプレスリリースや寄附者等に向けた広報、法人内教職員に向けたインナーブランディング広報などを行っています。

急速な少子化が進行する現在、大学間競争なども乗り越えて国内外から選ばれる学校となるために、教育研究力のPRや認知度向上のための取組などをこれまで以上に推進し、法人全体の広報力を高めていきたいと考えています。

そのため新たに、高い専門性と豊富な経験、現状を切り拓く強い思いを持つ民間人材を、管理職（課長）として募集します。

■ 募集概要

募集期間：令和８年1月30日（金）から２月15日（日）

募集職種：広報企画担当（課長級）＜特定任用職員＞

雇用期間：令和８年４月1日から令和11年３月31日まで

勤務地：新宿

採用ＨＰ：特定任用職員 | 東京都公立大学法人

（詳細はこちらでご確認ください）

※東京都公立大学法人HP

（お問い合せ先）

＜採用に関すること＞

東京都公立大学法人 総務課採用担当

直通）042-677-2977

＜業務内容に関すること＞

東京都公立大学法人 経営企画室広報担当

直通）03-5990-5385