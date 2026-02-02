伊賀鉄道および伊賀市では、伊賀市域の皆様や観光等で伊賀を訪れる皆様にとって大切な公共交通を維持・存続させるため、２０２０年度から「まくら木オーナー制度」を開始しました。

２０２６年度版では、これまでのプレートに比べ長さ２．５倍の「でっかい！まくら木プレート」や、なの花畑を走る緑忍者列車をモチーフとした新デザインの忍者列車プレートが登場します。また定番のゴールドプレートとホワイトプレートもご用意しオーナー様を募集します。

詳細は以下のとおりです。





１．「まくら木オーナー」の概要

伊賀鉄道をご支援いただけるオーナー様を募集し、お名前やメッセージを記載したプレートを、伊賀上野駅以外の伊賀線各駅構内（四十九駅は先着10名様限り）のまくら木に設置します。





２．募集期間

２０２６年２月３日（火）午前１０時～３月２日（月）午後６時まで（郵送申込は３月２日必着）





３．料金（１口・税込、返送料無料） Ａ・Ｂ・Ｃ・Dコースの４つからお選びいただけます。

４．プレートの概要と注意事項について

【注意事項等】

・１口につき１枚のプレートを設置します。

・プレートには、オーナー様のお名前とメッセージを印字します。公序良俗に反しない範囲でお好きな文言をお選びください。なお字体は伊賀鉄道指定とします。

・設置期間は２０２６年４月中旬頃～２０２７年３月末です。プレートの設置完了後に「まくら木オーナー会員証」とプレートの写真をオーナー様へお送りします（4月中旬に発送予定）。「まくら木オーナー会員証」の有効期間中、オーナー様は伊賀線各駅へ無料で入場できます（伊賀上野駅は除く）。なお、列車にご乗車される際は乗車券をお買い求めください。

・設置期間終了後のプレートは、オーナー様宛にご返送いたします。ご返送の要否は、申込時にご選択ください。

・プレートは、自然条件等により、まくら木に取付けている間に汚れや色落ち、ひび割れ等が生じることがありますので、あらかじめご了承ください。

・鉄道工事を実施する際に、オーナー様の了承を得ることなくプレートの設置場所を変更する場合がありますので、その際には別途お知らせいたします。





５．お申込み方法

（１）WEB（ホームページ）でのお申込み

【申込サイト】いがてつオンラインショップ

ア．以下のURLから、いがてつオンラインショップ内商品ページへアクセスしてください。

https://www.igatetsu.shop/（2次元バーコードからもアクセスできます）

※ 検索からアクセスする場合

伊賀鉄道ホームページの中程にある「伊賀鉄グッズ」のバナーを押下してください。

「いがてつオンラインショップ」に遷移しますので、商品一覧より「まくら木オーナー」各コースの商品を選択してください。

イ．オンラインショップのサイトで、メッセージ枠に記入する『お名前』と『メッセージ』を入力いただき、プレートの返送の『要否』と『数量』を選択してカートに入れてください。

ウ．ショッピングカートのページから「レジに進む」をクリックし、お申込者情報を入力してください。

エ．クレジットカード払い、銀行振込のいずれかを選択して、決済してください。

（２）駅窓口でのお申込み

申込書に必要事項を記入し、料金を添えて、伊賀鉄道忍者市（上野市）駅窓口までお申し込みください。

（３）郵送でのお申込み

申込書に必要事項を記入し、伊賀鉄道までお送りください。折り返し郵送にて、料金のお支払い方法（口座振込）をお知らせします。

【住所】〒５１８-０８７３

伊賀市上野丸之内６１番地の２ 伊賀鉄道株式会社 総務企画課 宛

６．その他

・料金のお支払い後は、理由の如何にかかわらず返金できませんので、ご了承ください。

・銀行振込の手数料はオーナー様のご負担となりますので、ご了承ください。

・事故防止のため、プレートの確認等で線路内には絶対に立ち入らないでください。

以 上







