パティスリー洛甘舎(本社：京都市中京区)は2026年バレンタインに向けた新作ショコラ３種「洛甘ビターショコラ＜アマレット＞」「洛甘ビターショコラ＜伏見のにごり酒＞」「洛甘ビターショコラ＜伏見の清酒＞」を2026年2月1日より新発売します。洗練されたデザインとお酒の効いたショコラの味わいで、特別なバレンタインのひとときを彩ります。https://rakkansha.jp/

商品概要

バレンタインに向けた新作ショコラ３種「洛甘ビターショコラ＜アマレット＞」（594円・税込）「洛甘ビターショコラ＜伏見のにごり酒＞」（594円・税込）「洛甘ビターショコラ＜伏見の清酒＞」（594円・税込）【発売日】2026年2月1日（日）～【販売場所】パティスリー洛甘舎本店 京都市中京区三文字町227-1藤六ビル1F

2月発売の冬季メニュー

希少な「白苺」と最高級「あまおう」をザックザクと贅沢に使用したショートケーキ。苺！苺！苺！従来のショートケーキを超えた逸品をお楽しみください。９１８円〔税込〕

枯山水をイメージして創作しました。和魂洋才を詰め込んだ本家イタリアを超えたティラミスです。702円〔税込〕

会社概要

【店舗名】パティスリー洛甘舎本店【所在地】京都市中京区三文字町227-1藤六ビル1F【問い合わせ】075-708-3213