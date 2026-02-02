合同会社スポットライト（所在地：大阪市阿倍野区、代表：山下悦令、本店：大阪市平野区）は、2026年2月18日（水）、平野区および東住吉区の活性化を目的としたビジネス交流会「ひらすみつながる会」のキックオフイベント（第0会）を開催いたします。 本会は、地域内の事業者が互いを知り、協力し合える関係性を築くことで、地元での地産地消ならぬ「地産地仕事」の実現を目指します。

1. 開催の背景：地元の魅力的な事業者が「見えない」現状を打破したい

平野区・東住吉区には、多種多様な企業や商店、個人事業主が存在しています。 しかし、実際には「近所にどんな事業者がいるのか知らない」「困った時に相談できる地元のネットワークがない」という感じております。 平野区で生まれ育った主催者の山下は、「地元を、地元の人たちで盛り上げたい」という想いから、地域のつながりを可視化し、応援し合える環境を作るべく本会を立ち上げます。

2. 「ひらすみつながる会」が目指すもの：競争ではなく共存

本会は、単なる名刺交換会に留まらず、以下の3点をビジョンとして掲げています。 ・地域内での相互発注・協力関係の構築：外に頼る前に、まずはこの街の事業者を思い出す文化を作ります。 ・「困った時の相談相手」になる：地域の活性化を支えるパートナーを見つける場を提供します。 ・参加者と共に創る会：第0会では、今後の活動内容についても参加者の皆様と一緒に考え、育てていきたいと考えています。

3. イベントの特色

今回は「第0会」として、まずは主催者の想いを共有し、参加者同士がゆるやかに知り合う場とします。 「何かしたいけれど何から始めればいいかわからない」という方や、情報収集のみを目的とした参加も歓迎しており、無理な営業や勧誘を制限することで、安心して交流できる場を整えています。

■開催概要

日時：2026年2月18日（水） 18:30～19:30（18:15開場） 会場：第一生命保険 南大阪支社 平野本町営業オフィス 3F参加費：無料 定員：30名（1社3名まで） 対象者平野区・東住吉区の企業・お店・個人事業主 平野区・東住吉区で大阪府内で事業をされている方 平野区・東住吉区で事業承継予定の方や、これから起業を考えている方 協力：第一生命保険 南大阪支社 平野本町営業オフィス 詳細・申込URL：https://info.spotwrite-fp.com/hirasumikai0

■主催者プロフィール

合同会社スポットライト 代表 山下悦令（やました よしのり） 平野区生まれ、平野区育ち。 大阪産業創造館 経営サポーター、MEBICコーディネーターとしても活動。 2022年に独立し、マーケティング＆クリエイティブ事業を展開。 「いつか地元で貢献したい」という願いを、2026年に本会として始動させます。

■本件に関するお問い合わせ先

合同会社スポットライト 担当：山下 悦令TEL：050-3559-3502E-mail：info@spotwrite-fp.comURL：https://spotwrite-fp.com/