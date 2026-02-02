傘ブランドWpc.から誕生したライフスタイルブランド「Wpc. Patterns」2026年春夏コレクションビジュアルモデルに「のん」さんを起用！

株式会社ワールドパーティー

株式会社ワールドパーティー(本社:大阪市住吉区、代表取締役社長:冨田智夫)が展開する傘ブランド「Wpc.(ダブリュピーシー)」から誕生したライフスタイルブランド「Wpc. Patterns(ダブリュピーシーパターンズ)」は、2026年2月2日（月）より、新作コレクションと俳優・アーティストとして活躍するのんさんを起用した新ビジュアルを公開いたします。

ブランドサイト :https://wpc-patterns.jp/

2026年春夏ビジュアルモデルに、俳優・アーティスト「のん」さんを起用！

『Wpc. Patterns』は、レイングッズブランド”Wpc.”の「雨の日でも心晴れやかに」という想いから着想した、華やかで明るいテキスタイルデザインを、日々の暮らしに役立つさまざまなアイテムにのせてお届けしているライフスタイルブランドです。

今回のビジュアルモデルには、俳優業にとどまらず、音楽やアートなど、幅広い分野で活躍するのんさんを起用。飾らない雰囲気ののんさんは、見る人の気持ちを自然と前向きにしてくれる魅力があります。その親しみやすい存在感は、Wpc. Patternsが掲げるブランドメッセージ「心に、いつも、晴れもよう。」と通じるものがあると考え、今回の起用に至りました。

新たに公開するキービジュアルでは、Wpc. Patternsで人気の「ポルク柄」を背景に、のんさんが微笑むナチュラルな姿を使用。フィンランド語で「森の中にあるような細い道」を意味するポルク柄は、森の小道に咲く色とりどりの花をイメージしたデザインが特徴です。のんさんの穏やかな表情が、ポルク柄の淡くやさしい色合いと調和し、温かみのあるビジュアルに仕上がりました。

また、2026年春夏の新柄として「フロラージュオフ」が登場！優しい香りが漂う花畑をイメージしたフロラージュの柄が、のんさんの可憐な笑顔と重なります。その他のビジュアルには、鮮やかな色使いとチューリップが印象的な「ブルーミングチューリップレッド柄」など、約70種類の豊富なテキスタイルのなかから、のんさんの雰囲気にぴったりの柄をセレクトしました。

Wpc. Patternsならではの華やかなテキスタイルと調和する、のんさんの晴れやかな表情にもぜひご注目ください。

注目の新作コレクションの一部商品をご紹介！

保冷保温くっつくろす（税込1,540円）(https://www.wpc-store.com/c/goods/w201)

人気の「マルチくっつくろす」に保冷・保温機能がプラス！ランチボックスとカトラリーをしっかり包めるサイズです。吸水性の高い特殊マイクロファイバーで、生地同士がピタッとくっつくため、ゴムなしでもズレにくく、お子さまでも簡単に扱えます。ペットボトルやネッククーラーなど、温度を保ちたいアイテムも快適に持ち運べ、季節を問わず一年を通して活躍する、頼もしい一枚。

■素材：本体／ポリエステル100%

内側／ポリエステル100%（シルバーコーティング）

■サイズ：40×40cm

簡易保冷・保温ポーチ（税込1,980円）(https://www.wpc-store.com/c/goods/w200)

おにぎりやサンドイッチ、フルーツなど軽食の持ち運びにぴったりな保冷・保温機能付きのポーチ。折りたたんでストラップでまとめられる仕様のため、使用後もコンパクトに収納できます。保冷剤が入るメッシュポケット付きで、暑い日のお出かけも安心。汚れが付きにくい”はっ水加工”生地も嬉しいポイント！華やかな花柄に、持ち手の差し色がアクセントとして映え、ランチタイムを楽しく彩ります。

■素材：表側／ポリエステル100%

内側／ポリエステル100%（シルバーコーティング）

■サイズ：幅14×高さ12×マチ9cm

フラップポーチ型アイスパック（税込1,430円）(https://www.wpc-store.com/c/goods/w202)

一般的な保冷剤よりもひとまわり大きいサイズで、広範囲をしっかりと冷やせるポーチ型保冷剤です。凍らせてもシャーベット状のまま柔らかく、形を変えやすいのがポイント！透明感のあるクリア素材に花柄をあしらった、柄の美しさが際立つデザインで、見た目から爽やかで明るい気分を演出します。溶けやすいお菓子の持ち運びやコスメポーチとしても使え、幅広く活躍する新感覚アイテム。

■素材：本体／ポリウレタン

内側／高吸水性ポリマー、水、防腐剤

■サイズ：幅17.2×高さ10.2×マチ0.8cm

保冷・保温スクエアバッグ（税込2,970円）(https://www.wpc-store.com/c/goods/w199)

人気のランチバッグがさらに使いやすく進化してリニューアル！高さのある正方形フォルムで、ランチボックスのほか、タッパーやドリンク類もすっきり収納できます。500mlペットボトルが3本入る大容量ながら、普段使いしやすい大人かわいいデザインなので、通勤やお出かけにも取り入れやすいのが魅力。汚れにくい“はっ水加工”生地と、内側の保冷剤ポケット付きで使いやすさも◎。

■素材：表生地／ポリエステル100%

中生地／アルミニウム

■サイズ：幅21.5×高さ20×マチ13cm

ファスナー付きパスケース ユニセックス（税込2,310円）(https://www.wpc-store.com/c/goods/w212)

シンプルで男女を問わず使いやすいデザインのパスケースは、ブランドロゴをさりげなく型押しした高級感のある仕上がり。カードを出し入れするたびに見え隠れする内側のテキスタイルがアクセントとなり、さりげないこだわりを楽しめます。大きめの丸カラビナ付きでバッグにも取り付けやすく、ファスナー付きで鍵や小銭も入れられる便利なアイテムです。

■素材：本体・ストラップ／合成皮革

内生地／ポリエステル100%

透明窓：塩化ビニル樹脂

リールパーツ／スチール

■サイズ：横7.5×縦12cm

イメージキャラクター・のんさん

俳優・アーティスト。音楽、映画製作、アートなど幅広いジャンルで活動。

2022年9月、主演映画『さかなのこ』で、第46回日本アカデミー賞「優秀主演女優賞」を受賞。

2025年2月、DMMTVでの実写ドラマ「幸せカナコの殺し屋生活」。4月、Netflix映画「新幹線大爆破」、9月、ABEMAオリジナルドラマ『MISS KING』、10月、映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」公開。

2026年1月からTVドラマ「こちら予備自衛英雄補?!」出演。

音楽活動では、2025年9月、3rdフルアルバム『Renarrate』をリリース。

2024年、第16回伊丹十三賞を受賞。

▼X(https://x.com/non_dayo_ne)

▼Instagram(https://www.instagram.com/non_kamo_ne/)

▼OFFICIAL WEBSITE(https://nondesu.jp/)

ブランド紹介

＜Wpc. Patternsについて＞

傘をはじめとするレイングッズブランド「Wpc.」から誕生した、ライフスタイルブランド。

Wpc.のレイングッズに採用されている『雨の日でも心晴れやかに』という想いに着想したオリジナルデザインを、 日々の暮らしに役立つさまざまなアイテムにのせてお届けします。

雨の日だけでなく、晴れの日も、曇りの日も。

春夏秋冬365日、何気ない日々から特別な日まで。

Wpc. Patternsは、人々の心を晴れやかに彩る製品づくりを目指します。

販売について

■Wpc.公式オンラインショップ

・Wpc. ONLINE STORE(https://www.wpc-store.com/c/wpc-patterns)

・楽天市場店 Wpc./KiU OFFICIAL SHOP(https://item.rakuten.co.jp/wpc-worldparty/c/0000000553/)

・ZOZOTOWN店 Wpc./KiU(https://zozo.jp/women-shop/wpc-kiu/)

・Wpc. Yahoo!店(https://store.shopping.yahoo.co.jp/wpc-worldparty/wpcpattern)

・Amazon Wpc.(https://www.amazon.co.jp/stores/page/36A5E3F6-238E-41EC-AF05-1D3D107C0CAD?ingress=2&lp_context_asin=B0FJXQTVSN&visitId=de766c13-6575-42bb-ab3f-6dd71e1cbbec&store_ref=bl_ast_dp_brandLogo_sto&ref_=ast_bln)

・マルイウェブチャンネル Wpc.(https://search-voi.0101.co.jp/brand/30067/)

※店舗により、一部取扱いのない商品がございます。

■直営店舗

・Wpc.心斎橋パルコ店

542-0085 大阪府大阪市中央区心斎橋筋一丁目8-3 心斎橋パルコ5階

大阪メトロ御堂筋線心斎橋駅 南改札より直結

・Wpc. LUCUA 1100店

530-8558 大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクアイーレ7階

JR大阪駅より直結

・Wpc. Echika fit 銀座店

104-0061 東京都中央区銀座4-1-2

東京メトロ丸ノ内線銀座駅構内 C4出口すぐ

公式SNS

株式会社ワールドパーティー

本社所在地 ：558-0014 大阪市住吉区我孫子1-2-9

電話番号 ：06-6693-2065

代表取締役社長：冨田 智夫

設立 ：1985年9月

事業内容 ：レイングッズの企画・製造・卸販売

展開ブランド ：Wpc. / W by Wpc. / Wpc. IZA / SiNCA by Wpc. / ONDOO by Wpc.

Wpc. Patterns / UVO / go-koh / KiU / VEER / L.o.F. design / GUERRILLA by KiU