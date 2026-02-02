都立公園・庭園・霊園や東京の河川の水辺では、たくさんのボランティア団体、あるいは個人の方が活躍していることをご存じでしょうか？身近な公園や水辺などでおこなわれているボランティア活動について、活動の様子ややりがいなどについてお話いただく「令和7年度ボランティア活動報告会」を2026年2月15日（日）に実施いたします。参加費は無料。当日はどなたでもオンライン視聴ができます。（※途中入退出可）現在ボランティア活動中の方、これからボランティア活動をしてみたいと思っている方、「どんな人が参加しているの？」「自分にもできることある？」「ちょっと気になるかも…」等ボランティア活動について知りたい方、社会貢献活動に関心を持っている企業、学生の皆さま、ぜひご覧ください！

概要

日時

2026年2月15日（日）10：00～12：00

内容

10：10～【第1部】基調講演「活動が公園の魅力になる！ ～都立公園の現場から～」

都立公園では、地域を越えて多くの方が、“興味” や “楽しみ” をきっかけにボランティアとして参加しています。今回の基調講演には、全国の公園ボランティア活動の取材や調査を行っている「一般社団法人 みんなの公園愛護会」の椛田里佳さんと跡部徹さんをお招きし、「都立公園ボランティアの魅力」 についてお話いただきます。ボランティア活動のリアルなエピソードからボランティアの具体的な活動や魅力をたっぷり学べる、貴重な機会です！※参加者の方のご質問を歓迎いたします

●一般社団法人 みんなの公園愛護会のご紹介●

地域の小さな公園を支える公園愛護会や公園ボランティアをサポートするための団体として、2020年6月24日一般社団法人みんなの公園愛護会が生まれました。

代表理事椛田 里佳 さん子どもの頃から公園好き。母になってからは、子どもたちの声であふれていた近所の公園に、仲間同士で公園愛護会をつくりました。もっと楽しく明るく居心地の良いみんなの公園になるよう、ゆるやかに実験中。大手上場企業を経験した後、上海暮らしや、社会人向けスクール「自由大学」の学長を経て、子どもたちと家族中心の暮らしにシフトしたのち、公園に関わる仕事に。京都大学農学部卒、名古屋市生まれ。

理事跡部 徹 さん自宅は公園の前。住民運動でできた公園のため「自分たちの公園感」が強く、お世話しながら遊び尽くす喜びに目覚めた一人。公園にはまだまだ伸び代がある！株式会社空気読み代表・メディアコンセプター（事業戦略から媒体制作・運用まで。リクルートでメディアプロデューサー、編集長、事業開発を経て独立）／手書き地図推進委員会（2020年GOOD DESIGN賞受賞）／一卵性双生男児の父／著書:「空気読み」企画術/前に進む力/顧客に愛される会社のソーシャル戦略/手書き地図のつくり方、等。仙台市生まれ、東京在住。

10：40～【第2部】ボランティアトークセッション「ボランティアって面白い！ 活動を続ける工夫と楽しさ」

第2部は、みんなの公園愛護会さんとボランティアさんとのトークセッション！活動を支える工夫や現場の熱量を、対話形式で軽やかに解き明かします。ここでしか聞けないエピソードも満載です！※参加者の方のご質問を歓迎いたします参加いただくボランティアの皆様はこちら！・緑のこみちの会（雑司ヶ谷霊園での植栽管理活動）・六義園ガイド倶楽部（六義園での庭園ガイド活動） ・八王子市西部地区環境市民会議（城山川などでの清掃活動）

タイムテーブル（予定）

9：30～ 受付（オンライン入室開始）10：00～ 開会/主催者挨拶10：10～10：40 【第1部】基調講演「活動が公園の魅力になる！～都立公園の現場から～」10：40～11：40 【第2部】ボランティアトークセッション「ボランティアって面白い！活動を続ける工夫と楽しさ」11：40～11：55 お知らせなど12：00 主催者挨拶/閉会※プログラムの進行については変更になる可能性がございます。予めご了承ください※途中入退出可

参加費

無料（閲覧にかかる通信料は参加者様のご負担となります）

参加方法

事前申込み制。前日までにZoomウェビナーアクセス先（ID及びパスワード）をメールで案内いたします

https://forms.gle/sFAS14GaiQQK2riB8

申込締切： 2026年2月12日(木)

主催

東京都建設局公園緑地部 公益財団法人東京都公園協会

リンク

■ 東京都公園協会「ボランティア募集・支援情報」

https://www.tokyo-park.or.jp/profile/volunteer/

■ 東京都公園協会「集まれ！東京の水辺」

https://www.tokyo-park.or.jp/mizube/

■ 一般社団法人 みんなの公園愛護会

https://park-friends.org/