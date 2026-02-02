～実際に注文住宅を建てた17,114人が対象～満足度の高い『ハウスメーカー 注文住宅』ランキング┃【スウェーデンハウス】が12年連続総合1位　「住居の性能」は最高得点に

オリコン株式会社『ハウスメーカー 注文住宅』総合ランキング（オリコン顧客満足度調査）

オリコン株式会社（本社：東京都港区 代表取締役社長：小池 恒、略称：オリコン）は、グループ会社である株式会社oricon MEが、実際のサービス利用者を対象に第三者の立場で実施した『ハウスメーカー 注文住宅』の顧客満足度調査の結果を、2026年2月2日（月）14時に「オリコン顧客満足度(R)」公式サイト内にて発表いたしました。ランキングの結果は、下記の通りとなりました。

《TOPICS》

■【スウェーデンハウス】が調査開始以来、12年連続総合1位 すべての評価項目で6年連続1位に

全項目でランクイン企業平均を上回り、とくに「住居の性能」「保証内容」で高評価

■【ヘーベルハウス】は「鉄骨造」部門で11年連続1位 “耐震性”に関する満足の声多数

＜初発表・階数別ランキング＞―実際にお家を建てた利用者の声も掲載ー

■「平屋」1位は【ミサワホーム】、「2階建て」1位は【スウェーデンハウス】、「3階建て以上」1位は【ヘーベルハウス】

＜価格帯別ランキング＞

■住宅価格上昇を背景に、「5000～6000万円未満」「6000万円以上」の2部門が新設

本調査は、過去12年以内に新築した注文戸建住宅に在住の、全国の17,114人を対象にインターネットによるアンケートを実施しました。調査対象企業は52社で、建物の構造や間取り、設備、内装などを自分の希望どおりにできる注文住宅を施工・販売し、支店など複数の営業所を展開するハウスメーカー、ビルダー、工務店です。

■【スウェーデンハウス】が調査開始以来、12年連続総合1位

全項目でランクイン企業平均を上回り、とくに「住居の性能」「保証内容」で高評価

2015年から調査を開始して12回目の発表となる今回は、【スウェーデンハウス】が12年連続で満足度総合1位となりました。【スウェーデンハウス】は、2021年から6年連続でランクイン企業唯一の80点台を記録しており、高得点が並ぶ当ランキングのなかでもとくに高い満足度を獲得し続けています。

総合得点は、2024年80.8点、2025年81.0点、2026年81.0点と過去3年にわたりほぼ横ばいで推移しており、高い満足度評価を維持しています。

―全評価項目で6年連続1位に 「住居の性能」は最高得点に

評価項目別では、「モデルハウス」「営業担当者の対応」「価格の納得感」「住居の性能」「保証内容」など全13項目で1位に。全評価項目での1位は、6年連続となりました。

すべての評価項目でランクイン企業平均を上回っており、なかでも「住居の性能」と「保証内容」の2項目ではとくに平均との差が大きく、高い評価となりました。

【スウェーデンハウス】ランクイン企業平均点との比較（オリコン顧客満足度調査）

また、【スウェーデンハウス】は、“断熱性や気密性の高さ”などを評価した「住居の性能」は86.2点と当ランキングでもっとも高い得点に。そのほか、“ホームページや住宅カタログのわかりやすさ”などを評価した「情報のわかりやすさ」（前年差＋0.6pt）と、“商品ラインナップの豊富さ“などを評価した「ラインナップの充実さ」（前年差＋0.5pt）の2項目では、いずれも昨年からとくに満足度得点が上昇しました。なかでも「情報のわかりやすさ」は2位との差が3.3ptと、とくに大きな得点差がみられました。

総合ランキング 上位3社の評価項目 得点比較

また部門では、地域別「首都圏」、年代別「40代」「60代以上」、工法別「木造住宅」、築年数別「2～6年以内」「7～10年以内」、価格帯別「3000～4000万円未満」で1位となりました。なお、「木造住宅」部門では2015年から12年連続1位と継続して高い評価を獲得しています。

～【スウェーデンハウス】 利用者のクチコミ～

「木材を生かしたデザインや保温、気密性能の高さとオプションの豊富さで、北海道の気候に対応しながら、デザインも良い住宅を手に入れることが出来た。井戸水対応のエコキュートシステムをメーカーと協力し探していただき助かった。価格高騰前に厳しい納期に対応いただいた（60代以上・男性）」

「噂通りの気密、断熱性能で快適に過ごせる。窓のデザインが独特（50代・男性）」

「住宅の基本性能が高いため、住んでいて安心感がある家だと思いました。営業、設計担当の方との相性が良かったため、打ち合わせは楽しくでき、家の完成まで何の問題もありませんでした（50代・男性）」

■【ヘーベルハウス】は、「鉄骨造」部門で11年連続1位 “耐震性”に関する満足の声多数

総合2位の【ヘーベルハウス】は総合得点78.9点でランクインとなりました。

部門では、都道府県別「埼玉県」「千葉県」、年代別「50代」、工法別「鉄骨造」、世帯別「2世帯住宅」、価格帯別「4000～5000万円未満」「6000万円以上（新設）」で1位に。「鉄骨造」部門では、2016年から11年連続1位と継続して高い評価となりました。実際の利用者からも、鉄骨の強みである“耐震性”に関する満足の声が多数寄せられています。

～【ヘーベルハウス】 利用者のクチコミ～

「使用建材が唯一無二で、耐火性耐震性等長く住むのには安心できる（30代・女性）」

「耐震、耐火建物で建築を考えていたので他のメーカーより優れていたので良かった（50代・男性）」

「地震がおきた時、揺れが少なかった。窓を開けなければ、人の話し声が聞こえない（40代・女性）」

「契約から土地探し、設計打ち合わせ、ローンプランなど、細かなところまで納得のいく説明があり、頼りにできた。アフターサービスの充実もあり価格に納得できる（40代・男性）」

■【ユニバーサルホーム】は総合22位から17位、【パパまるハウス】は総合23位から18位に順位上昇

総合ランキングでとくに前回より順位変動がみられたのは、【ユニバーサルホーム】と【パパまるハウス】。

【ユニバーサルホーム】は総合得点73.6点を獲得し前回総合22位から今回総合17位へ、【パパまるハウス】は総合得点73.5点を獲得し、前回総合23位から総合18位へ大幅ランクアップとなりました。

～【ユニバーサルホーム】 利用者のクチコミ～

「暖房がとても温かい。無垢床と併用できるのもよい。担当者が親身になってくれて、提案力があった（40代・男性）」

「営業担当者の知識と提案力がすごかった。最初から最後までお願いしっぱなしだった（30代・男性）」

～【パパまるハウス】 利用者のクチコミ～

「他社で同内容の建築をすると価格が高いので、必要なものがお手頃で変えた（40代・男性）」

「オプションでかからない設備が多く、予算内に収めてくれた（40代・女性）」

＜初発表・階数別ランキング＞―実際にお家を建てた利用者の声も掲載ー

■「平屋」1位は【ミサワホーム】、「2階建て」1位は【スウェーデンハウス】、「3階建て以上」1位は【ヘーベルハウス】

『ハウスメーカー 注文住宅』評価項目別ランキング（オリコン顧客満足度調査）

今回、新設された「階数別」ランキングは、「平屋」「2階建て」「3階建て以上」の3部門で構成されています。

結果は、「平屋」1位が【ミサワホーム】、「2階建て」1位が【スウェーデンハウス】、「3階建て以上」1位が【ヘーベルハウス】となりました。

＜価格帯別ランキング＞

■住宅価格上昇を背景に、「5000～6000万円未満」「6000万円以上」の2部門が新設

『ハウスメーカー 注文住宅』階数別ランキング（オリコン顧客満足度調査）

毎年調査設計を見直している本調査では、物価高騰による住宅価格の上昇でハウスメーカーの平均価格も上昇していることから、「5000～6000万円未満」「6000万円以上」の2部門が新設されました。

結果は、「2000万円未満」で【パパまるハウス】が初の1位、「2000～3000万円未満」で【三井ホーム】が初の1位、「3000～4000万円未満」で【スウェーデンハウス】、「4000～5000万円未満」で【ヘーベルハウス】が1位となったほか、今回新設された「5000～6000万円未満」では【住友林業】、「6000万円以上」では【ヘーベルハウス】がそれぞれ1位を獲得しました。

『ハウスメーカー 注文住宅』価格帯別ランキング（オリコン顧客満足度調査）『ハウスメーカー 注文住宅』部門別ランキング（オリコン顧客満足度調査）

《調査概要》

■ランキング発表日：2026/02/02 ■調査主体：株式会社oricon ME ■調査方法：インターネット調査

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

2026年 オリコン顧客満足度(R)調査 ハウスメーカー 注文住宅

■サンプル数：17,114人 ■調査企業（サービス）数：52 ■規定人数：100人以上

■調査期間：2025/10/17～2025/10/27、2024/09/26～2024/10/15、2023/11/02～2023/11/13

■定義：建物の構造や間取り、設備、内装などを自分の希望どおりにできる注文住宅を施工・販売し、支店など複数

の営業所を展開するハウスメーカー、ビルダー、工務店。

また、デザインやコンセプトなど、予め設定されている商品を施工・販売する事業者も含む。

■調査対象者 性別：指定なし 年齢：25～84歳 地域：全国

条件：過去12年以内に新築した戸建の注文住宅に在住であり、かつハウスメーカー、ビルダー、

工務店の選定に関与した人

■URL: https://life.oricon.co.jp/rank-house-maker/

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

＜ランキング構成＞

■総合 ■評価項目別（全13項目）「情報のわかりやすさ」「モデルハウス」「ラインナップの充実さ」「打ち合わせのしやすさ」「営業担当者の対応」「価格の納得感」「設計担当者の対応」「施工担当者の対応」「デザイン」「住居の性能」「設備・内装の質」「保証内容」「アフターサービス」

■部門別 「地域別」「都道府県別」「年代別」「世帯別」「工法別」「築年数別」「価格帯別」「階数別」