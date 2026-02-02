〇日吉大社神職による日吉大社境内特別案内と山王祭の御神輿特別公開〇比叡山延暦寺副執行による特別講演会「延暦寺の神様 仏様」と東塔の特別案内〇滋賀·坂本の食文化を五感で楽しめる特別御膳「比叡ゆば重ね」をご堪能京阪ホールディングス株式会社(本社：大阪市中央区、社長：平川良浩)は、歴史資源を活かした交流、歴史文化を再認識する機会の創出のため、神社仏閣や地域と連携した体験プログラム「京阪沿線社寺巡礼」の第2弾を開催します。今回は、比叡山のふもと「坂本」を舞台に執り行われる勇壮な「山王祭（さんのうさい）」の精神を学ぶとともに、比叡山延暦寺の神様と仏様の深い絆を見つめ直す一日特別体験プログラムを開催します。長年にわたる歴史や文化など、さまざまな視点から現在の祈りの形を理解する機会になれば幸いです。詳細は以下のとおりです。

■京阪沿線社寺巡礼Vol.2「神様と仏様が出会った坂本、延暦寺へ！『山王さん』に秘められた比叡の物語」日 時：2026年3月16日(月) 9時30分～16時（9時10分受付開始）会 場：日吉大社、芙蓉園、比叡山延暦寺ほか講 師：浅井勝直氏（日吉大社権禰宜）、星野最宥師（比叡山延暦寺副執行）内 容：日吉大社の浅井勝直権禰宜より、御神輿を激しく揺さぶることで神々の誕生を再現する「宵宮落とし神事」などの山王祭の精神を伺い山王祭の御神輿を特別に公開いただきます。比叡山延暦寺では星野最宥副執行とともに、神様 仏様が共に祀られてきた祈りの歴史を心静かに辿ります。地元の名店「芙蓉園」の2階を貸切。名勝庭園を望む絶景とともに、比叡山延暦寺御用達の「比叡ゆば」を贅沢に使った特製御膳「比叡ゆば重ね」をご賞味いただきます。山王祭の際に各家庭で振る舞われる伝統の「鯖寿司」や、近江の豊かな滋味を詰め込んだ本企画限定の献立です。坂本ケーブル車内では、比叡山鉄道㈱西田取締役による案内付きの貸切運行を実施。移動そのものを特別な体験とし、地域と一体となって坂本の歴史文化を伝えます。【歩行や服装に関するご案内】本企画では、日吉大社の参道や延暦寺の石段・坂道での移動などで合計で約3時間程度の歩行が含まれます。高低差のある箇所もございますので、歩きやすい服装・靴でご参加ください。また、山頂は平地より気温が低いので防寒対策をお願いします。定 員：25名 ※事前予約制 先着順参 加 費：9,500円（税込）※日吉大社拝観料、比叡山延暦寺入山料、昼食代、坂本ケーブル往復運賃、特別体験参加費、イヤホンガイド利用料を含む。詳細・申し込みは下記HPを御覧ください。京阪電車 WEBサイトhttps://www.keihan.co.jp/navi/junrei/form/ 又は、京阪グループ公式観光·体験予約サイトtrip.KANSAIhttps://www.keihan.co.jp/trip_kansai/主 催：京阪ホールディングス㈱共 催：比叡山延暦寺、日吉大社、（一社）比叡山・びわ湖DMO、坂本観光協会協 力：比叡山鉄道㈱後 援：朝日新聞社、(公社)日本観光振興協会、(公社)びわこビジターズビューロー、(公社)びわ湖大津観光協会、歴史街道推進協議会■お客さまのお問い合わせ先京阪ホールディングス㈱「京阪沿線社寺巡礼」係TEL：06-6944-2542（平日 10時～12時、13時～16時）以 上

