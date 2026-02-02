【LADOR（ラドール）】BTSのJimin新ビジュアルを公開。新作ヘアオイル「エンジェルミュゲ」が登場

株式会社トリクル

韓国パーソナルケア専門ブランドLADOR（ラドール)が新商品の「エンジェルミュゲ」を2026年2月2日（木）より日本公式ECにて発売を開始いたしました。

今回リリースされた「エンジェルミュゲ」は、これまで展開してきたパフュームヘアオイルシリーズの好評を受けて誕生した新商品です。

感覚的に楽しめる香りはそのままに、髪本来の美しさを引き出す設計をさらに強化し、髪の保湿・ツヤ・香りにフォーカスしたヘアオイルとして開発されました。

特に、冬の乾燥しやすい季節に起こりがちなパサつきや絡まりを瞬時に整え、オイル特有のべたつきを感じさせない、軽やかでシルキーな仕上がりが特長です。

ブランドのロングセラーである「パフュームヘアオイル」シリーズにおいて、5つ目の香りとして加わった本商品は、ラインナップをさらに充実させ、ブランドへの期待感を一層高めるアイテムとなっています。

新商品の公開にあわせて、ブランドモデルである BTS Jimin さんが登場する新たな動画も公開されました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SL_3iRX1GjQ ]

動画内でJiminさんは、 「ミュゲの香りがすると、幸せがやってくる。」というメッセージを届けています。

ミュゲを想起させる美しい世界観の中で、温もりあふれるロマンチックなビジュアルを披露し、観る者の視線を引き寄せます。

■商品概要

商品名：パフュームヘアオイル（エンジェルミュゲ）

発売日：2026年2月2日

容量・価格：30m l /80ml \2,200 / \3,700（税込）

取扱店舗：公式EC

※その他モールにつきましては、順次発売を予定しております。

■ブランドモデルプロフィール

[BTSのオールラウンダー、美しい音色と パフォーマンスの実力を備えたJimin]

Jiminは2013年にデビューした7人組グループBTSのメンバーだ。 美しい声で、BTS の音楽に彩りを加える存在だ。 華麗なパフォーマンスの実力はJiminを説明する時に欠かせない要素である。「生まれながらのアイドル」と称されるほど、ステージの上でひときわ強い輝きを放つ。 現代舞踊を専攻した彼は、繊細なダンスと豊かな表現力でBTSのパフォーマンスを支えてきたメンバーのひとりである。 魅力的な音色と卓越したダンスの実力を兼ね備えたオールラウンダーとして広く知られている。

2023年にリリースした初の Solo Album ‘FACE’ のタイトル曲 「Like Crazy」(2023.03)が米ビルボードメインソングチャート「HOT100」で1位を獲得し、Jiminは同チャートで首位を記録した初の韓国ソロアーティストとなった。 2024年にリリースした2nd Solo Album ‘MUSE’（2024.07）を通じて、コンセプチュアルなアルバムの在り方を提示した。 また、「Lie」「Serendipity」「With You」（ドラマ『私たちのブルース』OST）といったソロ楽曲をはじめ、SOLと共に歌唱した「VIBE」など、多彩な音楽的試みをしている。

■LADORとは

LADOR（ラドール）は、2007年に韓国で誕生したブランドです。ブランド名は「Laboratory（研究所）」と「adorable（愛らしい）」を組み合わせたもので、“あらゆるニーズに応える製品を開発し、美しさを完成させる”という理念が込められています。「Completing your everyday life, Lador.（日常を完成させるラドール）」をスローガンに掲げ、成分の安全性や品質に徹底的にこだわった製品づくりを行っています。一つの製品を完成させるまでに1年以上の開発期間をかけるなど、専門家と研究員の連携により、多様な髪の悩みに応える高品質なヘアケアアイテムを展開しています。LADORは、韓国国内にとどまらず、現在では世界30か国以上で展開され、多くのユーザーに支持されています。特に「ヘアフィルアップ」や「パフュームヘアオイル」などの製品は、ダメージケアや香りの良さで高い評価を受けています。

【LADOR公式HP】https://lador.jp/

【楽天公式ストア】https://item.rakuten.co.jp/swag-official/c/0000000009/

【Amazon公式ストア】https://x.gd/0tb3S

【ZOZO公式ストア】https://zozo.jp/shop/lador/

【Qoo10公式ストア】https://www.qoo10.jp/shop/lador_jp

【LADOR公式Instagram】https://www.instagram.com/lador_jp

【LADOR公式X 】https://x.com/lador_jp

