大正製薬株式会社［本社：東京都豊島区 社長：上原 茂］（以下、当社）は、公益財団法人日本ラグビーフットボール協会が主催するラグビー日本代表戦2試合について、冠スポンサーとして特別協賛し、「リポビタンＤチャレンジカップ2026」として開催することが決定いたしました。また、2026年よりスタートする新しい国際大会『ネーションズチャンピオンシップ』にて行われる日本代表戦の2試合についても特別協賛することが決定しました。ラグビーワールドカップ2027の前年に世界の強豪と伍して戦える重要なテストマッチとなります。当社は、2001年より「日本代表オフィシャルスポンサー」、2016年より「日本代表オフィシャルパートナー」、2020年からは「日本代表トップパートナー」として、ラグビー日本代表チームを応援して、25周年を迎えました。また、2002年から海外の代表チームなどを招いて、ラグビー日本代表の強化を目的としたテストマッチである「リポビタンＤチャレンジ」、「リポビタンＤチャレンジカップ」の大会冠スポンサーを務めております。「リポビタンＤ」は日本ラグビーフットボール協会が迎える創立100周年の内、四半世紀をともに支え続けてきました。夢に向かって前向きにがんばる人々を応援し、皆さまの疲労回復・栄養補給をサポートする「リポビタンＤ」は、本大会開催への特別協賛を通して、引き続き、ラグビー日本代表チームの強化と日本ラグビー界の発展を支援する様々な取り組みを行ってまいります。

◆ネーションズチャンピオンシップとは

「ネーションズチャンピオンシップ」は2026年に新設され、2年に一度開催される世界最高峰のラグビー国際大会です。世界のラグビー強豪12代表が北半球と南半球の2グループに分かれ、6ラウンド制のトーナメント形式で競い合う新しいフォーマットの大会です。7月と11月にそれぞれ3試合が行われ、最終的に史上初の「ファイナルズ・ウィークエンド」で王者を決定します。・参加チーム 南半球：日本、南アフリカ、ニュージーランド、オーストラリア、アルゼンチン、フィジー 北半球：フランス、アイルランド、イングランド、ウェールズ、イタリア、スコットランド◆ご参考・【リポＤ】ラグビー応援部Xアカウント：https://x.com/Lipod_Rugby・リポビタンＤブランドサイト：https://brand.taisho.co.jp/lipovitan/lipod/・リポビタンＤラグビー応援部サイト：https://brand.taisho.co.jp/lipovitan/lipod/rugby/・リポＤラグビーファンパーク：https://community.taisho.co.jp/sites/lipovitan・ラグビー日本応援代表サイト：https://www.rugby-japan.jp/braveblossoms/（日本ラグビーフットボール協会ホームページ内にあるラグビー日本応援代表サイト）

https://newscast.jp/attachments/kTg74K3CtHQhfQLjgexD.pdf