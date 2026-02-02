パソコン工房・グッドウィルを運営する株式会社ユニットコム（代表取締役：端田 泰三、本社：大阪市浪速区）は、日本全国のパソコン工房店舗で使える「サポートサービスeチケット」を2026年2月2日（月）よりパソコン工房WEB通販サイトおよび全店にて販売を開始いたします。

■普段のお買い物に安心のサポートサービスをプラス「サポートサービスeチケット」を販売開始

パソコン工房WEB通販サイトおよび全店で販売開始いたします「サポートサービスeチケット」は、全国のパソコン工房店舗にてパソコンの「アップグレード」、「組立代行」などに使用できる便利なサービスチケットです。「サポートサービスeチケット」ではWEB通販サイトや店舗でPCパーツをお買い求めの際に、取付交換等のサービスをチケットとして一緒にご購入いただけますので、「パーツの取り付け」や「組立代行」を希望されるお客様にも便利にご利用いただく事ができます。※サービスチケット単体でもご購入いただけます。「サポートサービスeチケット」は全国のパソコン工房の店頭にて、ご購入いただいたサービスチケットの種類に応じて各種PCパーツ取り付け・増設・交換・組立代行などのサービスにご使用いただけます。専門スタッフがわかりやすく説明を行いながらサービスをご提供いたしますので、どなたでも安心してご利用いただけます。さらに、「サポートサービスeチケット」はサービスチケットとして単体でご使用いただけますので、自作パソコンの組み立てに不安を感じているご友人や、パソコンのスペック不足で困っているご家族へプレゼントとして贈る事も可能です。ぜひパソコン工房の「サポートサービスeチケット」をご利用ください。

■「サポートサービスeチケット」ご提供サービスメニュー

「サポートサービスeチケット」では以下のメニューをご用意しております。（2026年2月現在）※チケットは作業料金のみとなります。部品代は含まれておりません。※提供サービスは順次拡大予定です。

・メモリ増設・交換 3,500円

お使いのノートパソコンやデスクトップパソコンのメモリ増設・交換を行います。パソコンの動作速度に不満を感じた場合やメモリ故障時にメモリの増設や交換をします。

・SSD / HDD換装アップグレードサービス 14,000円

お使いのパソコンのHDDやSSDを換装しアップグレードします。OS環境をそのまま移行しますので換装後に直ぐご利用いただけます。

・SSD / HDD増設・交換・取り出し 4,000円

パソコンのSSDやHDD増設による容量アップ、故障時の交換対応を行います。画像や動画データでストレージが一杯になるなどSSDやHDDの増設をお考えの場合は是非ご利用ください。

・電源ユニット増設・交換 8,000円

デスクトップパソコンの電源の交換を行います。グラフィックカードのアップグレードによる消費電力の問題やパソコン動作不調時の交換も対応させていただきます。※メーカー製パソコン、ノートパソコンは専用電源となりますのでご利用いただけません。

・グラフィックカード増設・交換 3,500円

パソコンのグラフィックカードの増設や故障時に交換を行います。最新のゲームで動作がカクつく場合やアップグレード時には交換対応をさせていただきます。

・組立代行 10,000円

お客様ご自身で選ばれたパーツでパソコンの組み立てを行います。お客様ご自身でパーツを選んでオリジナルパソコンを作る際、うまく組み立てができるか不安がある場合にはぜひ組立代行サービスをご利用ください、パソコン工房店頭にて対応をさせていただきます。※OS/ドライバのインストール作業は行いません。※自作パソコンに限ります。メーカー製パソコンなどではご利用いただけません。

・組立代行 ＋ OSインストール ＋ ドライバインストール 20,000円

お客様ご自身で選ばれたパーツでパソコンを組み立て、OSインストールとドライバインストールまでを行います。お客様ご自身でパーツを選んでオリジナルパソコンを作る際、うまく組み立てができるか不安がある場合にはぜひ組立代行サービスをご利用ください、パソコン工房店頭にて対応をさせていただきます。※自作パソコンに限ります。メーカー製パソコンなどではご利用いただけません。

・マザーボード交換 10,000円

パソコンのマザーボードの交換を行います。ケースやSSD、光学ドライブなどはそのままでマザーボードの交換をする場合や故障時の修理交換に対応しています。

・ケース組み換え 20,000円

パソコンのケースの交換を行います。見た目を変更したい時や、ケース内の拡張性を高めたい時、またはゲーム時の静音・冷却化を行いたい時にご利用いただけます。※自作パソコンに限ります。メーカー製パソコンなどではご利用いただけません。

・光学ドライブ増設・交換 4,000円

デスクトップパソコンの光学ドライブ交換を行います。パソコンでBlu-rayを再生したい場合や故障した場合の交換作業を行います。

・CPU交換 5,000円

デスクトップパソコンのCPU交換を行います。パソコンの動作をもっと高速化したい場合はアップグレードを行う事によって動作速度を改善することが可能です。※対応可能なCPUはご利用のマザーボードにより異なります。詳しくはスタッフまでお尋ね下さい。

■「サポートサービスeチケット」のご利用について

・ご購入方法

パソコン工房WEB通販サイトおよび全店にてご購入いただけます。パソコン工房WEB通販サイトではメールにてチケットの情報を送信いたします。店舗ではプリントアウトしたチケットの情報をお渡しいたします。記載のQRコードまたはURLよりチケットをご確認いただけます。

・ご利用方法

全国のパソコン工房・グッドウィル各店舗、パソコン工房秋葉原サポートセンターでご利用いただけます。サポート対象のパソコン・パーツなどをお持ちの上、最寄りの店舗にお越しいただき、プリントアウトされたチケット、またはチケット画面をご提示ください。※パソコン工房秋葉原本店、秋葉原パーツ館ではご利用いただけません。

・ご注意事項

※「サポートサービスeチケット」の有効期限は発行日から150日となります。有効期限を過ぎますとサービスをご利用いただけませんのでご了承ください。※ご購入後の「サポートサービスeチケット」の返金はできません。「サポートサービスeチケット」詳しい情報は下記のページをご覧くださいURL：https://www.pc-koubou.jp/goods/eticket.php全国のパソコン工房・グッドウィル店舗一覧情報URL：https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/map/パソコン工房では、お客さまにより満足していただける商品・サービスの提供に努めてまいります。

【会社概要】社名 株式会社ユニットコム運営ショップ名パソコン工房 URL : https://www.pc-koubou.jp/グッドウィル URL : https://www.goodwill.jp/代表者 代表取締役 端田 泰三本社所在地 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-16-1事業内容iiyama PC （オリジナルパソコン）、パソコンパーツ、ソフトウェアパソコン周辺機器の販売、パソコン修理・サポートサービス、データ復旧サービス中古買取・販売、パソコンレンタル、メモリアーカイブサービス

本リリースに関するお問い合わせ先株式会社 ユニットコム 営業企画部 プロモーションGTel: 03-4334-9037 / Fax: 03-4334-9002E-mail: uni-kikaku@unitcom.co.jp