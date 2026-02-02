2026年2月2日より、ワイヤーレスロボット芝刈り機「sunseeker Elite Xシリーズ」導入支援体制を拡充

株式会社ホンダウォークsunseeker Elite Xシリーズ｜導入支援体制を拡充（2026年2月2日より）

株式会社ホンダウォーク（本社：新潟県上越市、代表取締役社長：石塚祥平）は、ロボット芝刈り機「sunseeker Elite Xシリーズ」の日本総代理店として、2026年2月2日より、導入から運用開始までを一貫して支える新体制での提供を開始いたします。 境界ワイヤー不要のワイヤーレス設計を特長とする本シリーズを、設置サポートおよび全国の認定ショップ制度と連動させることで、導入時の不安を最小化し、日本の芝生管理の省力化と品質維持を同時に実現する「芝生管理のニュースタンダード」を推進します。

■体制強化のポイント：認定ショップ網拡大に伴う、役割連携の再構築

2026年2月2日より、公式サイト上で認定ショップの案内を拡充し、導入相談から設置サポートまでの窓口を明確化しました。

今回の新体制では、認定ショップ網の拡大に伴い、日本総代理店と正規販売店の役割連携を見直し、導入から運用までの支援フローを再構築しました。日本総代理店であるホンダウォークが、日本市場への導入戦略、技術情報の集約、品質基準の管理を担い、日本の環境や芝生管理の実態に合わせた展開を推進します。海外発の先進技術を、日本の高温多湿な気候や複雑な地形に適合させるためのローカライズ（最適化）を一元管理します。

一方、正規販売店のプラウ（PLOW）は、ユーザーに最も近い立場で「運用の成功」を支えます。機種選定の相談から、設置環境の確認、導入支援、そして運用開始後のアフターフォローまでを担い、導入の成功率を高めます。さらに、プラウ直営店と認定ショップでは実機展示や実演体験の機会を提供し、地域単位で相談できる窓口を整備します。

公式サイトで、認定ショップ・導入サポート・アフター対応の導線を整備■設置サポート提供で、導入を“確実”にする

ロボット芝刈り機は、設置と初期設定が性能を左右します。特に「sunseeker Elite Xシリーズ」のような高精度RTKモデルでは、アンテナ（基地局）や充電ステーションの最適な配置が重要となります。 この課題に対し、当社では専任スタッフが現地に伺い、環境確認から設置、マッピング（初期設定）までを一貫してサポートする「設置サポート」体制を強化しました。これにより、導入時のつまずきを減らし、スムーズな稼働開始を実現します。

設置サポートの現地対応イメージ（環境確認から設置・初期設定まで支援）■全国の認定ショップで、相談・体験の導線を用意

「実機を見てから決めたい」「近くに相談できる店が欲しい」という声に応え、認定ショップ制度を新設し、全国の認定ショップ網を拡大します。 公式サイトの「認定ショップ一覧」ページでは、地域ごとに店舗情報が整理されており、プラウ直営店および認定ショップで実機展示や実演体験を用意しています。導入検討段階で「見て、触れて、相談できる」導線を整えることで、個人宅だけでなく施設・公共空間など、幅広い芝生管理ニーズに対応します。

公式サポートページ：設置サポート案内と、運用・メンテナンス情報を集約■製品について：sunseeker Elite Xシリーズ

sunseeker Elite Xシリーズは、境界ワイヤーを必要としないワイヤーレス設計を特長としたロボット芝刈り機です。 GNSS（衛星測位）とVSLAM（視覚認識）を統合した「AONavi(TM)システム」により、GPS信号が届きにくい樹木の下や壁際でも自己位置を見失わず、正確な自律走行を実現します。また、刈った芝を肥料として還元する「マルチング方式」を採用し、芝刈りを「廃棄処理」から「芝を育てるケア」へと変えます。 日本市場では、ホンダウォーク（日本総代理店）とプラウ（正規販売店）の強固な連携体制のもと、安心して長く使える製品として導入が進められています。

Elite Xシリーズ ラインナップ：大規模向けX7／走破性重視X5／導入しやすいX3【参考リンク・お問い合わせ】

Sunseeker 日本公式サイト（製品詳細・お問い合わせ）： https://sunseeker.jp/

認定ショップ一覧（実機展示・実演体験の案内）： https://sunseeker.jp/pages/dealer-locator

正規販売店（プラウ公式ストア・購入相談）： https://ec.plow-power.com/

正規販売店（プラウ店舗一覧・来店相談）： https://plow-power.com/shoplist/

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社ホンダウォーク TEL：025-530-7025