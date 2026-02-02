DMV±¿¹Ô£´¼þÇ¯¡¦ÆÃÊÌ´ë²è¡ª¡ÖDMV¡ß»Å»öÇ¡×±¿Å¾»Î¡¦Î©Áü±èÀþ½ä²ó¥¥ã¥é¥Ð¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
①À¤³¦½é¤Î¾è¤êÊª¡ÖDMV¡×¤È»Å»öÇ¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó
DMV±¿¹Ô4¼þÇ¯ÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤Æ°¤º´³¤´ßÅ´Æ»¤È¡¢¡Ö¥è¥·¡ª¡×¤Î¥Ýー¥º¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î£²£°Âå～£µ£°Âå¤ÎÆ¯¤¯À¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö»Å»öÇ¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ëÆüËÜ½é¡©±¿Å¾»ÎÎ©Áü¤¬ÃÂÀ¸¡ª¤½¤Î°µÅÝÅªÎ©ÂÎ´¶¤È¥·¥åー¥ë¤µ¡©¤òÀ§Èó¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤·¤ÆÎ©ÁüÀßÃÖ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È¤·¤Æ¡¢SNSÅê¹Æ¤äDMVÍ½Ìó¾è¼Ö¤Ç¸ÂÄê¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î´ë²è¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ À¤³¦½é¤Î¾è¤êÊª¡§DMV¡ÊDual Mode Vehicle¡Ë¤È¤Ï¥âー¥É¥¤¥ó¥¿ー¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¡Ö¥Ð¥¹¡×¤«¤é¡ÖÎó¼Ö¡×¤Ø¡¢¤Þ¤¿¤½¤ÎµÕ¤Ø¤ÈÊÑ·Á¤·¡¢ÀþÏ©¤ÈÆ»Ï©¤ÎÎ¾Êý¤òÁö¤ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼ÖÎ¾¤Ç¤¹¡£2021Ç¯12·î25Æü¡¢°¤º´³¤´ßÅ´Æ»¤¬À¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ±Ä¶È±¿¹Ô¤ò³«»Ï¡£°¤º´³¤´ßÅ´Æ»WEB¥µ¥¤¥È¡§https://asatetu.com¢£»Å»öÇ¡Ê¤·¤´¤È¤Í¤³¡Ë¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¡¦ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¡¦·Ù»ëÄ£¤Ê¤É¤ÎÃæ±û´±Ä£¡¢LINE¤Ê¤ÉÆüËÜÍ¿ô¤ÎÂç¼ê´ë¶È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¼ÂÀÓ¤ò¤â¤Ä¿Íµ¤¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦¤¯¤Þ¤ß¤Í»á¤¬ÉÁ¤¯Âç¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡£¸½¾ì¤Ç»Øº¹¤·³ÎÇ§¤ò¤¹¤ë¡Ö¥è¥·¡ª¡×¤Î¥Ýー¥º¤¬¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÂç¿Íµ¤¤È¤Ê¤ê¡¢£²£°Âå～£µ£°Âå¤ÎÆ¯¤¯À¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤È¶¦´¶¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£¤¯¤Þ¤ß¤Í¹©Ë¼WEB¥µ¥¤¥È¡§https://www.kumamine.jp
② 2026Ç¯2·î6Æü(¶â)¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥¿ー¥È¡ª
1.³«ºÅ³µÍ×
1. Ì¾¾Î¡§DMV±¿¹Ô£´¼þÇ¯¡¦ÆÃÊÌ´ë²è ¡ÖDMV¡ß»Å»öÇ¡×±¿Å¾»Î¡¦Î©Áü±èÀþ½ä²ó¥¥ã¥é¥Ð¥ó2. ½ä²ó¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡ÊÂè£±ÃÆ¡Ë2026Ç¯2·î6Æü(¶â)～4·î8Æü(¿å) [¾ì½ê¡§Æ»¤Î±Ø¼µ¶ô²¹Àô Å¸¼¨»þ´Ö9¡§00～18¡§00](¸ø³«½éÆü2·î6Æü(¶â)13:00～¤Î½üËë¼°¸å¡¢¸ø³«¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡£)¢¨°Ê¹ß¤Î½ä²óÀè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½ç¼¡¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤Ó¥¥ã¥ó¥Úー¥óSNS¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥µ¥¤¥ÈURL: https://www.dmv-promotion.com¥¥ã¥ó¥Úー¥óSNS(X)¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈURL¡§https://x.com/DmvrituzoCP
2.»Å»öÇ(Ãå¤°¤ë¤ß)¤âÍè¾ì¡ªÎ©Áü¤Î½üËë¼°¤ò³«ºÅ
½üËë¼°ÅöÆü¤Ï¡Ö¤¯¤Þ¤ß¤Í¹©Ë¼¡×¤µ¤Þ¤Î¤´¶¨ÎÏ¤Ç»Å»öÇ(Ãå¤°¤ë¤ß)¤âÍè¾ì¡£½üËë¼°¤ò²Ú¤ä¤«¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£½üËë¼°¤´Íè¾ì¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¤â¤ì¤Ê¤¯¡ÖÆÃÀ½DMV¥¥ã¥ó¥Ç¥£ー¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ªÀ§Èó¤³¤Îµ¡²ñ¤ËDMV¤È»Å»öÇ¤Ë²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¢¨¼°Åµ½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡¢°¤ÇÈ³¤Æî±ØMIC(Ê¿Æü²¼¤ê¡¦117ÊØ 13:56-È¯)°¤ÇÈ³¤Æî±ØMIC¤ÇDMV¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥âー¥É¥Á¥§¥ó¥¸¡×¤È¤È¤â¤Ë¡¢»£±Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£(±«Å·¤ÎºÝ¤ÏÎ©ÁüÁ°¤Ç¤Î»£±Æ²ñ¤ËÊÑ¹¹)Æü»þ¡§2026Ç¯2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë13:00～²ñ¾ì¡§Æ»¤Î±Ø¡¦¼µ¶ô²¹Àô / ÆÁÅç¸©³¤Éô·´³¤ÍÛÄ®µ×ÊÝ»úÈÄ¼è219-6 https://maps.app.goo.gl/b8z1ThYx5N7HSnuw8³µÍ× : °¤º´³¤´ßÅ´Æ»ÀìÌ³¤È»Å»öÇ(Ãå¤°¤ë¤ß)¤Ë¤è¤ë½üËë¤òÍ½Äê¡£½üËë¼°½ªÎ»¸å¡¢13:56°¤ÇÈ³¤Æî±ØMIC¤Ç DMV¤ÈÃå¤°¤ë¤ß»£±Æ²ñ¤ò³«ºÅ¡£(±«Å·¤ÎºÝ¤ÏÎ©ÁüÁ°¤Ç¤Î»£±Æ²ñ¤ËÊÑ¹¹)
£³.´ü´ÖÃæ¡¢Æ»¤Î±Ø¼µ¶ô²¹Àô¤ò»Å»öÇ¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È¥¸¥ã¥Ã¥¯¡ª
Î©ÁüÅ¸¼¨´ü´ÖÃæ¡¢DMV¤È»Å»öÇ¤¬Æ»¤Î±Ø ¼µ¶ô²¹Àô¤ò¥¤¥Ù¥ó¥È¥¸¥ã¥Ã¥¯¡ªDMV±èÀþÃÏ°è¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡ª¡Ú³«ºÅ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¡Û1.X(SNS)¤Ë¥Ý¥¹¥È!Î©Áü»£±Æ & Åê¹Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó2.DMVÍ½Ìó¾è¼Ö¤Ç¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó3.¤¯¤Þ¤ß¤Í»á¤Ë¤è¤ë¿·µ¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¡ÖÆÃÊÌ¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É(Ææ³¨)¡×¤ò GET!¥¥ã¥ó¥Úー¥ó4.¥¥ã¥ó¥Úー¥óSNS(X)¥Õ¥©¥íー¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
③¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¦¼èºà°ÍÍê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¦¼èºà°ÍÍêWEB¥Õ¥©ー¥àhttps://www.dmv-promotion.com/?page_id=130ÅöÆü¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤¹¤ë¤´¼ÁÌä¡¦¤´°ÍÍê¡¢¸åÆü¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Î³§ÍÍ¤Ø¤Î¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÁÇºà¤ÎÄó¶¡¤Ê¤É¤Ø½ÀÆð¤ÊÂÐ±þ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢¾åµ¥Õ¥©ー¥à¤ò¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û °¤º´³¤´ßÅ´Æ» ³ô¼°²ñ¼Ò ¹ÊóÃ´Åö¡§Ê¿Æ»ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§0884-76-3701¡ÊÊ¿Æü 9:00～17:00¡Ë¸ø¼°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.dmv-promotion.com°¤º´³¤´ßÅ´Æ»¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://asatetu.comhttps://newscast.jp/attachments/MsiPXFgcJDY0sLBVceeg.pdf