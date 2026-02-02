中部国際空港セントレアに第20回アジア競技大会のフォトスポットが登場！

中部国際空港株式会社大会開催までのカウントダウンボード(アクセスプラザ)

中部国際空港株式会社（所在：愛知県常滑市、代表：籠橋寛典）は、第20回アジア競技大会の公式空港として、国内外から当空港に訪れるお客様に対し、2026年9月から開催される「第20回アジア競技大会」の機運醸成を目的に、2026年2月1日（月）にアクセスプラザおよび第1ターミナル2階国際線到着ロビーにて、フォトスポットとして大会開催までのカウントダウンボードおよび表彰台を設置しました。

アクセスプラザは電車・バス・車・高速船・各種アクセス交通機関と旅客ターミナルビルとの連絡機能および交通/観光等の情報提供機能を持つセントレアの交通結節点であり、空港を利用する多くのお客様が通過するフロアです。そこには大会開催日までのカウントダウンボードを設置し、お客様に大会が近づいている高揚感や期待感を体感いただきます。

また、第1ターミナル2階国際線到着ロビーには表彰台をデザインしたフォトスポットを設置します。国際線で中部地域に到着されたお客様をターゲットに、表彰台で記念撮影をしていただくことで、国際的なスポーツの祭典を中部地域訪問の記念としていただくとともに、それをSNS投稿していただくなど、本大会について広く世界に発信していただくことを期待しています。

今後も、中部国際空港セントレアは大会の開催に向けて、機運醸成に取り組んでまいります。

■第20回アジア競技大会 フォトスポット

１.アクセスプラザ ： カウントダウンボード

大会までの開催日数をカウントダウンし、大会までの高揚感や期待感を空港をご利用のお客様と共有します。

※アクセスプラザ：https://www.centrair.jp/access/access-plaza/index.html

アクセスプラザに設置されたカウントダウンボード大会までの開催日数をカウントダウンしています２.第1ターミナル2階国際線到着ロビー ： 表彰台

国際線ご利用のお客様を中心に本大会を中部地域訪問の記念としていただくとともに、SNS投稿など世界中に本大会について発信いただくことを期待しております。

表彰台(第1ターミナル2階国際線到着ロビー)表彰台の上で写真を撮影いただけます。

（参考）第20回アジア競技大会 開催概要

・開催期間 ： 2026年9月19日（土）～10月4日（日）

・メイン会場 ： 名古屋市瑞穂運動場公園陸上競技場

・選手団（選手・チーム役員） ： 最大15,000人

・実施競技 ： 41競技

・参加国 ： アジア45の国と地域

・大会HP ： https://www.aichi-nagoya2026.org/

中部国際空港株式会社 会社概要

・会社名：中部国際空港株式会社

CENTRAL JAPAN INTERNATIONAL AIRPORT COMPANY , LIMITED

・所在地：愛知県常滑市セントレア一丁目1番地

・設立：

1998年5月1日（1998年7月1日 中部国際空港の事業主体として国の指定会社となる）

・代表：

代表取締役社長 籠橋寛典（かごはしひろのり）

・主な事業内容：

1．

中部国際空港及び航空保安施設の設置及び管理

2．旅客及び貨物の取扱い施設等の機能施設、店舗等の利便施設の建設及び管理

3．上記に付帯する事業

・従業員数：

308名 役員（常勤）含む※2025年4月1日現在

・会社WEB：

https://www.centrair.jp/corporate/