FIRST ACT 今号のトピックP.3 Special Feature“ アートで編む民俗誌” を巡る「埼玉回遊」完全ガイド取材・文＝編集部 P.10 Interview石原さとみ彩の国シェイクスピア・シリーズ2nd『リア王』で5 年ぶりとなる舞台出演！取材・文＝#上野紀子P.12 Introductionローザス私たちは自然の一部なのか？それとも外部から自然を見ているのか？文＝林田直樹（音楽ジャーナリスト・評論家）P.14 Interview金川真弓バッハの無伴奏ソナタ＆パルティータ全曲演奏に初めて挑む取材・文＝#後藤菜穂子（音楽ライター）P.16 Introduction坂東祐大西洋音楽と日本人の関係を見つめ直す気鋭の作曲家による新作ムジークテアター文₌菅沼起一（音楽学者・リコーダー奏者）P.18 Column劇場探訪 舞台芸術資料室文₌編集部P.19 REVIEWSP.20 TICKETSP.22 INFORMATION=======埼玉アーツシアター通信とは・・・「埼玉アーツシアター通信」は公益財団法人埼玉県芸術文化振興財団の情報誌として、財団主催公演の情報を出演者インタビューや寄稿記事、豊富なビジュアルでお届けしております。この度、Vol.119を発行いたしました。埼玉会館、首都圏の文化施設、埼玉県内の公共文化施設等にて配布しているほか、財団ホームページでデジタルブックとしてご覧いただけます。メンバーズ会員の皆様へも同様に、毎号発行後1週間～10日前後でのお届けとなります。最新＆バックナンバーのデジタルブックはこちらから▼

