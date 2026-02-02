塩と暮らしを結ぶ運動では、現在、子育て×体験メディア“mamanowa(ママノワ)”( https://www.mama-no-wa.jp/ )とタイアップして、お子さんとの初めての料理＆食育にぴったりな「きゅうりと塩だけでつくる浅漬け」をご提案しています。このご提案をより多くの方に知っていただくため、「くらしお 塩で楽しく食育！クイズキャンペーン2026冬」を、2026年2月2日(月)から3月1日(日)まで実施します。





くらしお 塩で楽しく食育！クイズキャンペーン2026冬





「塩と暮らしを結ぶ運動」(略称：くらしお)は、「ひとりひとりにちょうどよく たのしくかしこく “塩を知り塩と暮らす”」をキーワードに、暮らしに欠かせない塩について消費者の皆様の理解を深めていただくための活動です。塩に対する理解を通じて、普段あまり考えることのない塩の良さ、大切さにあらためて気付いていただくことを目指しています。





くらしおのクイズキャンペーンは、2018年から実施しており、毎回ご好評をいただいています。ママノワとのタイアップ企画として実施する今回も、クイズに答えて応募いただくと、正解者に抽選でオリジナルQUOカードや、オリジナルエコバッグなどのグッズセットをプレゼントします。





現在、ママノワ内の特設ページでは、初めての料理＆食育にぴったりな「きゅうりと塩だけでつくる浅漬け」のレシピや、ママノワのモニターママの口コミをご紹介しています。そしてこのページのどこかに、クイズのヒントも記載されています。









【キャンペーン概要】

名称 ： くらしお 塩で楽しく食育！クイズキャンペーン2026冬

実施期間： 2026年2月2日(月)～3月1日(日)23:59までの送信分有効

賞品 ： ◆くらしおオリジナルQUOカード

5,000円分(1,000円分5枚) 40名様

◆はずれた方の中から、Wチャンスとして、

オリジナルグッズセット 100名様





応募方法： 塩と暮らしを結ぶ運動公式サイト内専用ページから応募

https://www.shiotokurashi.com/cp

当選通知： 3月1日(日)23:59を締切とし、クイズ正解者の中から

厳正な抽選のうえ、当選者を決定します。

当選の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。





クイズ： つけものが漬かるのは塩の「脱水作用」のため。

では塩分濃度何％以上の塩水なら野菜を脱水できる？

(1)2％ (2)20％ (3)40％

ヒント： ママノワ内の「きゅうりと塩だけでつくる浅漬け」

特設ページのどこかに記載されています。

https://www.mama-no-wa.jp/monitor/shiotokurashirp1/





賞品(くらしおオリジナルQUOカード)





Wチャンス賞品





■「きゅうりと塩だけでつくる浅漬け」について





モニターママからの投稿例





「きゅうりと塩だけでつくる浅漬け」は、きゅうりを切って、塩を入れてシャカシャカ振るだけで簡単に浅漬けがつくれる、お子さんとの初めての料理、初めての食育にぴったりなメニューです。現在、ママノワ内の特設ページでは、お子さんと一緒に「きゅうりと塩だけでつくる浅漬け」をつくったモニターママからの口コミ投稿を掲載しています。





各投稿では、お子さんと一緒に浅漬けをつくるだけでなく、「なぜきゅうりから水が出てくるのか」などをお子さんと話しあった様子や、普段は野菜が苦手なお子さんが、自分でつくった浅漬けを頑張って食べた、といった感想も紹介されています。





このご提案を通じて、多くの親御さんやお子さんに実際に浅漬けをつくっていただき、それをきっかけに料理や暮らしに欠かせない塩にも関心を持っていただくことを期待しています。









〈参考情報〉

【運動の概要】

名称 ： 塩と暮らしを結ぶ運動(略称：くらしお)

運営 ： 塩と暮らしを結ぶ運動推進協議会

事務局 ： 公益財団法人塩事業センター

Webサイト ： https://www.shiotokurashi.com/

Xアカウント ： https://x.com/shiotokurashi

活動内容 ： 運動の公式Webサイト、公式Xでは、

塩と暮らしに関するさまざまな情報を発信しています。

また、各地のイベント等において、

塩と暮らしに関する情報をとりまとめた冊子や

グッズなども配布しています。

キャッチフレーズ： ひとりひとりにちょうどよく たのしくかしこく

“塩を知り塩と暮らす”

公式キャラクター： 塩イルカ

記念日 ： 7月3日(塩と暮らしの日)