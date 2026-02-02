満足度の高い『食材宅配』ランキング『首都圏』では【生活クラブ】が2年連続9度目の総合1位『東海』で【パルシステム】が初の総合1位（オリコン顧客満足度(R)調査）

オリコン株式会社食材宅配 イメージ画像 （写真ACより）

オリコン株式会社（本社：東京都港区 代表取締役社長：小池 恒、略称：オリコン）は、グループ会社である株式会社oricon MEが、実際のサービス利用者を対象に第三者の立場で実施した『食材宅配（首都圏／東海／近畿）』についての顧客満足度調査の結果を、2026年2月2日（月）14時に「オリコン顧客満足度(R)」公式サイト内にて発表いたしました。ランキングは以下の通りとなりました。

『食材宅配』総合ランキング（2026年 オリコン顧客満足度(R)調査）

TOPICS

■『首都圏』で【生活クラブ】が2年連続9度目の総合1位

「料金」で7年連続の1位に

■『東海』では【パルシステム】が初の総合1位

「商品の充実さ」「利用のしやすさ」で2年連続の1位 「料金」で初の1位

世帯別「シニア世帯」で初の1位

■『近畿』で【よつ葉ホームデリバリー（関西よつ葉連絡会）】が6年ぶり3度目の総合1位

「配送サービス」で7年連続の1位

―ランキング構成―

■総合 ■評価項目別（全9項目）「入会のしやすさ」「キャンペーンの充実さ」「商品の充実さ」

「食材の品質」「利用のしやすさ」「配送サービス」「料金」「提供情報」「サポートサービス」

■部門別 世帯別「1人暮らし」※「共働き世帯」「子育て世帯」「シニア世帯」（※1人暮らしは『首都圏』『近畿』のみ発表）

『首都圏』

過去3年以内に月1回以上の食材宅配を2ヶ月以上継続利用したことのある、首都圏の利用者7,101人を対象としています。（※2017～2019年は発表見送り）

■【生活クラブ】が2年連続9度目の総合1位

『食材宅配 首都圏』では、【生活クラブ】が2年連続9度目※の総合1位を獲得しました。(※2013年～2015年、2020～2023年、2025～2026年)

評価項目別では、全9項目中「商品の充実さ」「食材の品質」「利用のしやすさ」「料金」の4項目で1位を獲得しました。また、部門別世帯別「1人暮らし」「共働き世帯」「シニア世帯」でも1位となりました。

なかでも、「商品の充実さ」では2年連続の1位、「料金」※2では2020年から7年連続の1位を獲得しています。（※2 2023年までは「コストパフォーマンス」として受賞）

『食材宅配 首都圏』総合ランキング（2026年 オリコン顧客満足度(R)調査）

～【生活クラブ】 利用者のクチコミ～

「有機野菜や無添加の調味料が豊富（60代以上・女性）」

「生鮮食品の質がよい。野菜は1週間経っても新鮮でおいしい（50代・女性）」

「比較的リーズナブルな価格で新鮮な食材が手に入る（50代・男性）」

総合2位には【大地を守る会】と【らでぃっしゅぼーや】が同点でランクインしました。

【大地を守る会】は、評価項目別では「入会のしやすさ」「サポートサービス」の2項目で2位を獲得しました。

【らでぃっしゅぼーや】は前回総合3位からランクアップ。“問い合わせ方法の充実さ”などを評価した「サポートサービス」で1位を獲得しました。

～【大地を守る会】 利用者のクチコミ～

「安全への配慮が高い、配送員・問い合わせ窓口などスタッフの対応がよい（60代以上・女性）」

「確実に届けてくれる。震災の物流混乱時にも届けてくれたことは感謝している（50代・女性）」

「20年以上前に入会してずっと続けています。野菜のセットがどれも新鮮でおいしく、自分では買わない種類の野菜も入っているので、献立や栄養の面でもバリエーションが豊かになる（50代・女性）」

～【らでぃっしゅぼーや】 利用者のクチコミ～

「品質の安全性や、らでぃっしゅぼーやでしか手に入らないものがあり、スタッフの方もとても親切なのが魅力的（60代以上・女性）」

「電話で問い合わせしてもとても親切に対応してもらえる。珍しい野菜が入っていたりいろいろ楽しめる（40代・女性）」

「安定した品質、作り手の顔が見えるので安心して食べることができる（50代・女性）」

また、総合4位の【パルシステム】は「提供情報」で1位、総合5位の【東都生協（東都生活協同組合）】は「配送サービス」で5年連続の1位、世帯別「子育て世帯」で1位を獲得しました。総合6位の【ISETAN DOOR】は「入会のしやすさ」で3年連続の1位、総合8位の【Oisix（おいしっくすくらぶ）】は「キャンペーンの充実さ」で2016年から8年連続の1位を獲得しています。（※2016年は「キャンペーン・割引」として受賞）

『東海』

『食材宅配 首都圏』評価項目別ランキング（2026年 オリコン顧客満足度(R)調査）『食材宅配 首都圏』部門別ランキング（2026年 オリコン顧客満足度(R)調査）

過去3年以内に月1回以上の食材宅配を2ヶ月以上継続利用したことのある、東海地方の利用者2,812人を対象としています。（※2017～2019年は発表見送り）

■【パルシステム】が初の総合1位

『食材宅配 東海』では、【パルシステム】が初の総合1位になりました。

評価項目別では「商品の充実さ」「利用のしやすさ」で2年連続の1位、「料金」では初の1位を獲得しました。また、世帯別「シニア世帯」では初の1位となりました。

『食材宅配 東海』総合ランキング（2026年 オリコン顧客満足度(R)調査）

～【パルシステム】 利用者のクチコミ～

「新鮮で配達の人もいい人ばかり。年配の方は見守りも兼ねて良いと思う（60代以上・女性）」

「アレルギー対応の食材がある。子どもが小さい時は手数料がサービスされた（50代・女性）」

「注文できる食材や商品が豊富でカタログから選ぶ楽しみがあります。金額にかかわらず配達

していただけるので、とても便利（50代・女性）」

総合2位には【らでぃっしゅぼーや】がランクインしました。「入会のしやすさ」「食材の品質」「提供情報」「サポートサービス」の4項目で1位を獲得しました。

「提供情報」「サポートサービス」の2項目では、2021年から6年連続1位と継続して高い評価を得ています。

総合3位には【アイチョイス】がランクイン。前回総合4位から順位を上げました。部門では世帯別「子育て世帯」で2年連続の1位を獲得しました。

～【らでぃっしゅぼーや】 利用者のクチコミ～

「普段食べたことのない野菜を食べることができる。食材のレシピがある（60代以上・男性）」

「安心安全な食材が手に入る。有機無農薬の野菜の消費に貢献できる（50代・女性）」

～【アイチョイス】 利用者のクチコミ～

「オーガニック商品を多く取り扱っており、離乳食を作っていたときは助かりました（40代・女性）」

「おいしい食品がいっぱいで子どもにも好評でした。日用品も便利でした（50代・女性）」

また、総合4位の【東海コープ】は「配送サービス」で5年連続の1位を獲得しています。また、総合6位の【Oisix（おいしっくすくらぶ）】は「キャンペーンの充実さ」※で調査開始以来、8年連続の1位を獲得しています。（※2016年は「キャンペーン・割引」として受賞）

『近畿』

『食材宅配 東海』評価項目別ランキング（2026年 オリコン顧客満足度(R)調査）『食材宅配 東海』部門別ランキング（2026年 オリコン顧客満足度(R)調査）

過去3年以内に月1回以上の食材宅配を2ヶ月以上継続利用したことのある、近畿地方の利用者4,025人を対象としています。（※2017～2019年は発表見送り）

■【よつ葉ホームデリバリー（関西よつ葉連絡会）】が6年ぶり3度目の総合1位

『食材宅配 近畿』では、【よつ葉ホームデリバリー（関西よつ葉連絡会）】が6年ぶり3度目※の総合1位を獲得しました。（※2014年、2020年、2026年）評価項目別では、全9項目中「入会のしやすさ」「食材の品質」「利用のしやすさ」「配送サービス」「料金」「提供情報」の6項目で1位を獲得しています。なかでも「配送サービス」では2020年から7年連続の1位を獲得しています。

『食材宅配 近畿』総合ランキング（2026年 オリコン顧客満足度(R)調査）

総合2位には【生活クラブ】が前回3位から順位を上げ、ランクインしました。

「食材の品質」「料金」で1位を獲得しています。

また、「キャンペーンの充実さ」で前回から+2.0pt、「配送サービス」で+1.6ptと、大幅に得点を上げています。

～【よつ葉ホームデリバリー（関西よつ葉連絡会）】 利用者のクチコミ～

「数日不在となった時、冷凍品などは次週配達するなど、心遣いをしていただけて助かりました（60代以上・女性）」

「よつ葉にしかない商品があり、質の良さは安心できる。日用品もよく買う（60代以上・女性）」

～【生活クラブ】 利用者のクチコミ～

「生産者の顔が見える正直な生協だと思うから。大概のものが美味しい。連合になってからは取り扱う消費材の種類も増えた。自然食品店で 買うよりも安いと思う。（50代・女性）」

「食材も日用品も、原材料や作られ方について、組合員に対してほぼ全て情報公開してくれているし、国より厳しい独自の基準に沿って作られて いる製品なので、安心して購入できる（50代・女性）」

総合3位には、【らでぃっしゅぼーや】がランクイン。評価項目別「食材の品質」「サポートサービス」で1位、世帯別「共働き世帯」「シニア世帯」で1位を獲得しました。

～【らでぃっしゅぼーや】 利用者のクチコミ～

「買い物に行く手間が省ける。珍しい野菜も定番野菜もある（50代・女性）」

「質の高い食材が安く手に入る（30代・男性）」

また、総合4位の【コープきんき】は世帯別「1人暮らし」で1位となりました。総合7位の【Oisix（おいしっくすくらぶ）】は「キャンペーンの充実さ」※で8年連続の1位と、とくに高い評価となりました。（※2016年は「キャンペーン・割引」として受賞）

『食材宅配 近畿』評価項目別ランキング（2026年 オリコン顧客満足度(R)調査）『食材宅配 近畿』部門別ランキング（2026年 オリコン顧客満足度(R)調査）《調査概要》

■ランキング発表日：2026/02/02 ■調査主体：株式会社oricon ME ■調査方法：インターネット調査

■調査期間：2025/09/25～2025/10/27、2024/09/19～2024/10/07、2023/10/26～2023/11/01

2026年 オリコン顧客満足度(R)調査 食材宅配 首都圏

■サンプル数：7,101人 ■規定人数：100人以上 ■調査企業（サービス）数：11

■定義：カタログやインターネットで注文した食材を定期的に自宅に配達する食材宅配 ただし、以下のサービスは対象外とする

1)食材の宅配は取り扱わず、いわゆる半調理品、完成品だけを取り扱っているサービス

2)単一の種類の食材のみ(野菜のみ 等)を取り扱うサービス 3)生産者が直接発送するサービス

■調査対象者 性別：指定なし 地域：首都圏（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県） 年齢：18～84歳

条件：以下すべての条件を満たす人

1)過去3年以内に、月1回以上の食材宅配（定期配送サービス）を2ヶ月以上継続利用したことがある人

2)食材を購入したことがある人 ただし、お試しサービスのみの利用者は対象外とする

■URL: https://life.oricon.co.jp/rank-food-delivery/syutoken/

2026年 オリコン顧客満足度(R)調査 食材宅配 東海

■サンプル数：2,812人 ■規定人数：100人以上 ■調査企業（サービス）数：10

■定義：カタログやインターネットで注文した食材を定期的に自宅に配達する食材宅配 ただし、以下のサービスは対象外とする

1)食材の宅配は取り扱わず、いわゆる半調理品、完成品だけを取り扱っているサービス

2)単一の種類の食材のみ(野菜のみ 等)を取り扱うサービス 3)生産者が直接発送するサービス

■調査対象者 性別：指定なし 地域：東海（岐阜県、静岡県、愛知県、三重県） 年齢：18～84歳

条件：以下すべての条件を満たす人

1)過去3年以内に、月1回以上の食材宅配（定期配送サービス）を2ヶ月以上継続利用したことがある人

2)食材を購入したことがある人 ただし、お試しサービスのみの利用者は対象外とする

■URL: https://life.oricon.co.jp/rank-food-delivery/tokai/

2026年 オリコン顧客満足度(R)調査 食材宅配 近畿

■サンプル数：4,025人 ■規定人数：100人以上 ■調査企業（サービス）数：11

■定義：カタログやインターネットで注文した食材を定期的に自宅に配達する食材宅配 ただし、以下のサービスは対象外とする

1)食材の宅配は取り扱わず、いわゆる半調理品、完成品だけを取り扱っているサービス

2)単一の種類の食材のみ(野菜のみ 等)を取り扱うサービス 3)生産者が直接発送するサービス

■調査対象者 性別：指定なし 地域：近畿（滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県）年齢：18～84歳

条件：以下すべての条件を満たす人

1)過去3年以内に、月1回以上の食材宅配（定期配送サービス）を2ヶ月以上継続利用したことがある人

2)食材を購入したことがある人 ただし、お試しサービスのみの利用者は対象外とする

■URL: https://life.oricon.co.jp/rank-food-delivery/kinki/