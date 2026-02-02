CODE BLUE実行委員会は、サイバーセキュリティ国際会議「CODE BLUE 2026」を、2026年11月17日(火)～18日(水)の2日間、ベルサール高田馬場(東京都新宿区)にて開催することを決定しました。本日2026年2月2日(月)より事前参加登録の受付を開始し、5月31日(日)まで早期割引を適用いたします。





また、カンファレンスに先立ち、11月13日(金)～15日(日)の3日間、ベルサール新宿グランドにてトレーニングを開催します。これに伴い、各種トレーニングの企画・実施を希望する団体や企業を募集します。





CODE BLUE 2026





■「CODE BLUE」について

『CODE BLUE』は、国内外のトップクラスの専門家が集う、サイバーセキュリティの国際会議です。世界各国から著名な研究者を招へいし、最先端の研究成果の共有や交流の機会を提供するとともに、日本をはじめとするアジアの優秀な若手研究者を発掘し国際舞台へと後押しすることを目的に開催を続けています。





今回で14回目の開催となるCODE BLUE 2026は、昨年と同じベルサール高田馬場にて11月17日(火)～18日(水)にカンファレンスが開催されます。その他、ワークショップやコンテスト、スポンサー企業によるブース出展、ネットワーキングパーティなども予定されています。今年も対面形式での開催となり、オンライン配信は行いません※。また、本カンファレンスに先立ち、11月13日(金)～15日(日)の3日間、ベルサール新宿グランドにてトレーニングを開催します。





※カンファレンス終了後、講師の了承を得た講演については、参加者向けにアーカイブ動画として配信いたします。





＜CODE BLUE 2026：カンファレンスの特徴＞

1) サイバーセキュリティを多角的に捉える最先端の研究・調査

テクニカル、サイバー犯罪対策、法律＆政策、オープンソースのツール／プロジェクトの紹介(Bluebox)などの分野で最先端の講演を提供します。他にスポンサー企業による講演(Open Talks)も実施。日英の同時通訳も提供予定です(一部講演を除く)。





2) 多数のコンテスト・ワークショップを併催

国際的な組織が主催する「自動車」「医療機器」「産業用制御システム」「航空・宇宙」「海運」をテーマにしたワークショップ群をはじめ、スポンサー企業によるコンテストなど、幅広いレベルの参加者に対応したプログラムを提供いたします※。

※開催イベントは変更となる可能性があります。





3) 多様な参加スタイルに合わせた2種のチケットを提供

CODE BLUEでは、カンファレンスにフル参加できる「カンファレンスチケット」と、一部制限があるものの手頃な価格で購入できる「ビジターチケット」の2種類をご用意しています。それぞれのチケットの違いは下記の表でご確認ください。





表 カンファレンスチケットとビジターチケットの比較





※1 一部のコンテストやワークショップには、事前参加登録が必要なものがあります。

※2 アーカイブ動画は、講師の了承を得た講演のみを対象とします。動画は、参加者向け先行視聴期間終了後にウェブサイトにて一般公開されます。





4) 次世代育成の取り組みも

CODE BLUEでは一般の講演募集(CFP)に加え、25歳以下の若い技術者・研究者を対象としたU25枠も設けています。厳正な審査を行い、優れた講演者には研究開奨励金を授与しています。また、運営においては多数の学生スタッフを採用し、国際会議を実感してもらうとともに、学生同士の交流にも寄与しています。なお、CFPや学生スタッフ募集の詳細については、後日お知らせします。

カンファレンスチケット・ビジターチケットともに、早期割引での受付を2月2日(月)より開始いたします。ぜひこの機会にお申込みください。





CODE BLUE 2025 カンファレンス会場の様子





■トレーニング開催団体・企業の募集について

CODE BLUE 2026では、11月13日(金)～15日(日)の日程でトレーニングを開催します。これに伴い、各種トレーニングコースの企画・実施を希望する団体や企業を募集いたします。





CODE BLUEのトレーニングは、サイバーセキュリティ業界の第一線で活躍するエンジニアが高度なスキルを直接指導し、参加者から高い評価を得ています。

昨年は、AIエージェントのセキュリティ、Windowsイベントログ解析、Webアプリケーション脆弱性調査、IDA Pro高度プログラミングなど多彩なコースを実施しました。

本年も、日々進化するサイバーセキュリティ分野の最先端スキルを提供できるトレーニング企画を募集いたします。魅力的な学びの場となるご提案をお待ちしております。





＜トレーニング概要＞

日時：2026年11月13日(金)～11月15日(日)

会場：ベルサール新宿グランド

(住友不動産新宿グランドタワー5F)





＜申し込みフォーム＞

日本語： https://codeblue.jp/cfp/training/

英語 ： https://codeblue.jp/en/cfp/training/

締切 ： 3月31日(火)23:59(JST/UTC+9)





CODE BLUE 2025 トレーニング会場の様子





■CODE BLUE 2026 開催概要

【トレーニング】

日時：2026年11月13日(金)～11月15日(日)

会場：ベルサール新宿グランド

(住友不動産新宿グランドタワー5F)

※トレーニング詳細は決まり次第、公式サイトのTrainingsページにて公開します

(日本語) https://codeblue.jp/program/trainings/

(英語) https://codeblue.jp/en/program/trainings/





【カンファレンス】

日時 ：2026年11月17日(火)～11月18日(水)

会場 ：ベルサール高田馬場

(住友不動産新宿ガーデンタワーB2・1F)

言語 ：日英の同時通訳付き(※一部講演を除く)

形式 ：対面形式開催

参加費：

1. カンファレンスチケット

(ネットワーキングパーティ参加費を含む、全エリア入場可能)

早期割引 78,000円(税込)： ～5月31日(日)

通常 98,000円(税込)： 6月1日(月)～11月10日(火)

当日 128,000円(税込)： 11月17日(火)～11月18日(水)当日会場にて





2. ビジターチケット

(入場エリアの制限や、ネットワーキングパーティへの参加不可などの制約あり)

早期割引 18,000円(税込)：～5月31日(日)

通常 28,000円(税込)：6月1日(月)～11月10日(火)

当日 32,000円(税込)：11月17日(火)～11月18日(水)当日会場にて





事前参加登録：

公式サイトのRegistrationのページよりご登録ください。

(日本語) https://codeblue.jp/registration/

(英語) https://codeblue.jp/en/registration/





Webサイト： https://codeblue.jp/

SNS ： ［X(旧：Twitter)］ https://x.com/codeblue_jp

［Facebook］ https://facebook.com/codeblue.jp

［LinkedIn］ https://www.linkedin.com/company/codeblue-jp





主催： CODE BLUE実行委員会

運営： CODE BLUE事務局(株式会社BLUE)