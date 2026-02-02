満足度の高い『フィットネスクラブ／24時間ジム』ランキング『フィットネスクラブ』【GOLD’S GYM】が9年連続の総合1位『24時間ジム』【FIT-EASY】が初の総合1位（オリコン顧客満足度調査）

オリコン株式会社フィットネスクラブ イメージ画像 （写真ACより）

オリコン株式会社（本社：東京都港区 代表取締役社長：小池 恒、略称：オリコン）は、グループ会社である株式会社oricon MEが、実際のサービス利用者を対象に第三者の立場で実施した、『フィットネスクラブ』『24時間ジム』についての顧客満足度調査の結果を、2026年2月2日（月）14時に「オリコン顧客満足度(R)」公式サイト内にて発表いたしました。（ https://life.oricon.co.jp/ ）

『フィットネスクラブ』総合ランキング（2026年 オリコン顧客満足度(R)調査）『24時間ジム』総合ランキング（2026年 オリコン顧客満足度(R)調査）

《TOPICS》

『フィットネスクラブ』 ＜2007年以来20度目の発表＞

■【GOLD’S GYM】が9年連続の総合1位

「インストラクター」「施設の充実さ」など、2年連続で評価項目別全9項目1位

■【コナミスポーツクラブ】は評価項目別6項目で2位、「サウナ利用者」部門では2年連続1位

■【イオンスポーツクラブ／イオンスポーツクラブ3FIT】が総合3位にランクイン

『24時間ジム』 ＜2019年以来6度目の発表＞

■【FIT-EASY】が初の総合1位

評価項目別「施設の充実さ」など3項目で1位獲得、地元「東海」でも1位に

■【エニタイムフィットネス】は「衛生管理」が高評価、「首都圏」「近畿」でも１位

■【FiT24】は「通いやすさ」で初の1位

『フィットネスクラブ』総合ランキング＿前年比較（2026年 オリコン顧客満足度(R)調査）

2007年より発表している『フィットネスクラブ』ランキング。2026年で20回目の発表となる今回の調査では、【GOLD’S GYM】が9年連続の総合1位となりました（2018～2026年）。

【GOLD’S GYM】は、評価項目全9項目で2年連続1位。なかでも「インストラクター」の項目は11年連続1位獲得となりました。また、利用者からはマシンの豊富さに関するコメントが多く寄せられており、8年連続で1位となった「施設の充実さ」も高評価につながっていることがわかります。

部門別では、「男性」部門および「関東」部門でともに10年連続1位を獲得。さらに、サービス別「パーソナルトレーニング」「スタジオプログラム」部門（ともに2年連続）、初発表となった職業別「会社員」「主婦・主夫」部門でも1位を獲得するなど、昨年を上回る合計12部門で1位となっています。

～【GOLD’S GYM】 利用者のクチコミ～

「マシンの数が豊富でトレーナーの知識が豊富で信頼できる（60代以上／男性／関東／パーソナルトレーニング）」

「マシンが充実している。スタジオレッスンが楽しい（60代以上／女性／近畿／スタジオプログラム）」

「ウェイトマシンの豊富さは他のジムには無い（40代／男性／関東／会社員）」

「筋トレのマシンが色々あって本格的に鍛えられる。スタジオレッスンのインストラクターの質が高い（60代以上／女性／九州・沖縄／主婦／スタジオプログラム）」

■【コナミスポーツクラブ】は評価項目別6項目で2位、

「サウナ利用者」部門では2年連続1位

総合2位は【コナミスポーツクラブ】。評価項目別では、「入会手続き」「衛生管理」などの順位が上昇し、昨年を上回る6項目で2位を獲得しました。部門別では、地域別「北海道」部門で1位を獲得。また、昨年から発表している利用施設別「サウナ利用者」部門では、2年連続で1位となっています。

～【コナミスポーツクラブ】 利用者のクチコミ～

「本人が体験入会を経験して決めるのが良い（60代以上／女性／近畿／サウナ利用者）」

「比較的トレーニング器具が豊富で取り合うことが少ない。清掃の方をよく見かけるので、いつ行っても清潔（40代／女性／関東／主婦）」

「運動だけでなくサウナや風呂も充実している（50代／男性／北海道／サウナ利用者）」

■【イオンスポーツクラブ／イオンスポーツクラブ3FIT】が総合3位にランクイン

総合3位は、【イオンスポーツクラブ／イオンスポーツクラブ3FIT】。評価項目別では、「入会手続き」「通いやすさ」が昨年に続き2位をキープ。「コストパフォーマンス」の項目では、昨年の4位から順位を2つ上げ、2位となりました。また、「男性」部門でも2位を獲得しています。

～【イオンスポーツクラブ／イオンスポーツクラブ3FIT】 利用者のクチコミ～

「料金が安く、自宅から通いやすい。また、帰りに買い物できる（60代以上／女性／東北）」

「施設が大規模で、ジムトレーニングだけでなく、プールや岩盤浴施設等も併設されている。また、駐車場も完備されていることが良かった（40代／女性／関東／主婦）」

「コストパフォーマンスが良く、設備が充実している。営業時間も長い（50代／男性／関東／会社員）」

『フィットネスクラブ』評価項目別ランキング（2026年 オリコン顧客満足度(R)調査）『フィットネスクラブ』部門別ランキング「男女別」（2026年 オリコン顧客満足度(R)調査）『フィットネスクラブ』部門別ランキング「サービス別」（2026年 オリコン顧客満足度(R)調査）『フィットネスクラブ』部門別ランキング「職業別」（2026年 オリコン顧客満足度(R)調査）

※その他、「年代別」「地域別」ランキングも発表しています。詳細は公式サイトをご覧ください。

《調査概要》 2026年 オリコン顧客満足度(R)調査 フィットネスクラブ

■ランキング発表日：2026/02/02 ■調査主体：株式会社oricon ME

■調査方法：インターネット調査

■サンプル数：8,448人 ■規定人数：100人以上 ■調査企業（サービス）数：26

■定義：

以下すべての条件を満たす施設

1)室内プール、トレーニングジム、スタジオなど室内の運動施設を有し、インストラクターなどの指導員を配置し、会員にスポーツ、体力向上などのトレーニングの機会を提供する

2)a,bいずれかに該当する

a)北海道／東北／関東／甲信越・北陸／東海／近畿／中国・四国／九州・沖縄の8つの地域区分のうち、4地域以上で展開している

b)関東／東海／近畿の主要3地域のうち、2地域以上で展開している

ただし、以下の場合はランキング対象外とする

1)スイミングスクール、ヨガ教室、体操教室などスポーツ技能や健康・美容の増進のため、指導者が教授することを主な目的とする

2)国や地方公共団体等の施設で、国や地方公共団体等が直接管理・運営を行っている

3)直近3年間の店舗分布および回答データが、関東以外の地域に90％以上集中している（※）

4)店舗が所在する都府県が、埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・愛知県・大阪府・兵庫県の7都府県のうち、4都府県以下にとどまる（※）

※地域別ランキングはこの限りでない

■調査期間：2025/10/20～2025/11/07、2024/09/17～2024/09/30、2023/10/27～2023/11/06

■調査対象者 性別：指定なし 年齢：18～84歳（高校生除く） 地域：全国

条件：過去3年以内にフィットネスクラブを利用したことがあり、料金を把握している人。ただし、体験のみの利用は除く

■URL: https://life.oricon.co.jp/rank_fitness/

24時間ジム

■【FIT-EASY】が初の総合1位

評価項目別「施設の充実さ」など3項目で1位獲得、地元「東海」でも1位に

『24時間ジム』総合ランキング＿前年比較（2026年 オリコン顧客満足度(R)調査）

2019年から6回目の発表となる『24時間ジム』ランキング（2021～2022年は発表見送り）。今回の調査では、【FIT-EASY（本社：岐阜県岐阜市）】が昨年2位から順位を上げ、初の総合1位獲得となりました。

【FIT-EASY】は、評価項目別「施設の充実さ」で2年連続1位を獲得。また、「入会手続き」「セキュリティ体制」の項目で初の1位となりました。

部門別では、「男性」「女性」部門で1位を獲得。初発表となった職業別「会社員」部門でも1位となっています。また、地域別では本社がある「東海」部門で1位を獲得しています。

～【FIT-EASY】 利用者のクチコミ～

「施設が充実しており、24時間どの店舗でも使える（40代／男性／東海）」

「店舗がたくさんあるのでどこにいても行きやすい。トレーニングだけでなく、ピラティスやスタジオもある（20代／女性／東海／会社員）」

「サウナや酸素ルームも無料で使える（50代／男性／東海／会社員）」

■【エニタイムフィットネス】は「衛生管理」が高評価、「首都圏」「近畿」でも１位

総合2位は【エニタイムフィットネス】。評価項目別「衛生管理」で1位、「入会手続き」「施設の充実さ」「セキュリティ体制」の3項目で2位を獲得しました。年代別では「10・20代」「30代」「40代」「60代以上」で1位と、幅広い年齢層から高評価を得ています。また、地域別では「首都圏」「近畿」の両部門で1位となりました。

～【エニタイムフィットネス】 利用者のクチコミ～

「シャワールームやトイレが清潔で、マシンが充実している。スタッフの方がいつも挨拶してくれて、こまめに掃除してくれるのでありがたい（40代／女性／会社員）」

「24時間空いていて好きな時に行ける。通っている以外の店舗にも行ける（30代／男性／首都圏／会社員）」

「世界中で利用できて、旅先でも鍛えられる。店舗によって特徴が異なり、いろんなジムに行くのが楽しみ（20代／男性／近畿）」

■【FiT24】は「通いやすさ」で初の1位

総合3位は【FiT24】。評価項目別「通いやすさ」で初の1位を獲得したほか、「入会手続き」「コストパフォーマンス」「衛生管理」「セキュリティ体制」の4項目で3位となっています。部門別では年代別「50代」で1位を獲得しました。

そのほか、評価項目別「コストパフォーマンス」では、【chocoZAP】が3年連続の1位獲得となりました。

～【FiT24】 利用者のクチコミ～

「広くてマシンが充実しているので混雑がない（50代／女性）」

「総合型のフィットネスクラブに比べて、静かな環境で自分のペースでトレーニングできる（60代／男性／首都圏）」

「24時間営業でセキュリティもしっかりしているし、施設設備がキレイ。駅前なので通いやすい

（60代以上／女性／首都圏）」

『24時間ジム』評価項目別ランキング（2026年 オリコン顧客満足度(R)調査）『24時間ジム』部門別ランキング「年代別」（2026年 オリコン顧客満足度(R)調査）『24時間ジム』部門別ランキング「男女別／職業別」（2026年 オリコン顧客満足度(R)調査）『24時間ジム』部門別ランキング「地域別」（2026年 オリコン顧客満足度(R)調査）

《調査概要》 2026年 オリコン顧客満足度(R)調査 24時間ジム

■ランキング発表日：2026/02/02 ■調査主体：株式会社oricon ME

■調査方法：インターネット調査

■サンプル数：3,438人 ■規定人数：100人以上 ■調査企業（サービス）数：9

■定義：

以下すべての条件を満たす施設

1)24時間利用することができるセルフサービス型のトレーニングジム

2)a,bいずれかに該当する

a)北海道／東北／関東／甲信越・北陸／東海／近畿／中国・四国／九州・沖縄の8つの地域区分のうち、4地域以上で展開している

b)関東／東海／近畿の主要3地域のうち、2地域以上で展開している

ただし、以下の場合はランキング対象外とする

1)通常のフィットネスクラブと併設のサービス

2)直近3年間の店舗分布および回答データが、関東以外の地域に90％以上集中している（※）

3)店舗が所在する都府県が、埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・愛知県・大阪府・兵庫県の7都府県のうち、4都府県以下にとどまる（※）

※地域別ランキングはこの限りでない

■調査期間：2025/10/20～2025/11/07、2024/09/17～2024/09/30、2023/10/27～2023/11/06

■調査対象者 性別：指定なし 年齢：18～84歳（高校生は除く） 地域：全国

条件：過去3年以内に24時間ジムを利用したことがあり、料金を把握している人。ただし、体験のみの利用は除く

■URL: https://life.oricon.co.jp/rank_fitness/24hours/

オリコン顧客満足度(R)とは？（ https://cs.oricon.co.jp/ ）

オリコンは、「事実-ファクト-を情報化する」という経営理念のもと、客観的、公平な立場から事実を情報化し広く提供することで、社会からの信頼を獲得してまいりました。そのグループ事業として、オリコン顧客満足度(R)調査は2006年の発表開始以来、実際にサービスを利用したことのあるユーザーを対象に調査を行い、ランキングを発表。特定の企業や個人から受託した調査ではなく、第三者の公平な立場で独自に企画し調査を行っております。

