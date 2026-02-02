【アプリーズ】500円分お得な『プレミアム商品券』を数量限定で販売します！

株式会社JR東日本青森商業開発

弘前駅ビル アプリーズでは、2026年2月7日（土）・8日（日）の２日間限定で、お得なプレミアム商品券を販売します！

数量限定のため、なくなり次第終了となります。ぜひお早めにお越しください

●商品券概要

販売日時 2026年2月7日・2月8日（日）10:00～16:00

販売場所 アプリーズ２階 特設会場

内 容 ・3,000円で3,500円分の商品券

・先着400セット限定

・おひとり様10セット（30,000円）まで購入可能

注 意

※商品券の有効期限は、2026年3月31日までです。

※お支払いは現金のみとなります

※商品券ご購入時のレシートは駐車サービス対象外となります

※商品券ご購入時はJRE POINT付与対象外となります。

※一部、ご利用いただけないショップがございます。（券売機、期間限定ショップ等）

詳しくは、館内のポスター、HPやSNSをご確認ください。

アプリーズホームページはこちら(https://appliese-abc.com)

■施設概要

施設名 ：弘前駅ビル アプリーズ

所在地 ：青森県弘前市大字表町2-11

店舗数 ：23店舗

営業時間：10：00～20：00 ※一部営業時間の異なる店舗がございます

■会社概要

会社名：株式会社JR東日本青森商業開発

代表者：真壁 まり子（代表取締役社長）

所在地：青森県青森市柳川一丁目２-３