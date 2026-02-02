【アプリーズ】500円分お得な『プレミアム商品券』を数量限定で販売します！

写真拡大

株式会社JR東日本青森商業開発

弘前駅ビル アプリーズでは、2026年2月7日（土）・8日（日）の２日間限定で、お得なプレミアム商品券を販売します！


数量限定のため、なくなり次第終了となります。ぜひお早めにお越しください




●商品券概要


販売日時　2026年2月7日・2月8日（日）10:00～16:00


販売場所　アプリーズ２階 特設会場


内　　容　・3,000円で3,500円分の商品券


　　　　　・先着400セット限定


　　　　　・おひとり様10セット（30,000円）まで購入可能


注　　意


※商品券の有効期限は、2026年3月31日までです。


※お支払いは現金のみとなります
※商品券ご購入時のレシートは駐車サービス対象外となります
※商品券ご購入時はJRE POINT付与対象外となります。


※一部、ご利用いただけないショップがございます。（券売機、期間限定ショップ等）



詳しくは、館内のポスター、HPやSNSをご確認ください。


アプリーズホームページはこちら(https://appliese-abc.com)


■施設概要


施設名　：弘前駅ビル アプリーズ


所在地　：青森県弘前市大字表町2-11


店舗数　：23店舗　


営業時間：10：00～20：00　※一部営業時間の異なる店舗がございます



■会社概要


会社名：株式会社JR東日本青森商業開発


代表者：真壁　まり子（代表取締役社長）


所在地：青森県青森市柳川一丁目２-３