【アプリーズ】500円分お得な『プレミアム商品券』を数量限定で販売します！
株式会社JR東日本青森商業開発
弘前駅ビル アプリーズでは、2026年2月7日（土）・8日（日）の２日間限定で、お得なプレミアム商品券を販売します！
数量限定のため、なくなり次第終了となります。ぜひお早めにお越しください
●商品券概要
販売日時 2026年2月7日・2月8日（日）10:00～16:00
販売場所 アプリーズ２階 特設会場
内 容 ・3,000円で3,500円分の商品券
・先着400セット限定
・おひとり様10セット（30,000円）まで購入可能
注 意
※商品券の有効期限は、2026年3月31日までです。
※お支払いは現金のみとなります
※商品券ご購入時のレシートは駐車サービス対象外となります
※商品券ご購入時はJRE POINT付与対象外となります。
※一部、ご利用いただけないショップがございます。（券売機、期間限定ショップ等）
詳しくは、館内のポスター、HPやSNSをご確認ください。
アプリーズホームページはこちら(https://appliese-abc.com)
■施設概要
施設名 ：弘前駅ビル アプリーズ
所在地 ：青森県弘前市大字表町2-11
店舗数 ：23店舗
営業時間：10：00～20：00 ※一部営業時間の異なる店舗がございます
■会社概要
会社名：株式会社JR東日本青森商業開発
代表者：真壁 まり子（代表取締役社長）
所在地：青森県青森市柳川一丁目２-３