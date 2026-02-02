＼実際の利用者28,000人の声を集めた／満足度の高い”クレジットカード”ランキング（2026年 オリコン顧客満足度(R)調査）

オリコン株式会社

オリコン株式会社（本社：東京都港区 代表取締役社長：小池 恒、略称：オリコン）は、グループ会社である株式会社oricon MEが、実際のサービス利用者を対象に第三者の立場で実施した『クレジットカード』についての顧客満足度調査の結果を、2026年2月2日（月）14時に発表いたしました。

2026年 オリコン顧客満足度(R)調査 クレジットカード ３ランキング総合結果

『クレジットカード 年会費無料』

【Olive フレキシブルペイ（一般）】が初の総合1位

【Olive フレキシブルペイ（一般）】が前回の総合4位からランクアップし、初の総合1位を獲得しました。

評価項目別では、全8項目中「デザイン」「ポイント・マイル」「付帯サービスの充実さ」「セキュリティ対策」の4項目において1位の評価を得ています。とくに2年連続で1位となった「デザイン」については、利用者から好意的な声が寄せられました。

2026年 オリコン顧客満足度(R)調査 クレジットカード 年会費無料ランキング総合結果2026年 オリコン顧客満足度(R)調査 クレジットカード 年会費無料 評価項目ランキング結果

～【Olive フレキシブルペイ（一般）】 利用者の声～

「スタイリッシュなカードデザインと、安心と信頼度が高く、フレキシブル(クレジットとデビット)に利用出来る点も良い（50代・女性）」

「指紋認証やナンバーレス等セキュリティがしっかりしている（40代・女性）」

「コンビニ等でのタッチ決済でポイント還元率が高い（20代・男性）」

『クレジットカード（一般）』

【楽天ANAマイレージクラブカード】が初の総合1位

【楽天ANAマイレージクラブカード】が前回の総合2位からランクアップし、初の総合1位となりました。

評価項目別では、全9項目中「カードの作りやすさ」「サイト・アプリの使いやすさ」「支払い方法の充実さ」の3項目において1位の評価を得ています。

また、総合2位となった【アメリカン・エキスプレス(R)・グリーン・カード】は、「デザイン」「付帯サービスの充実さ」「サポート体制」「セキュリティ対策」の4項目で1位を獲得しています。

2026年 オリコン顧客満足度(R)調査 クレジットカード（一般）ランキング総合結果2026年 オリコン顧客満足度(R)調査 クレジットカード（一般）ランキング 評価項目結果

～【楽天ANAマイレージクラブカード】 利用者の声～

「審査が早い（30代・女性）」

「使える場所が多くポイントも貯まりやすい（30代・男性）」

「ポイントの使える店が近くに多い（60代以上・男性）」

『ゴールドカード』

【Olive フレキシブルペイ（ゴールド）】が初の総合1位

初の総合1位となった【Olive フレキシブルペイ（ゴールド）】は、『年会費無料』とあわせて2冠となりました。

評価項目別では、全9項目中「サイト・アプリの使いやすさ」「支払い方法の充実さ」「デザイン」「セキュリティ対策」の4項目において1位の評価を得ています。

また、総合2位となった【PayPayカード ゴールド】は、「カードの作りやすさ」「ポイント・マイル」「サポート体制」の3項目で1を獲得しています。

2026年 オリコン顧客満足度(R)調査 ゴールドカード ランキング総合結果2026年 オリコン顧客満足度(R)調査 ゴールドカード ランキング評価項目結果

～【Olive フレキシブルペイ （ゴールド）】 利用者の声～

「カードのアプリがわかりやすく使いやすい（40代・女性）」

「タッチ決済が便利で、関連サービスの利用がしやすい（20代・男性）」

「とても利用しやすく、ポイントも貯まりやすい（30代・男性）」

調査概要

■ランキング発表日：2026/02/02 ■調査主体：株式会社oricon ME ■調査方法：インターネット調査

■調査期間：2025/10/14~2025/11/07、2024/10/08～2024/10/28、2023/11/08～2023/12/11

2026年 オリコン顧客満足度(R)調査 クレジットカード 年会費無料

■サンプル数：17,026人 ■規定人数：100人以上 ■調査企業（サービス）数：79

■定義：本会員カードにおける年会費が永年無料である個人向けのクレジットカード。ただし、条件付き無料や初年度のみ無料のクレジットカードは対象外とする。

■調査対象者 性別：指定なし 年齢：18～79歳 地域：全国

条件：以下すべての条件を満たす人

1）1か月に1回以上クレジットカードを利用している

2）自分名義のクレジットカードを利用している

■URL: https://life.oricon.co.jp/rank-credit-card/free-annual/

2026年 オリコン顧客満足度(R)調査 クレジットカード（一般）

■サンプル数：5,314人 ■規定人数：100人以上 ■調査企業（サービス）数：89

■定義：本会員カードにおける年会費が有料、もしくは条件付きで無料になる個人向けのクレジットカード

ただし、発行会社が以下として提供しているクレジットカードは対象外とする

・ゴールドカード

・プラチナカード

・ブラックカード

■調査対象者 性別：指定なし 年齢：18～79歳 地域：全国

条件：以下すべての条件を満たす人

1）1か月に1回以上クレジットカードを利用している

2）自分名義のクレジットカードを利用している

■URL: https://life.oricon.co.jp/rank-credit-card/general/

2026年 オリコン顧客満足度(R)調査 ゴールドカード

■サンプル数：6,517人 ■規定人数：100人以上 ■調査企業（サービス）数：70

■定義：以下条件に当てはまる個人向けのクレジットカード

１.本会員カードにおける年会費が有料、もしくは条件付きで無料になる個人向けのクレジットカード

２.発行会社が「ゴールドカード」として提供しているクレジットカード

■調査対象者 性別：指定なし 年齢：18～79歳 地域：全国

条件：以下すべての条件を満たす人

1）1か月に1回以上クレジットカードを利用している

2）自分名義のクレジットカードを利用している

■URL: https://life.oricon.co.jp/rank-credit-card/gold-card/