RWSグループ、特許年金管理サービスポータルの日本語インターフェースをリリース

知的財産サービスを提供する株式会社RWSグループ（本社：東京都千代田区）は、特許年金管理サービスポータルの日本語インターフェースを正式にリリースしました。

本ポータルは、特許年金の失効リスク低減をはじめ、業務の属人化防止や承認・管理プロセスの可視化など、日本企業の知財部門が直面する管理・ガバナンス上の課題解決を目的としています。

特許年金管理は、更新期限の見逃しが企業価値に直接影響する一方、日常業務としては煩雑かつ継続的な対応が求められます。RWSグループは、グローバルでの運用実績を持つ特許年金管理プラットフォームに、日本の企業知財部門の実務に即した日本語インターフェースを実装しました。

これにより、更新期限や支払状況の把握、複数名による確認・承認、担当者変更時の円滑な引き継ぎが容易となり、知財部門全体の管理体制の強化とガバナンス向上に貢献します。

RWS 特許年金管理サービスポータル（日本語インターフェース）導入による主な価値

RWS IPポータル トップ画面

1. 日本の知財部実務に即した操作性で、業務統制を強化

日本語ナビゲーションにより、担当者交代時や複数名体制での運用においても、情報共有と承認フローがスムーズに行えます。操作ミスや確認漏れを抑制し、属人化しがちな年金管理業務を組織として管理可能なプロセスへと転換します。

2. 更新期限管理の確実性を高め、失効リスクを最小化

RWS特許年金管理サービスポータルは、更新期限を一元管理し、リマインダー機能により確実な対応を支援します。日本語インターフェースにより、期限情報や注意事項の認識齟齬を防ぎ、特許の失効リスクを大幅に低減します。

3. 他社サービスからの移行も含めた、安心の導入プロセス

RWSは、日本企業の知財部門への多くの導入実績をもとに、移行時の課題を十分に理解しています。

既存システムからのデータ移管や運用切り替えについても丁寧にサポートし、現場への負担を最小限に抑えたスムーズな移行を実現します。

RWS IPポータル レポート画面

RWS特許年金管理サービスの概要

- グローバルネットワークを活用した高精度な更新期限管理- 年金支払管理の代行および庁への直接支払いによるコスト効率化と透明性の向上- 特許庁公式データと照合した包括的なデータ検証- IPスペシャリストによるサポート体制

RWSの特許年金管理サービスは、60年以上にわたる知財サービスの実績に支えられた堅牢な業務プロセスを基盤とし、企業の特許ポートフォリオを長期的かつ確実に保護します。

お問い合わせ

特許年金管理サービスに関するご相談、ならびに日本語ポータルのデモのご依頼はこちらよりお問い合わせください。

https://www.rws.com/jp/intellectual-property-solutions/patent-renewals/

■株式会社RWSグループについて

株式会社RWSグループは英国に本社を置くRWS Holdings plcの日本法人です。

1998年の設立以来グローバル企業の強みを生かした豊富なソリューションを提供しており、特許出願、翻訳、調査、管理等、知的財産に係る全てのお客様をトータルでサポートしています。近年ではAI分野にも注力しています。



国内企業にて豊富な経験を積んだスタッフを積極的に採用する事で、日本の知的財産業界独特の習慣や悩みを深く理解し、グローバル企業の長所を生かしつつ日本の皆様の目線に立った身近な存在である事を目指しています。



■親会社RWS holdings plc について

RWS Holdings plcは、テクノロジーを駆使した翻訳サービス、コンテンツ管理サービス、知的財産サービスを提供するリーディングプロバイダです。RWSは、ビジネスに不可欠なコンテンツを大規模に配信し、イノベーションの保護と実現を可能にすることで、お客様が世界中の人々とつながり、新たなアイデアを提供することを支援します。

私たちのビジョンは、グローバルインテリジェンス、深い専門知識、スマートなテクノロジーを通じて、言語、コンテンツ、市場参入における課題を解決することにより、世界中の人々と組織をつなぐ橋渡しをすることです。

当社の顧客には、グローバルブランド上位100社のうちの90社、製薬会社上位10社、世界中の大手特許事務所20社のおよそ半数が含まれています。また、クライアントベースは、ヨーロッパ、アジア太平洋、北南米に広がり、テクノロジー、製薬、医療、法律、化学、自動車、行政機関、電気通信の各分野を網羅しており、5つの大陸に複数のオフィスを構えています。

1958年に設立されたRWSは、英国に本社を置き、AIM、ロンドン証券取引所規制市場に上場されています（RWS.L）。

詳細については、www.rws.com/jp をご覧ください。



知的財産部門における主な提供サービス

▼特許年金管理サービス

▼外国出願翻訳プラットフォーム inovia

▼39,000＋人のリサーチャーによるクラウド型の特許調査サービス

▼グローバル特許データベース PatBase、Origin

▼特許調査セミナー



【会社概要】

会社名：株式会社RWSグループ

代表者：代表取締役社長 原 真理恵

所在地：東京都千代田区神田三崎町3-1-16

URL：https://www.rws.com/

事業内容：知的財産に関わるソリューションの提供