さっぽろ雪まつりで賑わう2月の札幌に、和太鼓ライブやバレンタイン演出、オニオンスープなどを楽しめる宿泊者限定イベントを開催【グランドメルキュール札幌大通公園】

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社

札幌の中心地に位置するシティホテル「グランドメルキュール札幌大通公園」（北海道札幌市中央区／総支配人：ライ・ダニエル）では、さっぽろ雪まつりやバレンタインなどで街が賑わう2月に合わせ、ホテル館内で楽しめる宿泊者限定イベントを開催します。

館内では、北海道和太鼓塾による迫力ある和太鼓ライブが旅の夜を盛り上げるほか、バレンタイン期間中はピンクのチョコレートファウンテンがラウンジに登場。さらに、生産量日本一を誇る北見地方産たまねぎを使ったウェルカム・オニオンスープや、北見たまねぎのキャラクター「きーたん」をモチーフにしたカプセルトイなど、五感で楽しめる体験を用意します。

ホテル到着の瞬間から、外出から戻ったひとときまでも思い出に変える、グランドメルキュール札幌大通公園ならではの滞在価値を提案します。

https://grand-mercure-sapporo-odoripark.jp/plan/feb26-event/

■ 北海道和太鼓塾 “和”TAIKO WEEKEND

五感を震わせる、日本の伝統芸・和太鼓演奏

天井高のある開放的なラウンジに、和太鼓の深く力強い重低音がゆっくりと満ちていきます。

札幌を拠点に活躍する北海道和太鼓塾による迫力ある演奏は、音を「聴く」のではなく「浴びる」感覚。鼓面を打つ瞬間の空気の揺らぎや、打ち手の息遣いまでが直に伝わり、身体の芯から震える没入型の音体験をお届けします。

約10分×2回のライブ演奏は、旅の夜を彩るハイライトとして、非日常の“音の記憶”を心に刻みます。ラウンジで寛ぎながら鑑賞できる、宿泊者限定のエンターテインメントです。

【開催日】2026年2月7日・14日・21日・28日（毎週土曜）

【時間】 21:30～／22:00～（各回約10分）

【会場】 ホテル1階 ラウンジ

※状況により時間が変更となる場合があります。

■ ピンクのファウンテンが彩る、特別なバレンタイン

冬の北海道で楽しむ、華やかで甘いひととき

バレンタイン期間限定でラウンジに登場するのは、かわいらしいピンクのチョコレートファウンテン。見た目にも華やかなファウンテンが、ワンランク上のホテル滞在を演出します。北海道産小豆のミニ大福やマシュマロ、ミニカステラをチョコレートにくぐらせて楽しむ、甘くてあたたかな時間を過ごせます。

【開催日】2026年2月7日（土）～2月14日（土）

【時間】 15:00～19:00

【会場】 ホテル1階 ラウンジ

※使用食材は仕入れ状況により一部変更となる場合があります。

■ ウェルカム・オニオンスープ

ロビーに入った瞬間からはじまる、あたたかな五感体験

寒さ厳しい北海道の冬。2月のグランドメルキュール札幌大通公園では、チェックイン時や雪まつり見学、外出から戻った宿泊者をあたたかなオニオンスープでお迎えします。使用するのは、生産量日本一を誇る北海道・北見地方産たまねぎを使ったオニオンスープ。たまねぎ本来のコクと旨みが凝縮された一杯が、凍えた身体にじんわりと沁みわたります。さらに、スープが蛇口から注がれるサプライズ演出も。香り・味わい・驚きが重なるホテルならではの心温まるおもてなしで、北海道の冬の思い出を印象的に演出します。

【開催日】2026年2月4日（水）～2月11日（水）

【時間】 15:00～21:00

【場所】 ホテル1階 ロビー

※内容は仕入れ状況等により変更となる場合があります。

■ 北見たまねぎのキャラクター「きーたん」がカプセルトイに

北海道・北見の魅力をぎゅっと詰め込んだ、遊び心あるアイテム

北海道・北見のたまねぎをモチーフにしたキャラクター「きーたん」が、期間限定でカプセルトイとして登場します。

ラインアップは2タイプを展開。アクリルキーホルダーは、カーリングの町として知られる北見ならではの「カーリングきーたん」を中心とした全6種類。アクリルスタンドキーホルダーは、シマエナガ・まりもなど、北海道を連想させる生き物をまとった「きーたん」とのコラボレーション全4種類。どのデザインが出るかは、カプセルを回してからのお楽しみ。思わず手に取りたくなる可愛らしくて、遊び心あふれる体験です。

【開催日】 2026年2月4日（水）～2月11日（水）

【時間】 24時間

【場所】 ホテル1階 ロビー

グランドメルキュール札幌大通公園について

ホテル外観大きな窓が特徴の朝食レストランこの土地ならではの魅力に出会えるアクテビティ

札幌の中心に立地する「グランドメルキュール札幌大通公園」は、北海道の自然や文化を感じながら、快適で機能的な滞在が叶うホテルです。観光の拠点としてはもちろん、地下鉄大通駅から徒歩圏内というアクセスの良さに加え、ビジネスユースにも最適なロケーションと設備を備え、出張や長期滞在にも安心です。また、地元食材を活かしたレストランでの食体験が、旅のひとときを豊かに演出します。

【所在地】〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西11丁目1番地1

【TEL】011-271-2711 ／ 03-6627-4630（予約センター）

【料金】1泊朝食付 18,500円～（2名1室利用時の1名料金、税・サ込み）

【公式サイト】https://grand-mercure-sapporo-odoripark.jp/

【アクセス】札幌・大通公園まで約3分。JR札幌駅からタクシーで約5分。

グランドメルキュールについて

グランドメルキュールは、旅行者の想像力と飽くなき発見心に訴えかける魅力的なホテル体験を提供するプレミアムブランドです。約20年前にアジア太平洋地域で開業したのち、現在、その土地の文化や伝統と融合しながら全世界で約80のホテルを展開しています。フラッグシップホテルには、インドのグランドメルキュール・マイソール、ブラジルのグランドメルキュール・ベレン・ド・パラ、ブラジルのグランドメルキュール・リオデジャネイロ・ リオセントロなどがあります。「Proudly Local～その地に、誇りを～」をコンセプトに、館内に漂うその土地を象徴するような香り、地元の食材を用いた食体験などを通して、五感でその土地の文化・慣習に深く浸ることができる滞在を提案します。グランドメルキュールは、110か国以上に5,700以上の施設を展開する世界有数のホスピタリティ・グループであるアコーの一員であり、さまざまな特典、サービス、体験を提供するライフスタイル・ロイヤルティプログラムALL（オール）の参加ブランドです。

アコーについて

フランス・パリを拠点とするアコーは、世界110ヶ国で5,700を超えるホテルやレジデンス、10,000を超えるレストラン、バー施設を展開し業界を牽引しているホスピタリティグループです。ラグジュアリーからエコノミーまで約45のホテルブランド、さらにEnnismoreと共にライフスタイル分野にも手を広げるなど、業界で多様かつ完全に統合されたエコシステムを展開しております。ALLは、ホテルに滞在中そして滞在の枠を超えてアコーグループがお約束しているユニークな体験をメンバーに提供する予約プラットフォームおよびロイヤリティプログラムです。また、グループはビジネス倫理、責任あるツーリズム、持続可能な環境保護、コミュニティとのかかわり、多様性、包括性を通じて前向きな行動を推進することに焦点を当てています。 1967年に設立されたアコーはフランスに本社を置き、米国のユーロネクストパリ証券取引所（ISINコード：FR0000120404）およびOTC市場（証券コード：ACCYY）に上場しています。詳細については https://group.accor.com をご覧ください。

