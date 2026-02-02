合計16,000ビュー獲得！高校生とタッグを組みInstagram投稿共同制作高校生の探求活動×企業SNS運営が生んだ新しい共創モデル

株式会社おいもや

株式会社おいもや（本社：静岡県掛川市、代表取締役：関谷夕佳）は、高校生の探求学習活動と企業のSNS運営課題をマッチングする取り組みを実施し、高校生と共同でInstagram動画コンテンツを制作しました。ASMR動画、ドラマ仕立ての商品紹介、アレンジレシピ動画の3本を投稿し、合計16,000回以上の再生数を記録。若年層への新たなアプローチと、企業・教育双方に価値を生む取り組みとなりました。

高校生企画の独自動画投稿、SNSで若年層に新たな訴求

取り組みの背景｜企業が抱えていたSNS運営の課題

ASMR動画ドラマ仕立ての商品紹介動画商品を使ったアレンジレシピ動画

近年、SNS運用は動画化・高速化が進み、企業にはより高度な制作力と

継続的な発信体制が求められています。一方で、中小企業を中心に人手不足

やリソース不足により、SNS運営が負担となるケースも増加しています。

こうした中、「高校生の探求活動」と連携することで、若年層ならではの発想力

を活かしながら、SNS運営の活性化と教育現場への実践的な学びの提供を同時

に実現できるのではないかと考え、本プロジェクトを立ち上げました。

本取り組みを通じて、高校生にとっては「実社会とつながる実践的な学び」、

企業にとっては「新しい視点と発信力を得る機会」となり、双方に価値をもたらす

結果となりました。今後も当社では、地域や教育機関と連携しながら、若い世代

の挑戦を後押しするとともに、企業活動の新しい形として「共創型プロジェクト」を

積極的に展開してまいります。