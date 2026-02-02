【3/16~17・STATION Ai 】医療×モノづくり技術の展示商談会「メディカルメッセ2026」の開催について

名古屋商工会議所

名古屋商工会議所では愛知県・名古屋市・中部医療機器工業協会・中部先端医療開発円環コンソーシアム・メディカル・デバイス産業振興協議会との共催により、来年3月16日（月）、17日（火）の2日間に亘り、医療×モノづくり技術の展示商談会「メディカルメッセ2026」をSTATION Aiにて開催いたします。

本展は、医療関係者・大学等研究機関、医療機器メーカー、そしてモノづくり企業が一堂に会し、それぞれの医療ニーズと技術シーズのマッチングにより、新たな医療機器の開発・改良・改善を目指す展示商談会で、2015年から開催しています。

第10回目の開催となる今回は、医療とモノづくりの連携（医工連携）を、ベンチャー・スタートアップ企業にも広げ、次のステージへ進めます。

各位におきましては、報道面での特段のご高配を賜りますようお願い申し上げます。

●3つのサブテーマ

― ニーズ×技術 医工連携から生まれる革新 ―

― 多様な技術によるオープンイノベーション ―

― デジタル技術で拓く次世代医療 ―

会期中には、企業ブース展示に加え、上記3つのサブテーマをもとにした医工連携セッション「Med-Session」を開催します。医療・ヘルスケアの未来を切り拓くトップランナーが全国から集結し、医工連携、医療DX、オープンイノベーションまで幅広いテーマを横断したプログラムを実施します。スタートアップの最前線から、スマート治療室の実装、医療現場の課題まで、多彩な視点が交差し、新たな価値創出のヒントが掴める絶好の機会となります。この機会に是非ご参加ください。

○開催概要（詳細は別添「来場案内パンフレット」をご覧ください）

1. 事 業 名 ： メディカルメッセ2026

2. テ ー マ ： 医療の未来を拓く共創ネットワーク

3. 主 催 ： 愛知県、名古屋市、名古屋商工会議所、中部医療機器工業協会、中部先端医療開発円環コンソーシアム、メディカル・デバイス産業振興協議会

4. 特別協力 ： 経済産業省中部経済産業局、岐阜県、三重県

5. 協 力 ： STATION Ai株式会社、(一社)愛知県臨床工学技士会、ウェルネスバレー推進協議会、(公財)神戸医療産業都市推進機構、(公財)長野県産業振興機構、(一財)ふくしま医療機器産業推進機構、(公財)ふじのくに医療 城下町推進機構ファルマバレーセンター

6. 会 期 ： 2026年3月16日（月）13：00～17：00、17日（火）10：00～17：00

7. 会 場 ： STATION Ai イベントスペース、M3エリア・大会議室

8. 入 場 料 ： 無料

9. 出展社数 ： 94社・団体（2月2日現在）

○事前入場登録（無料）

公式WEBサイト（https://medical-device.jp/messe）から申し込みいただけます。