奥大和19市町村の採用パンフレット、採用WEBサイトを公開！

奈良県

奥大和（奈良県南部・東部19市町村）の魅力や市町村職員の仕事・やりがいを伝える「採用パンフレット」と「採用WEBサイト」を作成しました。

各市町村で活躍する若手・中堅職員が、「就職のきっかけ」「仕事のやりがい」「おすすめしたいところ」などを紹介。採用WEBサイトでは、19市町村の採用イベントや試験情報をまとめてチェック可能です（随時更新）。

奥大和で働く市町村職員は、人々の暮らしを守りながら未来へつなぐ役割を担っています。「暮らしをもと良くしたい」「この地域の魅力をもっと多くの人に伝えたい」そんな思いを形にできる仕事です。奥大和だから味わえる仕事の魅力をパンフレットとWEBサイトでぜひご確認ください。

〇採用パンフレット📖

https://okuyamato-engawa.jp/recruit/pamphlet/

＜おすすめポイント＞

奥大和地域を紹介、魅力を伝えるWebサイト・SNSも案内

19市町村の職員インタビューを掲載

19市町村の採用窓口・採用HPを掲載

市町村職員の職種を紹介

〇採用WEBサイト

https://okuyamato-engawa.jp/recruit/

＜おすすめポイント＞

19市町村の採用イベント・試験情報をまとめて掲載（随時更新）

各市町村の採用HPにリンク

19市町村の職員インタビューを掲載

採用パンフレット（デジタル版）を掲載

＼関心を持った方は、合同業務説明会に参加！／

２月28日（土）に、奥大和（奈良県南部・東部）19市町村と奈良県庁がブース出展する合同業務説明会を開催！会場では「就活に役立つ応援講座」も開催します。

「公務員ってどんな仕事？」「奥大和ってどんなところ？」「市町村や県庁の職員と話してみたい。」そんなあなたも大歓迎！

公務員志望の方、就職・転職を検討中の方など、どなたでも参加いただけます。

ぜひ以下のリンクからお申し込みください！

■日時：2026年２月28日（土）12:30～17:30（受付12:00～）

■会場：奈良商工会議所（近鉄「大和西大寺駅」から徒歩３分）

■申込：2026年２月27日（金）まで

【学生の方】https://www.gakujo.ne.jp/campus/events/evt_dtl?p1=evt1103&area=nara(https://www.gakujo.ne.jp/campus/events/evt_dtl?p1=evt1103&area=nara)

【既卒の方】https://re-katsu.jp/career/events/evt_dtl?p1=evt2199