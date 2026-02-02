共同印刷、金属箔で上質感を演出する意匠性ICカード「TOMOWEL Chic METAL（TM）」を開発

共同印刷株式会社「TOMOWEL Chic METAL」外観イメージ

共同印刷株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：大橋輝臣 以下：当社）は、金属をブラッシングしたような繊細な「ヘアライン」の質感をカード券面に付与した、デザイン性の高いICカード「TOMOWEL Chic METAL（TM）」を開発しました。本開発品は、カードを単なる情報媒体ではなく、手に取った瞬間にブランドの魅力が伝わる「ブランド価値を体現する媒体」として位置付けており、今後は、意匠表現と機能要求を両立させてデザイン性が重視される用途での製品化をめざします。

近年、カード発行企業においては、券面デザインを通じてブランドの個性や世界観を伝える重要性が高まっています。当社は、ヘアライン表現を、ICカードとしての機能や利便性と両立させるために試作と評価を重ね、質感表現と品質・耐久性の両立に目処を得たことから、ICカード「TOMOWEL Chic METAL」の開発に至りました。

「TOMOWEL Chic METAL」の主な特徴

・券面に金属箔のヘアライン表現を取り入れることで、光の当たり方や見る角度で表情が変わる質感を実現し、落ち着きのある高級感を演出します。

・箔・エンボスなどの加飾との組み合わせも含め、用途やターゲットに合わせた表現の幅を広げます。

・金属箔による意匠表現を付与しながら、非接触ICの通信特性や磁気ストライプの機能（磁気特性）に影響を与えない設計としています。

当社は本開発で培った意匠設計・表現技術の知見を横展開し、意匠性カードのラインアップを拡充していきます。