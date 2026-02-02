満足度の高い『ミールキット』ランキング『首都圏』 【生活クラブ】と【東都生協（東都生活協同組合）】が同点で総合1位『東海』 【東海コープ】が3年連続の総合1位（オリコン顧客満足度(R)調査）

オリコン株式会社ミールキット イメージ画像 （写真ACより）

オリコン株式会社（本社：東京都港区 代表取締役社長：小池 恒、略称：オリコン）は、グループ会社である株式会社oricon MEが、実際のサービス利用者を対象に第三者の立場で実施した『ミールキット（首都圏／東海／近畿）』についての顧客満足度調査の結果を、2026年2月2日（月）14時に「オリコン顧客満足度(R)」公式サイト内にて発表いたしました。

ランキングは以下の通りとなりました。

『ミールキット』総合ランキング（2026年 オリコン顧客満足度(R)調査）

■『首都圏』 【生活クラブ】と【東都生協（東都生活協同組合）】が同点で総合1位に

【生活クラブ】は「利用のしやすさ」「料金」の2項目で1位

【東都生協（東都生活協同組合）】は「ミールキットの充実さ・品質」で初の1位

世帯別「共働き世帯」「シニア世帯」で1位

■『東海』 【東海コープ】が3年連続の総合1位

「料金」「提供情報」「サポートサービス」の3項目で、3年連続1位に

■『近畿』 【コープきんき】と【コープ自然派】が同点で1位

【コープきんき】は3年連続の総合1位

【コープ自然派】は「ミールキットの充実さ・品質」「利用のしやすさ」など2項目で2年連続の1位

―ランキング構成―

■総合 ■評価項目別（全8項目）「入会のしやすさ」「キャンペーンの充実さ」「ミールキットの充実さ・品質」「利用のしやすさ」「配送サービス」「料金」「提供情報」「サポートサービス」■部門別 世帯別「1人暮らし」※「共働き世帯」「子育て世帯」「シニア世帯」（※「1人暮らし」は『首都圏』『近畿』のみ発表）

『ミールキット』

2024年の調査開始から3回目の発表となる『ミールキット』の満足度調査。過去3年以内に月1回以上の食材宅配を2ヶ月以上継続利用したことのある、利用者（首都圏）4,661人（東海）1,622人（近畿）2,381人を対象としています。

『首都圏』■【生活クラブ】と【東都生協（東都生活協同組合）】が総合1位にランクイン

首都圏ランキングでは【生活クラブ】と【東都生協（東都生活協同組合）】が同点で総合1位となりました。

【生活クラブ】は前回総合2位から順位を上げランクイン。評価項目別では、「利用のしやすさ」「料金」の2項目で1位を獲得しました。「料金」では3年連続、「利用のしやすさ」では2年連続の1位となりました。また、世帯別「シニア世帯」で1位となりました。

『ミールキット 首都圏』総合ランキング（2026年 オリコン顧客満足度(R)調査）

【東都生協（東都生活協同組合）】は前回総合3位から順位を上げ、ランクインしました。評価項目別では「ミールキットの充実さ・品質」で初の1位を獲得、世帯別「共働き世帯」「シニア世帯」で1位となりました。また、「ミールキットの充実さ・品質」「利用のしやすさ」の2項目では前回から+1.3pt、「配送サービス」では前回から+1.2ptと得点を上げました。

～【生活クラブ】 利用者のクチコミ～

「米などを年間契約しているので、世間で高騰していても、値段が上がらなかった（60代以上・男性）」

「取り扱いの商品の質がよく、安心して購入できる。リターナブルびんの使用でエコ生活ができる（60代以上・女性）」

～【東都生協（東都生活協同組合）】 利用者のクチコミ～

「普段使いには充分な商品ラインナップで、品質や各種対応も良い。料金も高くない（30代・男性）」

「家族の中に共働きの者もいて、ミールキットに助けられています（60代以上・女性）」

つづいて【らでぃっしゅぼーや】が総合3位にランクインしました。

評価項目別では、「入会のしやすさ」「キャンペーンの充実さ」「提供情報」「サポートサービス」の4項目で2年連続の1位を獲得しました。

つづいて総合4位には【パルシステム】がランクイン。評価項目別では「ミールキットの充実さ・品質」で1位、部門では世帯別「1人暮らし」「子育て世帯」で1位を獲得しており、「1人暮らし」では3年連続の1位となっています。

～【らでぃっしゅぼーや】 利用者のクチコミ～

「届いた商品に少しでも疑問がある場合、確実に対応してもらえる安心感は、店頭販売にもないものである（50代・女性）」

「買いに行く手間が省ける。見て選ぶのが楽しい。いろいろな地方の食材、名産を楽しめる（60代以上・女性）」

～【パルシステム】 利用者のクチコミ～

「食材の質と、鮮度が良い。ミールキットが充実している（40代・男性）」

「契約農家などで安心感があり、国産商品も多く、求める物が見つかりやすい（40代・女性）」

また、総合5位の【コープデリ（コープみらい）ウィークリーコープ】は世帯別「シニア世帯」で3年連続の1位、総合7位の【ヨシケイ】は評価項目別「配送サービス」で3年連続の1位を獲得しています。

『東海』

『ミールキット 首都圏』評価項目別ランキング（2026年 オリコン顧客満足度(R)調査）『ミールキット 首都圏』部門別ランキング（2026年 オリコン顧客満足度(R)調査）■【東海コープ】が3年連続の総合1位

東海ランキングでは、【東海コープ】が3年連続の総合1位を獲得しました。

評価項目別では、全8項目中「ミールキットの充実さ・品質」「利用のしやすさ」「料金」「提供情報」「サポートサービス」の5項目で1位を獲得しています。

なかでも、「料金」「提供情報」「サポートサービス」の3項目では、3年連続1位を獲得しています。また、世帯別「シニア世帯」でも1位となっています。

『ミールキット 東海』総合ランキング（2026年 オリコン顧客満足度(R)調査）

～【東海コープ】 利用者のクチコミ～

「他にないものが買えるのと、産地等商品表示が明確。配達員が疑問や不良、返品等に即対応してくれる（60代以上・女性）」

「単身高齢者だと自炊が億劫になりがちなので、ミールキットは重宝する。2人分くらいだから、食べ飽きない（60代以上・女性）」

総合2位には【ヨシケイ】がランクイン。評価項目別では、「入会のしやすさ」「配送サービス」で3年連続の1位、世帯別「共働き世帯」で2年連続の1位、「子育て世帯」で初の1位を獲得しています。

つづいて、総合3位には【おうちCO-OP】が前回総合4位から順位を上げて、ランクインしました。

～【ヨシケイ】 利用者のクチコミ～

「子ども達を連れて買い物に行くのが大変なので、家に食材が届くのがとても助かる（30代・女性）」

「共働きの家庭が増えてきて、手作りしたいが手間をかけたくない人たちにとって、とても便利で満足できると思う（50代・女性）」

～【おうちCO-OP】 利用者のクチコミ～

「小さい子がいる家庭で家事をしながら調理をする時間がないお宅にはぜひ利用してほしい。手間なく簡単に調理できるし、インスタントよりも栄養バランスが良くてシャキシャキの野菜で作れて罪悪感もない（30代・女性）」

「定期購入が楽。数量限定商品やセールなどで目新しい商品を試せる（60代以上・女性）」

また、総合4位の【Oisix（おいしっくすくらぶ）】は「キャンペーンの充実さ」で3年連続の1位を獲得しています。

『近畿』

『ミールキット 東海』評価項目別ランキング（2026年 オリコン顧客満足度(R)調査）『ミールキット 東海』部門別ランキング（2026年 オリコン顧客満足度(R)調査）■【コープきんき】と【コープ自然派】が同点で総合1位

近畿ランキングでは【コープきんき】と【コープ自然派】が同点で総合1位を獲得しました。

【コープきんき】は3年連続の総合1位を獲得しており、評価項目別では、「提供情報」「サポートサービス」の2項目で1位を獲得しました。「サポートサービス」では3年連続の1位となっています。また、世帯別「1人暮らし」「共働き世帯」「子育て世帯」「シニア世帯」のすべてで3年連続の1位を獲得しています。

『ミールキット 近畿』総合ランキング（2026年 オリコン顧客満足度(R)調査）

【コープ自然派】は前回総合3位から順位を上げ、総合1位にランクインしました。

評価項目別では、「ミールキットの充実さ・品質」「利用のしやすさ」「料金」の3項目で1位を獲得しました。なかでも「ミールキットの充実さ・品質」「利用のしやすさ」では2年連続の1位を獲得しています。「ミールキットの充実さ・品質」では2位と1.9ptの差をつけて1位となっています。

また、すべての評価項目で得点を上げており、「配送サービス」では前回から+2.3pt、「入会のしやすさ」では前回から+1.5ptと得点を大幅に上げました。

～【コープきんき】 利用者のクチコミ～

「食材の産地も明確で安心できる。アレルギー食材なども判別しやすい。合成着色剤などの添加物が少ないのが安心できる（60代以上・女性）」

「食材から日用品まで一度に頼めて家まで持ってきてもらえる。乳幼児のいる世帯は配達料金の割引がある（30代・女性）」

～【コープ自然派】 利用者のクチコミ～

「今はウェブで注文できるし、注文変更も手軽にできて便利。お気に入りの商品もあるので、今後も利用したい（40代・女性）」

「魚の新鮮さは抜群。野菜もあまり農薬を使ってないものなども割と手頃な値段で購入できて嬉しい。全体的に高すぎず、品質の高いものを 購入できる（50代・女性）」

■【ヨシケイ】が総合3位 「入会のしやすさ」「配送サービス」の2項目で2年連続の1位

総合3位には【ヨシケイ】がランクインしました。評価項目別では、「入会のしやすさ」「配送サービス」の２項目で2年連続の1位を獲得しました。また、総合5位の【Oisix（おいしっくすくらぶ）】は評価項目別「キャンペーンの充実さ」で3年連続の1位となりました。

『ミールキット 近畿』評価項目別ランキング（2026年 オリコン顧客満足度(R)調査）『ミールキット 近畿』部門別ランキング（2026年 オリコン顧客満足度(R)調査）《調査概要》

■ランキング発表日：2026/02/02 ■調査主体：株式会社oricon ME ■調査方法：インターネット調査

■調査期間：2025/09/25～2025/10/27、2024/09/19～2024/10/07、2023/10/26～2023/11/01

2026年 オリコン顧客満足度(R)調査 ミールキット 首都圏

■サンプル数：4,661人 ■規定人数：100人以上 ■調査企業（サービス）数：10

■定義：カタログやインターネットで注文したミールキットを定期的に自宅に配達する食材宅配サービス

■調査対象者 性別：指定なし 年齢：18～84歳 地域：首都圏（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県）

条件：以下すべての条件を満たす人

1)過去3年以内に、月1回以上の食材宅配（定期配送サービス）を2ヶ月以上継続利用したことがある人

2)ミールキットを購入したことがある人 ただし、お試しサービスのみの利用者は対象外とする

■URL: https://life.oricon.co.jp/rank-food-delivery/meal-kit/syutoken/

2026年 オリコン顧客満足度(R)調査 ミールキット 東海

■サンプル数：1,622人 ■規定人数：100人以上 ■調査企業（サービス）数：10

■定義：カタログやインターネットで注文したミールキットを定期的に自宅に配達する食材宅配サービス

■調査対象者 性別：指定なし 年齢：18～84歳 地域：東海（岐阜県、静岡県、愛知県、三重県）

条件：以下すべての条件を満たす人

1)過去3年以内に、月1回以上の食材宅配（定期配送サービス）を2ヶ月以上継続利用したことがある人

2)ミールキットを購入したことがある人 ただし、お試しサービスのみの利用者は対象外とする

■URL: https://life.oricon.co.jp/rank-food-delivery/meal-kit/tokai/

2026年 オリコン顧客満足度(R)調査 ミールキット 近畿

■サンプル数：2,381人 ■規定人数：100人以上 ■調査企業（サービス）数：10

■定義：カタログやインターネットで注文したミールキットを定期的に自宅に配達する食材宅配サービス

■調査対象者 性別：指定なし 年齢：18～84歳 近畿（滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県）

条件：以下すべての条件を満たす人

1)過去3年以内に、月1回以上の食材宅配（定期配送サービス）を2ヶ月以上継続利用したことがある人

2)ミールキットを購入したことがある人 ただし、お試しサービスのみの利用者は対象外とする

■URL: https://life.oricon.co.jp/rank-food-delivery/meal-kit/kinki/