満足度の高い『新築分譲マンション』ランキング┃【野村不動産】が「首都圏」「東海」ランキングで2年連続総合2冠（オリコン顧客満足度調査）

オリコン株式会社（本社：東京都港区 代表取締役社長：小池 恒、略称：オリコン）は、グループ会社である株式会社oricon MEが、実際のサービス利用者を対象に第三者の立場で実施した『新築分譲マンション』の顧客満足度調査の結果を、2026年2月2日（月）14時に「オリコン顧客満足度(R)」公式サイト内にて発表いたし ました。ランキングの結果は、下記の通りとなりました。

『新築分譲マンション』総合まとめ（オリコン顧客満足度調査）

《TOPICS》

■首都圏：【野村不動産】が2年連続総合1位 「アフターフォロー」は10年連続1位に

■東海：【野村不動産】が2年連続総合1位 『首都圏』『東海』と2冠獲得

■近畿：【阪急阪神不動産】が5年連続総合1位 「住戸設備」は6年連続1位と継続して高評価に

■九州：【九州旅客鉄道】が3年連続総合1位 とくに「立地」で満足度得点上昇

本調査は、過去12年以内に新築分譲マンションに入居し購入物件の選定に関与した人を対象に、インターネットによるアンケートを実施し、「首都圏」「東海」「近畿」「九州」の4地域別で発表。調査対象企業は、部屋を一室ずつ販売している新築分譲マンションを自社ブランドとして取り扱う企業（中古の分譲マンションは対象外）です。事前調査や企業ヒアリングをもとに、サービスに適した評価項目別をそれぞれ設定し、各項目について満足度を聴取。結果を集計し規定の回答者数を満たした企業について、「総合」「評価項目別」「部門別」にランキングを発表しています。

＜ランキング構成＞

■総合 ■評価項目別（全11項目） 「立地」「情報提供」「周辺環境」「引渡し時の住戸確認」「デザイン」「マンションの構造・設計」「住戸の構造・設計」「住戸設備」「共有設備」「価格の納得感」「アフターフォロー」

■部門別 「規模別」「家族構成別」「都道府県別」

『新築分譲マンション 首都圏／東海』

■【野村不動産】が「首都圏」「東海」ランキングで2年連続総合2冠

『新築分譲マンション 首都圏』総合（オリコン顧客満足度調査）『新築分譲マンション 東海』総合（オリコン顧客満足度調査）

『首都圏』『東海』の2ランキングで【野村不動産】が総合1位となり、2年連続で2冠を獲得しました。

同社は、『首都圏』ランキングの評価項目別「引渡し時の住戸確認」「住戸の構造・設計」「住戸設備」「アフターフォロー」の4項目で1位に。なかでも、「アフターフォロー」は調査開始から10年連続1位と継続して高い評価となりました。

また、「立地」は前回7位から今回4位と、とくにランクアップした項目となりました。ほか、部門の都道府県別「千葉県」、規模別「大規模」でも1位となっています。

『東海』ランキングでは、評価項目別「立地」「情報提供」「デザイン」「共有設備」「アフターフォロー」など全11項目で1位となりました。

なかでも、「立地」は前回から＋3.7ptと、すべての項目の中でとくに満足度得点の上昇がみられました。部門では、家族構成別「夫婦」「ファミリー」、規模別「小規模」で1位を獲得しています。

～【野村不動産】 利用者のクチコミ～

「アフターフォローがしっかりしている。困った時や相談したい場合の対応がしっかりしている（50代・女性／首都圏）」

「デベロッパーの信頼性が高く、アフターサービスや品質ともに満足できるものであった（50代・男性／首都圏）」

「立地が抜群に良い。スーパーやコンビニ、医療機関が徒歩圏内に複数あり、車に乗らなくなった場合も不自由しない（50代・女性／東海）」

「交通機関が充実していてどこに行くのにも便利（60代以上・男性／東海）」

また、『首都圏』ランキング総合2位の【東京建物】は、前回総合3位からのランクアップ。評価項目別では「立地」「マンションの構造・設計」「価格の納得感」の3項目で1位に。「価格の納得感」では4年連続1位となりました。

『建売住宅 ビルダー 近畿』

■【阪急阪神不動産】が5年連続総合1位 「住戸設備」は6年連続1位と継続して高評価に

『近畿』ランキングでは、【阪急阪神不動産】が5年連続で満足度総合1位を獲得しました。

全11の評価項目別では、「情報提供」「デザイン」「マンションの構造・設計」「住戸の構造・設計」「住戸設備」の5項目で1位に。

なかでも、「住戸設備」は2021年から6年連続1位と継続して高い評価となりました。

また部門では、都道府県別「兵庫県」、家族構成別「ファミリー」、規模別「大規模」で1位を獲得しています。

『新築分譲マンション 近畿』総合（オリコン顧客満足度調査）

～【阪急阪神不動産】 利用者のクチコミ～

「適切な設備具合が気に入っています（40代・女性）」

「団地の再開発だったこともあり、広い土地にゆったりと建てられていて自然も多い（50代・女性）」

総合2位の【近鉄不動産】は、前回総合5位からのランクアップ。評価項目別「立地」「周辺環境」「引渡し時の住戸確認」「共有設備」の4項目で1位に。すべての評価項目で前年の得点を上回っており、とくに「立地」「情報提供」（いずれも＋1.7pt）で満足度得点の上昇がみられました。

また、同点総合2位【野村不動産】は、評価項目別「アフターフォロー」で初の1位となりました。

『新築分譲マンション 九州』

■【九州旅客鉄道】が3年連続総合1位 とくに「立地」で満足度得点上昇

『九州』ランキングでは、【九州旅客鉄道】が3年連続で満足度総合1位を獲得しました。

全11の評価項目別では、「情報提供」「周辺環境」「引渡し時の住宅確認」「マンションの構造・設計」「価格の納得感」「アフターフォロー」など10項目で1位に。

なかでも「周辺環境」では81.3点と、同社が獲得した1位項目のなかで、最も高い得点となりました。

部門では、家族構成別「夫婦」「ファミリー」、規模別「小規模」「大規模」で1位を獲得しています。

『新築分譲マンション 九州』総合（オリコン顧客満足度調査）

～【九州旅客鉄道】 利用者のクチコミ～

「立地が良かった。学校などが近くていい。病院やスーパーも近くにあるから、利便性はいい（30代・男性）」

「ベランダの隣との間が壁で仕切られているので、隣の音が全然聞こえてこない（60代以上・女性）」

総合2位の【第一交通産業グループ】は前回3位からのランクアップとなり、評価項目別「立地」で3年連続1位を獲得しました。

《調査概要》

■ランキング発表日：2026/02/02 ■調査主体：株式会社oricon ME ■調査方法：インターネット調査

2026年 オリコン顧客満足度(R)調査 新築分譲マンション（首都圏／東海／近畿／九州）

■サンプル数：＜首都圏＞7,116人＜東海＞1,033人＜近畿＞2,805人＜九州＞1,005人

■調査企業（サービス）数：＜首都圏＞63＜東海＞45＜近畿＞53＜九州＞39

■規定人数：＜首都圏／近畿＞100人以上 ＜東海／九州＞50人以上

■調査期間：2025/10/17～2025/11/13、2024/09/13～2024/09/27、2023/10/25～2023/11/02

■定義： 部屋を一室ずつ販売している新築分譲マンションを自社ブランドとして取り扱う企業。

ただし、中古の分譲マンションは対象外とする。

■調査対象者 性別：指定なし 年齢：25～84歳

地域：＜首都圏＞埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県

＜東海＞岐阜県、静岡県、愛知県、三重県

＜近畿＞滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県

＜九州＞福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県

条件：過去12年以内に、新築分譲マンションに入居し、購入物件の選定に関与した人

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――