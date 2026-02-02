「GURUNAVI FOODHALL WYE 栄」最短3ヶ月からの「短期出店」を開始

株式会社ぐるなび

株式会社ぐるなび（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：杉原章郎）が「Maruei Galleria（マルエイガレリア）」（愛知県名古屋市）内でプロデュースするフードホール「GURUNAVI FOODHALL WYE 栄」の2区画において、新たに最短3ヶ月からの短期間出店が可能となりました。

本取り組みにより、飲食店は初期投資を大幅に抑制でき、新業態へのテストマーケティングや短期間の挑戦が容易になります。

このたび、第1弾として、2月1日（日）に「栄酒場 カンパイ」、2月5日（木）に「大衆味噌焼き 亀屋」が6ヶ月の期間限定（延長の可能性あり）でオープンいたします。

今後は、事業規模を問わず幅広い飲食店経営者へ出店機会を提供すると同時に、資金面等の課題から出店が困難であった中小型飲食店や、地方で活躍する実力店の誘致を促進することで、施設の活性化に貢献してまいります。

栄酒場 カンパイ

栄酒場カンパイは、富山から名古屋・栄へ出店した大衆居酒屋です。

富山で培った味と酒場文化をそのままに出汁が自慢のおでん、食べ応え抜群のトンテキをはじめ、毎日通っても飽きない多彩な居酒屋メニューをご用意しています。

仕事帰りの一杯から、仲間との飲み会、ふらっと立ち寄れる普段使いまで--

気取らず、うまくて、しっかり飲める酒場を目指しています。

今夜もここで、カンパイ。

大衆味噌焼き 亀屋

70年以上も前から三重県亀山のソウルフードとして親しまれている味噌焼肉が「新名古屋めし」としてマルエイガレリアに初出店！！

〆の味噌焼きうどんも必食。

ガッツリ食事だけでも大満足できる「焼いて飲める」大衆酒場です。

■「GURUNAVI FOODHALL WYE」概要

「GURUNAVI FOODHALL WYE」のネーミングには3つの想いが込められています。

1．What/Where Do You Eat? の頭文字を抜粋。

何をどこで食べるか、お店選びの楽しみが生まれる場に。

2．ワイワイできる場所。

ワイワイと食事の賑わいが生まれる場に。

3．3つの直線がつながる「Y」の文字をイメージ。

ぐるなびが中心となり飲食店、商業施設、ユーザーの3者の出会いやつながりを創出する場に。

■「GURUNAVI FOODHALL WYE 栄」概要

https://gurunavi-wye.com/shop/sakae/(https://gurunavi-wye.com/shop/sakae/)

出店フロア：マルエイガレリア 3F

面積 ：285.84 坪

オープン日 ：2022年5月26日

所在地：愛知県名古屋市中区栄三丁目3番地1号