お住まいの地域でしか出会えない！発案者の想いが詰まった自信作！店舗スタッフ発案！「クリームパン」9種類が地域限定で2月3日から発売　様々な味わいのクリームや食感など個性豊かなクリームパンが登場！

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：細見研介）は、継続して取り組んでいる5つのキーワードの1つである「わくわく働けるお店」の一環として、全国の店舗スタッフ発案企画第6弾「クリームパン」の新商品を、2026年2月3日（火）から、全国9エリア（北海道・東北エリア、新潟・北関東エリア、南関東エリア、東海・北陸エリア、関西エリア、中国・四国エリア、九州エリア、南九州エリア、沖縄エリア）の各地域で発売いたします。

※商品によって発売地域が異なります。

■お住まいの地域や旅行先でしか買えない！店舗スタッフ発案の「クリームパン」を発売！

ファミリーマートでは、店舗スタッフが商品の発案や選定に参加する「わくわく働けるお店」を目指した取り組みを積極的に行っております。2021年の「スフレ・プリンフェスティバル」をはじめ、2022年は「がっつきメシ」、2023年は「地域対抗！シュークリーム王決定戦」、2024年は「あんこパン王決定戦」、2025年は「大満足！おトクな惣菜パン」をテーマに商品を展開し、「惣菜パン」企画では、売上が前年比110％を記録するなど、大変ご好評をいただきました。

このたびの第6弾では、 素材や製法にこだわった商品など、単なる菓子パンではなく、「スイーツ」としても「食事」としても進化し、年々多様化している人気の定番商品である「クリームを味わうパン」をテーマに、店舗スタッフ考案の個性豊かな「クリームパン」を発売いたします。

商品アイデアを全国各地の店舗スタッフから募集したところ1,881件が集まり、その中から各エリア代表となる「クリームパン」9種類を選出いたしました。

商品開発にあたり、店舗スタッフと本部社員で一緒に試食を重ね、こだわりぬいた自信作9種類が揃いました。味だけでなく食感までこだわったバラエティ豊かな「クリームパン」をぜひお試し下さい。

【商品詳細】

北海道・東北エリア代表

【商品名】チョコクリーム揚げぱん

【価格】156円（税込168円）

【発売日】2026年2月3日（火）

【発売地域】北海道・青森県・岩手県・秋田県・山形県・宮城県・福島県

【内容】もっちり食感のブリオッシュ生地にチョコクリームがたっぷり入った、懐かしさと新しさが融合した揚げパンです。

【発案した店舗スタッフのコメント】

ありそうでなかった懐かしさ×新しいチョコ揚げぱんを考えました！

新潟・北関東エリア代表

【商品名】なめらかクリームのダブルクリームデニッシュ

【価格】156円（税込168円）

【発売日】2026年2月3日（火）

【発売地域】新潟県・茨城県・群馬県・栃木県・埼玉県・千葉県

【内容】なめらかな口当たりのカスタード風味クリームとコクのあるカスタード風味クリームの2種類を使用したデニッシュです。

【発案した店舗スタッフのコメント】

2種類のクリームがとろける、シンプルで新しいデニッシュです！

南関東エリア代表

【商品名】バター入りクリームのレーズンサンド

【価格】156円（税込168円）

【発売日】2026年2月3日（火）

【発売地域】東京都・神奈川県・山梨県・長野県・静岡県（一部店舗）

【内容】歯切れのいいソフトフランスパンに、バター入りクリームとラム風味レーズンを混ぜたクリームをサンドしました。

【発案した店舗スタッフのコメント】

コーヒーにもワインにもぴったり！ほっと一息のお供にどうぞ♪

東海・北陸エリア代表

【商品名】スイートポテト風クリームパン

【価格】156円（税込168円）

【発売日】2026年2月3日（火）

【発売地域】岐阜県・静岡県（一部店舗）・愛知県・三重県（一部店舗）・富山県・石川県・福井県・和歌山県（一部店舗）

【内容】「五郎島金時」のおいしさを感じられるクリームと、くちどけの良いホイップクリームの2種類のクリームを味わえるパンです。

【発案した店舗スタッフのコメント】

私の地元・石川県の「五郎島金時」を使って、大好きなスイートポテトをパンにしました！

関西エリア代表

【商品名】たっぷりクリームのクレームブリュレパン

【価格】184円（税込198円）

【発売日】2026年2月3日（火）

【発売地域】滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県（一部店舗）・三重県（一部店舗）

【内容】飴掛けしたパンに、バニラシード入りカスタードクリームとカスタード味ホイップを入れ、クレームブリュレのような味わいに仕立てました。

【発案した店舗スタッフのコメント】

デザートのような新食感パンを食べてみたいと思い考案しました！

中国・四国エリア代表

【商品名】アップルクリームinブリュレ風デニッシュ

【価格】156円（税込168円）

【発売日】2026年2月3日（火）

【発売地域】鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県（一部店舗）・徳島県・香川県・愛媛県・高知県

【内容】デニッシュ生地にカスタードフィリングとリンゴのフィリングを包み込み、ブリュレ風に焼き上げたデニッシュです。

表面は飴が香ばしく、中は甘酸っぱいリンゴの風味が広がる、カスタード仕立てのパンに仕上げました。

【発案した店舗スタッフのコメント】

デニッシュ生地にりんごとカスタードクリームで幸せな気分に！

九州エリア代表

【商品名】クリームたっぷりドーナツ

【価格】158円（税込170円）

【発売日】2026年2月3日（火）

【発売地域】福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・山口県（一部店舗）

【内容】ふんわりとした生地にカスタードクリームを包んで揚げ、さらにホイップクリームを注入した、クリームたっぷりのドーナツです。

【発案した店舗スタッフのコメント】

ひと口食べたら止まらないクリーム好きの為の商品に仕上げました。

南九州エリア代表

【商品名】スモア風チョコクリームパン

【価格】165円（税込178円）

【発売日】2026年2月3日（火）

【発売地域】宮崎県、鹿児島県

【内容】デニッシュ生地にチョコクリームを入れ、マシュマロをトッピングした、甘さの溢れるチョコクリームパンです。

少し温めて食べるとマシュマロが溶けて、とろもち食感を味わえます。

【発案した店舗スタッフのコメント】

そのまま食べると「ザクふわ」、温めて食べると「とろもち」食感

沖縄エリア代表

【商品名】クランブルカスタードデニッシュ

【価格】213円（税込230円）

【発売日】2026年2月3日（火）

【発売地域】沖縄県

【内容】デニッシュ生地にカスタードクリームを入れ、表面にクランブルをトッピングした、ボリューム感のあるデニッシュです。

【発案した店舗スタッフのコメント】

表面のクランブルをアクセントに、美味しく仕上げました！

※画像はイメージです。

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8％にて表示しております。

※店舗によって取り扱いのない場合がございます。

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。

