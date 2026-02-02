【和食さと】お持ち帰り『牡蠣（かき）まつり』2/5より開催!!

SRSホールディングス株式会社

■牡蠣まつりお持ち帰りメニューが期間限定スタート!!『牡蠣たっぷり鍋焼きうどん』『牡蠣フライの玉子とじ丼』が新登場♪

国内201店舗を展開する「和食さと」では、お持ち帰り限定企画『牡蠣（かき）まつり』を、2026年2月5日（木）から2月25日（水）までの期間限定で開催いたします。今回のお持ち帰りメニューでは、身のふっくら感と濃厚な旨みが特長の広島県産牡蠣を使用し、牡蠣の美味しさを存分にお楽しみいただけるテイクアウトメニューをご用意しました。牡蠣フライ・味付け牡蠣・牡蠣ご飯を一度に味わえる「牡蠣三昧弁当」を販売いたします。また、牡蠣の旨みがだしに溶け込む牡蠣7個入りの「牡蠣たっぷり鍋焼きうどん」と、サクサクの牡蠣フライをふんわり玉子でとじた「牡蠣フライの玉子とじ丼」の牡蠣好きにはたまらない2商品が新登場! さらに、季節の食材を使用した「季節の特選天重＜早春＞」は、期間中通常価格より税抜100円引きの特別価格でご提供いたします。

寒さが続くこの季節、ご自宅でも手軽に旬の味覚をお楽しみいただける、和食さとならではのテイクアウトメニューを、ぜひこの機会にご利用ください。

■販売商品

（１）「牡蠣三味弁当」1,169円（税込1,262円）

牡蠣フライ、味付け牡蠣、牡蠣ご飯を詰め合わせた、牡蠣づくしの満足感あふれる一品。

（２）「牡蠣たっぷり鍋焼きうどん」1,099円（税込1,186円）

牡蠣の旨みが染みわたる、寒い日にぴったりの温かい鍋料理です。たっぷりの牡蠣から出るコク深いだしと、もちもちのうどんが相性抜群。

（３）「牡蠣フライの玉子とじ丼」899円（税込970円）

牡蠣の旨みと玉子のまろやかさが広がり、サクッと濃厚、やさしい味わいの丼仕立て。

（４）季節の特選天重＜早春＞

通常価格1,299円（税込1.402円）

特別価格1,199円（税込1.294円）

牡蠣、たら白子など旬の食材を使用した天ぷらを盛り込んだ、彩り豊かな特選天重。

■和食さとお持ち帰り注文

和食さとアプリでは、スマートフォンから事前にテイクアウトメニューを注文できる「モバイルオーダー」サービスをご利用頂けます。事前予約が可能なので、店舗で待たずに商品を受け取れたり、会計を事前に決済できたりととても便利な機能です。

【販売概要】

■対象店舗 和食さと全店 （201店舗)

■販売期間 2026年2月5日(木）～2月25日(水)予定

■テイクアウト販売時間 11：00～22：00

※売り切れの際はご容赦ください。

※一部店舗では商品内容、器が異なる場合があります。

※一部店舗では改装などにより休業している場合があります。

※各商品はご注文を頂いてから調理するためお時間を頂く場合があります。

※本キャンペーンは予告なく変更する場合があります。

■「和食さと」について

サトフードサービス株式会社が運営する「和食さと」は、みなさまの団らんの時間を「より楽しく、ちょっと特別に笑顔で過ごしていただきたい」という思いをコンセプトにした和食ファミリーレストランです。手ごろな価格で本物の和食を楽しんでいただく様に、産地・仕入先の新規開拓、安定した提供品質が保てるメニュー開発やオペレーション設計による生産性向上に日々努めています。「しゃぶしゃぶ・すき焼き・焼肉」が食べ放題の「さとしゃぶ・さとすき・さと式焼肉」や、季節感たっぷりの御膳がメインの「フェアメニュー」、丼・麺類からお子様用メニューまで、幅広いお客様に満足していただける品揃えが自慢のレストランです。

和食さとオフィシャルHP https://sato-res.com/sato/

和食さと公式インスタグラム https://www.instagram.com/wasyoku_sato

和食さと公式X https://x.com/washoku_sato_PR

和食さと公式YouTube https://www.youtube.com/channel/UCcHaunHAlQ-sCGH5dEK8hyg

■「SRSグループ」について

SRSホールディングス株式会社をはじめとするSRSグループは、食を通じた社会貢献を目指して、外食・中食などフードサービス事業を国内外で展開しています。主なブランドである「和食さと」「にぎり長次郎」「天丼・天ぷら本舗 さん天」「宮本むなし」「家族亭」「得得」「うまい鮨勘」「回転すし北海道」「すし弁慶」「鶏笑」などの店舗において、お客様の食事時間がおいしさと楽しさ、感動に満ちあふれ、豊かな暮らしを実感していただけるように、パートナー、カスタマー、コミュニティの皆様とともに日々取り組んでいます。

企業ホームページ https://srsholdings.com

SRSグループFacebook https://www.facebook.com/satorsgroup/