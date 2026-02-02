「『18TRIP』×横浜市 」コラボキャンペーン詳細発表！

横浜市

令和８年２月21日（土）・22日（日）に、近未来の横浜を舞台にした “おもてなしアドベンチャー”アプリゲーム『18TRIP（エイティーントリップ）』の大型ライブイベント『HAMAツアーズpresents “おもてなしライブ” -Sparkle-』がパシフィコ横浜で開催されます。

そのイベントにあわせて、横浜市及び公益財団法人横浜市観光協会は、株式会社リベル・エンタテインメント及び株式会社ポニーキャニオンと連携協定を締結し、２月７日（土）～２月23日（月・祝）の期間、まちを盛り上げる「『18TRIP』×横浜市」コラボキャンペーンを実施します。

『18TRIP』に登場するキャラクターの大黒可不可(おおぐろかふか)・西園練牙(にしぞのれんが)・五十竹あく太(いそたけあくた)・北片來人(きたかたらいと)・蜂乃屋凪(はちのやなぎ)の5名で構成されたユニット「18is（あいびす）」の担当区である西区、保土ケ谷区、港北区、泉区にクローズアップ！各区で観光区長がおもてなし！

このたび、「YOKOHAMA 区巡りデジタルスタンプラリー#00」のスタンプスポットや、スタンプの獲得個数に応じて貰える特典のオリジナルスマホ用待ち受け画像・オリジナルステッカーのデザイン等の詳細が決定しました！

ぜひ４つの区を巡って、『18TRIP』の観光区長たちに会いに行きませんか？HAMA NICE TRIP!

１ 【詳細発表】特典ビジュアル解禁！４つの区とコラボした限定デザイン！

「18is」が観光区長を務める４つの区（西区：西園練牙、保土ケ谷区：五十竹あく太、港北区：北片來人、泉区：蜂乃屋 凪）及びみなとみらい駅（大黒可不可）にて、「YOKOHAMA 区巡りデジタルスタンプラリー#00」を実施します！

各スタンプスポットに各区の観光区長のスタンディが登場！各スタンプスポットでスタンディの二次元コードを読み取ると、スタンプ獲得ごとに「観光区長のおすすめスポット紹介レポート画像」を手に入れることができます。

スタンプスポットスタンディイメージ

さらに、スタンプ獲得個数に応じて、「18is」や『18TRIP』に登場する看板犬・しゅうまい と、各区のキャラクター（西区：にしまろちゃん、保土ケ谷区：ほどぴー、港北区：ミズキー、泉区：いっずん）がコラボした「オリジナルスマホ用待ち受け画像」や、「しゅうまい」と各区のキャラクターがコラボした「オリジナルステッカー」をプレゼントします。

各区で観光区長がおもてなし！４つの区を巡って『18TRIP』と横浜を堪能しよう！

オリジナルスマホ用待ち受け画像デザインオリジナルステッカーイメージ

【実施期間】

令和８年２月７日（土)～２月23日（月・祝)

【スタンプスポット】

・西区（西園練牙）：横浜駅観光案内所

・保土ケ谷区（五十竹あく太）：イオン天王町ショッピングセンター ２階イオン直営文具売場

・港北区（北片來人）：キュービックプラザ新横浜 ４階西側エレベーターホール

・泉区（蜂乃屋 凪）：ゆめが丘ソラトス ２階無印良品前エスカレーター付近

・みなとみらい駅（大黒可不可）：中央改札出て右手改札機並び付近

※2/16（月）以降はみらいチューブ（地下3階改札外コンコース）

【特典】

・観光区長おすすめスポット紹介レポート画像（スタンプ獲得ごと）

・オリジナルスマホ用待ち受け画像（スタンプ３個）

・オリジナルステッカー（スタンプ５個コンプリート）

【引換方法】

・観光区長おすすめスポット紹介レポート画像

…デジタルスタンプラリーのシステム上でダウンロード

・オリジナルスマホ用待ち受け画像

…デジタルスタンプラリーのシステム上でダウンロード

・オリジナルステッカー

…みなとみらい駅みらいチューブ（地下3階改札外コンコース）の引換所にて交換

※ステッカーの引換期間は２月21日（土）～２月23日（月・祝）10時～21時のみとなります。

※ステッカーの配布は先着順、無くなり次第配布終了となります。配布終了のお知らせは、『18TRIP』公式X（https://x.com/18trip_official）にて発信いたします。

※スタンプラリーの参加方法等の詳細は後述のWEB サイト「横浜観光情報」でご確認ください。

※各施設の営業時間をご確認の上、営業時間内でお楽しみください。

※泉区のゆめが丘ソラトスは、2月17日（火）は休館日となります。

２ 【詳細発表】観光区長おすすめスポットを巡って写真を撮ろう！

フォトスポットイメージ

各スタンプスポットでスタンプ獲得ごとに手に入れることができる「観光区長おすすめスポット紹介レポート画像」に書かれた情報を基におすすめスポットへ足を運ぶと、観光区長たちのフォトスポットがお出迎え！

さらに、フォトスポットの二次元コードを読み取るとフォトスポットの画像データもダウンロードできます！観光区長おすすめスポットを巡って、横浜の旅を楽しもう！

【実施期間】

令和８年２月７日（土)～２月23日（月・祝)

【実施場所】

西区、保土ケ谷区、港北区、泉区、みなとみらい線沿線の計５か所

※実施場所の詳細はスタンプラリー（前述）の二次元コードを読み取ると貰える「観光区長おすすめスポット紹介レポート画像」に記載されている情報でご確認ください。

※各施設の営業時間をご確認の上、営業時間内でお楽しみください。

※西区のおすすめスポットは、2月９日（月）、16日（月）は休園日となります。

※港北区のおすすめスポットは、入場料が必要となります。

３ 【追加企画】みなとみらい駅にスペシャルフォトスポット登場！

スペシャルフォトスポットイメージ

スタンプラリーのオリジナルステッカーの引換所にもなっている、みなとみらい駅のみらいチューブ（地下3階改札外コンコース）にはスペシャルフォトスポットが登場！

さらに、期間限定でみなとみらい駅を『18TRIP』がジャック！みなとみらい駅の一部自動改札機は『18TRIP』デザインに装飾され、対象機では改札出場時には大黒可不可の「HAMA NICE TRIP」でお出迎えいたします！

ゴール地点のみなとみらい駅で観光区長たちのおもてなしをお楽しみください！

【実施期間】

令和８年２月16日（月)～２月23日（月・祝)

※駅広告（自動改札機装飾含む）は２月16日（月）～２月22日（日）までとなります。

【実施場所】

みなとみらい駅みらいチューブ（地下3階改札外コンコース）

※駅及び駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

※ご鑑賞・撮影いただく際は通行の妨げにならないようにご注意ください。

※2月21日（土）、22日（日）はみなとみらい駅構内が混雑する可能性がございます。みらいチューブ（地下3階改札外コンコース）でのスタンプラリーの特典の引き換えやフォトスポットでの撮影は、お客様の安全を考慮し列形成をさせていただく場合がございます。当日はスタッフの指示に従っていただきますようお願いいたします。

４ 「『18TRIP』×横浜市」コラボキャンペーン特設サイト

「『18TRIP』×横浜市」コラボキャンペーンのデジタルスタンプラリーの参加方法をはじめ、各コンテンツをWEB サイト「横浜観光情報」でご案内しています！

その他、横浜の観光に役立つ情報が満載ですので、ぜひ下記ページをご確認ください！

【特設サイト】https://www.welcome.city.yokohama.jp/blog/detail.php?blog_id=387

５ JTBとコラボしたオリジナルツアー等も開催！

『HAMAツアーズpresents “おもてなしライブ” -Sparkle-』の開催を記念して『18TRIP』とJTBとのコラボ企画「HAMAツアーズオリジナル宿泊プラン」、「HAMAツアーズ新幹線車両貸切プラン」、「HAMAツアーズオリジナルバスツアー in 横浜」も開催中です！オリジナル特典も盛りだくさん！泊まって、巡って、『18TRIP』と横浜を大満喫！ 詳細はWEBページをご覧ください。

【WEBページ】https://18trip.jp/news/event/2312/

６ 連携協定について

株式会社リベル・エンタテインメント、株式会社ポニーキャニオン、横浜市及び公益財団法人横浜市観光協会は、横浜市の観光振興に係る市内の回遊性向上等について、連携協定を締結し共に取り組みます。

【参考】『18TRIP』作品情報

『18TRIP（エイティーントリップ）』は近未来の横浜「HAMA18区」を舞台に、旅をテーマに展開される“おもてなしアドベンチャー”ゲームです。かつて国内有数の観光地だったにもかかわらず、厳しい状態に追い込まれている「HAMA18区」。そんなHAMAで生まれ育った主人公は、幼なじみの大黒 可不可に巻き込まれるまま観光業立て直しのため、旅行会社「HAMAツアーズ」で奮闘することになります。

権利表記：(C)18TRIP PROJECT

【参考】『HAMAツアーズpresents “おもてなしライブ” -Sparkle-』イベント情報

（１）公演名『HAMAツアーズpresents “おもてなしライブ” -Sparkle-』

（２）日程 令和８年２月21日（土） 開演18：00（開場17：00）

２月22日（日） 開演13：00（開場12：00）/開演17：30（開場16：30）

（３）会場 パシフィコ横浜 国立大ホール（横浜市西区みなとみらい１―１-１）

（４）詳細 https://18trip.jp/event/1771/