【近畿地方初！* 】ミラボ、兵庫県 丹波市で「丹波市障がい者支援アプリ」提供開始

株式会社ミラボ

自治体向けサービスを開発する株式会社ミラボ（本社：東京都千代田区、代表取締役：谷川一也、以下「ミラボ」）は、「障害者支援アプリ」が 兵庫県 丹波市に導入され、「丹波市障がい者支援アプリ」として提供を開始しましたことをお知らせします。

＊ ミラボが開発・提供する障害者支援アプリの自治体導入において、近畿地方初の事例。

「丹波市障がい者支援アプリ」導入の経緯

丹波市では、障がいのある方やそのご家族、支援者や関係機関など、障がい福祉に関する様々な情報を必要とする方の利便性の向上と福祉DXの推進を目指し、ミラボが開発する「障害者支援アプリ」をベースに丹波市のオリジナルアプリとしてリリースしました。

「丹波市障がい者支援アプリ」概要

ダウンロード方法

アプリ名：丹波市障がい者支援アプリ

アプリ ：App Store、Google Playで

「丹波市障がい者支援アプリ」を検索

Webブラウザ：

https://lg-pwd.jp/home?citycode=282235

お問い合わせ先（丹波市にお住まいの方）

丹波市 福祉部 障がい福祉課

TEL： 0795-88-5263

・一人一人のニーズに合わせた「お知らせ配信」

これまで 広報紙・ホームページへの掲載や郵送していた市からのお知らせをアプリ内で配信することで、スピーディーな情報提供が可能となります。

また、配信対象者を条件で絞り込むことで、一人一人に合わせた情報をお届けすることができます。利用者は自身に必要な情報を優先して取得できるため、利便性向上につながるとともに、支援施策やイベントなどの認知向上にもつながります。

・「丹波市障がい者福祉施策一覧」デジタル化・絞り込み検索

冊子で配布している「丹波市障がい者福祉施策一覧」や市のホームページに掲載している情報を、目次だけでなく、障害種別・等級などの条件で絞り込み検索し、障害特性や目的に応じた情報を簡単に確認することができます。また、同冊子の改訂や新規追加にあわせて更新するため、最新情報をアプリ内でいつでも確認できます。



・障害福祉サービス等 「事業所一覧」

市内の事業所等の基本情報について、一覧の確認およびキーワード検索ができます。

・丹波市障がい者サポートマイスター宣言事業所・団体（バリアフリーマップ）

丹波市障がい者サポートマイスター（企業やお店にマイスターの認定を通して障がいへの理解を深めてもらい、障がいの ある人が暮らしやすい環境づくりや、障がいのある人への支援につなげる取組み *2）宣言事業所・団体に関して、バリアフリー情報を含めた施設情報を検索・確認することができます。

・サポートブックのデジタル化

支援が必要な人の生活の記録や支援内容等を記録・管理するサポートブックをデジタル化し、アプリ内で簡単に入力・PDF出力ができます。手書きする手間を省くことができるほか、保健・医療・福祉・保育・教育・就労支援などの関係機関への情報共有がしやすくなり、より良い支援に繋げることができます。

*2：丹波市障がい者サポートマイスター制度：https://www.city.tamba.lg.jp/soshiki/shogaifukushika/oshirase/3828.html

兵庫県 丹波市様からのコメント

丹波市 福祉部 障がい福祉課 荒木 課長より

- 導入のきっかけ

丹波市では、ホームページや紙媒体による障がい福祉情報の発信を行っておりますが、障がいのある方やそのご家族の方々から「ホームページ検索では 利用可能な福祉制度など、知りたい情報にたどり着けないことが多い」という声が多く寄せられていました。

このような状況を踏まえ、市民の皆様の利便性向上を図るため、一人ひとりの障がい種別や目的に応じた情報を よりわかりやすく届ける手段を検討する中で、ミラボ社の「障害者支援アプリ」を導入するに至りました。

丹波市 福祉部 障がい福祉課 荒木 課長

- 今回のアプリ導入について

今回の「丹波市障がい者支援アプリ」の導入により、障がい福祉に係る情報をデジタル化し障がい種別や等級に応じて簡単に検索できるようになります。さらに、ユーザー登録をすることで、丹波市からのお知らせ配信をプッシュ通知やメール配信で受け取ることができるため、必要な情報が必要な方に届きやすくなります。

また、発達に支援が必要な人の情報を入力できる「サポートブック機能」も搭載されており、平時だけでなく、緊急時や災害時にも、他の人に情報をスムーズに伝達することができます。

- 今後の展望

丹波市障がい者支援アプリをより多くの方々にまずは知っていただき、障がいのある人をはじめ情報を必要としている市民にとって、「暮らしが便利になった」「安心につながった」と感じてもらえるよう、取り組みをすすめています。今後もミラボ社と連携しながら、利用者の声を反映し、障がいのある方やそのご家族、支援する方、事業者の皆様など、さまざまな立場のニーズに応えられる、より良いアプリを目指していきたいと考えています。

「障害者支援アプリ」とは

「障害者支援アプリ」は、自治体からのお知らせ配信・オンライン予約・デジタル障害者手帳「ミライロID」連携など、障害者支援に関わる様々な機能を備えた自治体向けサービスです。

対象者を絞り込み配信する「お知らせ配信」や、各自治体の既存ルールや条件に合わせた「オンライン予約」など、これまでアナログで行っていたサービスをデジタル化することで、利用者である障害のある方や介助者（以下利用者）の利便性向上と共に、サポートをする自治体や支援施設職員の業務効率化を実現します。

■ 主な機能（自治体により導入機能は一部異なります）

・お知らせ配信・プッシュ通知

・オンライン予約

・ミライロID連携

・障害福祉案内冊子のデジタル化・絞り込み検索

・施設・窓口 検索

・バリアフリーマップ

・サポートファイル

・バス無料乗車券

・アンケート

・ヘルプカード

・多言語対応

・アクセシビリティ対応

ミラボの社名は「ミライ × labo（ラボ）」に由来します。「いまここにない未来を創造」し「社会に貢献する」ことを基本理念に、主に電子申請サービスや母子保健・福祉・医療・教育に関するDXサービスを展開しており、全国約300自治体のDX支援を行っております。

また、2022年12月 株式会社 Gakkenと共同で ジョイントベンチャー「hug Labo株式会社」を設立し、子育てクラウドサービス「hugmo」を運営。2023年2月「一般社団法人こどもDX推進協会」の設立に関わり、当社代表が理事を務めております。

