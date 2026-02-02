【府中市】京王線「武蔵野台駅」徒歩1分に個別指導学院フリーステップが2/24(火)新規開校！

株式会社成学社

点数アップと大学受験に強い「個別指導学院フリーステップ」（株式会社 成学社）は、2026年2月24日（火）、東京都府中市に「武蔵野台教室」を新規開校いたします。府中・調布エリアの文教地区において、お子さま一人ひとりの志望校や学校の進度に合わせた「オーダーメイドの学び」を提供し、地域の教育力向上に貢献します。

～オーダーメイドの学びで、可能性を最大限に引き出す～

東京都府中市に個別指導学院フリーステップ「武蔵野台教室」をオープンします。フリーステップはこれまでに各教室で「点数アップ」と「志望校合格」の実績を評価いただき、順調に生徒数が増加してまいりました。このたび新規開校します「武蔵野台教室」におきましても、お子さま一人ひとりの学習状況や目標に合わせたカリキュラムで、潜在能力を開花させ、学力向上を徹底的にサポートいたします。

これまで以上に地域のお子さまの「点数アップ」と「志望校合格」に尽力してまいります。

【武蔵野台教室の概要】

教室名 ：個別指導学院フリーステップ 武蔵野台教室

住所 ：〒183-0011 東京都府中市白糸台5-21-2 小杉ビル2階

アクセス：「武蔵野台駅」徒歩1分

■個別指導学院フリーステップについて

成学社が約40年にわたって培ってきた指導ノウハウ、厳選した講師陣がさらなるレベルアップを図るべく定期的に開催している勉強会、そして「目標点数までの学習計画」「生徒の目標までの進捗管理」「生徒の自学習支援」までサポートするITシステム「S-CUBE」。「毎回の授業の出席状況や指導内容」「理解度」「次回までの宿題を生徒だけでなく、保護者にも連絡」「テスト問題と模範解答の確認や解説動画の視聴」など家庭での学習まで支援するアプリ「My Step Log」。これらのシステムは迅速に機能改善を行うために、自社でエンジニア部隊を抱え、企画・開発・運用を行っています。「指導ノウハウ」「人」「最新のITシステム」という「３本の柱」で、生徒の圧倒的な点数アップを実現します。

▼点数アップ事例掲載数年間実績10,419件

（2024年2学期期末テスト～2025年2学期中間テスト）

※15点以上の点数上昇または80点以上の得点を掲載の最低基準としています

▼ 2025年度大学受験合格者数 国公立大303名、難関私立大（※）1,590名

※ 早慶上理・GMARCH・関関同立大

▼受賞

イード・アワード全国顧客満足度 2025「塾」

・高校生・大学受験生/個別指導の部 関西 最優秀賞

【入塾及びカリキュラムに関するお問合せ先】

株式会社成学社／個別指導学院フリーステップ

お問合せフォーム：https://www.kaisei-group.co.jp/freestep/request/

TEL：0120-88-0656 (9:00-22:00)