会場で熱狂ダンスを体感せよ！モンスターを飲んで世界最大級のダンスバトル「マイナビDANCEALIVE」のペアチケットを掴み取れ！

モンスターエナジージャパン合同会社

国内No.1エナジードリンク（※）のモンスターエナジーは、2026年2月2日（月）～3月1日（日）の期間、日本発の1on1形式の世界最大規模のストリートダンスバトル「マイナビDANCEALIVE 2026 FINAL」のペアチケットなどが当たるキャンペーン「マイナビDANCEALIVE 2026 FINALに行こう」を開催いたします。

※飲料総研推計 エナジードリンク市場 2024年1月～12月メーカー販売箱数（日本国内）

モンスターエナジーは、パリ五輪に出場したB-Girl AYUMIやB-Boy Jeffro（ジェフロー）、圧倒的な身体能力で世界を魅了する革新のブレイカーであるB-Boy Gravity (グラヴィティ) などが在籍するブレイクダンス クルー、Monster Energy Breakers を設立し、世界中で数多くのブレイクダンサーをサポートしています。日本では、ダンスシーンをよりサポートするために、2019年よりDANCEALIVEのオフィシャルドリンクスポンサーを務めており、今年で8年目となります。予選会場からダンススタジオまで商品提供を行うなどして、ダンスカルチャーをサポートしています。

本キャンペーンは、全国のドン・キホーテおよびユニー各店舗にて、majicaアプリを提示して対象商品を購入することで参加いただけます。モンスター商品を購入後、アプリ内の「メッセージ」欄に届くサンキューメール記載のURLから応募ページにアクセスし、ご希望の景品を選択することで応募ができます。モンスター商品を1本お買い上げごとに1マイルが貯まり、貯めたマイルを使用することで応募が可能です。6マイルで、「マイナビDANCEALIVE 2026 FINAL」ペアチケットが当たる抽選にご参加いただけます。さらに、8マイルで「モンスターエナジー スピーカー」、3マイルで「モンスターエナジー バックパック」など、豪華限定ギアへの応募も可能です。

ダンス頂上決戦「マイナビDANCEALIVE 2026 FINAL」。モンスターエナジーを飲んで、会場中が揺れる熱狂を体感せよ！

■ キャンペーン概要

名称：「マイナビDANCEALIVE 2026 FINALに行こう」キャンペーン

キャンペーン期間：2026年2月2日（月）～3月1日（日）

対象店舗：全国のドン・キホーテ、MEGAドン・キホーテ、ドン・キホーテUNY、

MEGAドン・キホーテUNY、長崎屋、アピタ、ピアゴ、ユーストア

応募方法：

１.majicaアプリをダウンロード(アプリ会員登録)

２.キャンペーン期間中にmajicaアプリ画面をレジにてご提示のうえ、対象のモンスター商品を購入。

３.ご購入後にmajicaアプリにサンキューメールが配信されます。

４.サンキューメールに記載のURLから応募ページへ行き、景品へ応募。

※majicaアプリ会員登録当日の購買はサンキューメール配信の対象外となります。登録翌日以降の購買からサンキューメールが配信されますのでご注意ください。

キャンペーンサイトURL：https://www.majica-net.com/campaign/monster10/

対象商品：取り扱いの全SKU

賞品：

＜抽選コース＞

6本で応募:「マイナビDANCEALIVE 2026 FINAL」 ペアチケット 3組6名 ※4月19日(日)＠両国国技館

8マイルで応募：モンスターエナジー スピーカー 1名

3マイルで応募：モンスターエナジー バックパック 20名

2マイルで応募：1,000majicaポイント 100名

＜店頭先着コース＞

2本同時購入：モンスターエナジー 缶バッジ 各店先着20個

■ 賞品概要

■「マイナビDANCEALIVE 2026 FINAL」について

「マイナビDANCEALIVE 2026 FINAL」ペアチケットモンスターエナジー スピーカーモンスターエナジー バックパックモンスターエナジー 缶バッチ

2005年に「DANCE@LIVE(ダンスアライブ)」として日本で誕生した、1on1形式の世界最大規模のストリートダンスバトルです。

カテゴリーは6つのダンススタイルに分かれており、HOUSE(ハウス)・BREAKING(ブレイキン)・HIPHOP(ヒップホップ)・ALL STYLES(オールスタイルズ)、さらに今年から新設されたPOPPING（ポッピン）の計5スタイルが一般部門、加えて中学生以下の部門であるオールスタイルズバトルのKIDS(キッズ) があります。

予選は全国8地区(北海道・東北・北陸・関東・中部・関西・中国・九州)で開催され、延べ10,000人の参加を誇る予選を勝ち上がったダンサーのみが、FINAL(決勝大会)へと勝ち進むことができ、毎年ストリートダンス界の日本最強ヒーローを生み出し続けています。

FINALは、12,000人以上のダンサー・ダンスファンが来場し、年に一度のストリートダンスのビッグフェスとして老若男女に親しまれています。