【DRIMAGE　プレスリリース】『パズルSEVENTEEN』6回目のアップデート実施「Candyの島」が登場！

-「SEVENTEEN」の楽曲「Candy」コンセプトの新しい島を公開

- 新規イベント「モグラの反乱」を開始

- 豪華景品が獲得可能な「ブドウ農場」イベント シーズン2開始予定

-「前世縁分」コンセプトのシーズンパスと新コスチュームをオープン

-「Pu22le Bo1」放送1周年のプレゼントを配布！

SEVENTEENやBTSなど世界的アーティストを擁するエンターテインメントライフスタイルプラットフォーム企業HYBEのゲーム事業を担うDRIMAGE(所在地：韓国ソウル、代表取締役：チョン・ウヨン)は、同社が開発・サービスするモバイルパズルゲーム『パズルSEVENTEEN』において、第6回定期アップデートを本日より開始しました。

- 「SEVENTEEN」の楽曲「Candy」コンセプトの新しい島を公開

今回のアップデートで新シナリオ「Candyの島」を公開しました。HYBEが擁するアーティスト「SEVENTEEN」VOCAL TEAMの人気曲「Candy」をコンセプトにした空間で、甘いデザートテーマの構成と可愛らしい演出が特徴です。

- 新規イベント「モグラの反乱」を開始

新規個人進行型イベント「モグラの反乱」も追加しました。

このイベントでは、ユーザーがモグラとなり、人間の物をモグラ本部へ運ぶ方式で、パズルをクリアして獲得したイベント財貨でさまざまな報酬を得られます。

- 豪華景品が獲得可能な「ブドウ農場」イベントシーズン2開始予定

ゲームイベント「ブドウ農場」の新シーズンも開始予定です。ユーザーはパズルプレイを通じてブドウの実を集めさまざまな報酬を獲得することが出来ます。今シーズンの景品は発売開始直後から大きな話題を呼んだ「パズルSEVENTEEN×EARP EARP」コラボグッズを用意しております。

-「前世縁分」コンセプトのシーズンパスと新コスチュームをオープン

SEVENTEENファンダム「CARAT」から多く反響があった「GOING SEVENTEEN」の「前世縁分」エピソードコンセプトのシーズンパスと新コスチュームも新たにオープンいたします。シーズンパス報酬と新コスチュームはスペシャルボックスを通じて入手可能です。アーティストの誕生日を記念した専用コスチュームも、確率がアップしたスペシャルボックスを通じて獲得可能です。

-「Pu22le Bo1」放送1周年のプレゼントを配布！

「Pu22le Bo1」放送1周年を記念したイベントも開催されます。2月1日(日) 11:00 ～ 3月1日(日) 10:59の間にゲーム内にログインすると、ロケット・ハートを含む豊富なゲーム内報酬に加え、WONWOOの写真を使用した特別デコアイテムを受け取ることができます。

カードコレクションイベントを有利に進めることができる期間限定商品も登場しました。ほしいカードを獲得できる「ワイルドカードパッケージ」を販売し、ユーザーがカードコレクションをより容易に完成できるようになっています。

このほか、パズルSEVENTEEN公式SNSでは、メンバーのDINO、DK、VERNONの誕生日を記念したSNSイベントをはじめ、「Candyの島」リリース記念SNSイベントなど、さまざまな参加型イベントを順次実施予定です。

「パズルSEVENTEEN」について

「パズルSEVENTEEN」は、2025年4月1日にサービス開始したアーティストグループ「SEVENTEEN」と一緒にパズルを解きながら、島々を巡る旅をするゲームです。

パズルゲーム部分は直感的に楽しむことができる3マッチパズルとなっており、4つ以上のブロックを組み合わせて消すことで様々な能力の「パワーアップ」が生成できます。生成した「パワーアップ」を使いこなして、制限回数までに表示されたノルマを達成するとクリアできます。

また、パズルプレイのほかにも、集めたり飾ったりして楽しむコンテンツも豊富にあります。

中には自分だけの部屋を「SEVENTEEN」グッズや家具で飾って遊べる「ミニルーム」をはじめ、アーティストキャラクターに衣装を着せ替えできたり、ファンなら嬉しくなるアーティストフォトをコレクションできる要素など、とても素敵なゲームアプリとなっております。

「SEVENTEEN」のメンバーと一緒に、パズルでいろんな世界に出航しよう！

■株式会社DRIMAGEならびに株式会社DRIMAGE JAPANについて

株式会社DRIMAGEの社名は、「Dream（夢）」と

「Interactive Media（相互作用できるメディア）」と

「Age（時代）」の3つの言葉をかけ合わせた造語です。

「夢見るもの」に出会い、相互作用を通じて新しい感動と物語を経験できる「インタラクティブメディア」を通じて夢を具現化できる「時代」を開いていきたいという想いを社名に込めました。

国内外の競争力のある企業と提携してインタラクティブメディアの派生事業を展開していきます。

この他にも、インタラクティブメディア・テクノロジーを基盤に、日常に疲れた現代人に新たな経験をお届けできる多様なコンテンツとサービスを提供します。

株式会社DRIMAGE JAPANは株式会社DRIMAGEの日本法人です。本タイトル「パズルSEVENTEEN」の日本国内事業を担当しております。

