世田谷区北沢地域オリジナル体操「健康まねきサンバ」に制作協力

株式会社ルネサンス

株式会社ルネサンス（本社：東京都墨田区、代表取締役社長執行役員：望月 美佐緒、以下「当社」）は、東京都世田谷区北沢地域で展開される地域住民向けの「健康まねきサンバ」の制作に協力したことをお知らせします。

■制作の背景

当社は、これまで培ってきた健康づくりの専門的なノウハウを活かし、自治体・企業・地域の皆さまが抱える多様な健康課題に対応するため、オリジナル健康コンテンツの企画・開発に取り組んでいます。 世田谷区には、当社が運営する経堂店・三軒茶屋店の２店舗があり、日頃から地域住民の健康づくりを幅広く支援してきました。こうした継続的な取組を通じて、区の健康施策と連携も深まっています。

また、世田谷区北沢総合支所では、2014年度から、日頃運動習慣のない方でも気軽に実践できる体操として「健康まねき体操」の普及活動が行われてきました。このたび、地域住民の健康づくりを一層推進するため、体操のリニューアルに取り組むこととなり、特に、子どもから高齢者まで、幅広い世代が楽しみながら継続できる体操にしていきたいということから、当社にご相談をいただきました。

このような背景から当社は、「健康まねきサンバ」制作に協力し、世田谷区の健康施策の推進に寄与しました。

■健康まねきサンバの内容

「健康まねきサンバ」は、従来の「健康まねき体操」をベースに、子どもから元気な高齢者まで、幅広い世代の皆さまに楽しみながら取り組めるよう、サンバのリズムに合わせて体を動かす体操です。

【特長】

・体を気持ちよく伸ばせるストレッチや、楽しく体を動かせるステップ、下半身の筋力向上が期待できる動きを取り入れています。

・椅子に座ったままでも行える動作を紹介し、体力に自信のない方でも取り組めます。

・当社所属インストラクターによる動きの見本に加え、ナレーションとテロップを用いて、わかりやすく、効果的に体を動かせるよう工夫をしています。

▶体操動画ページ：https://youtu.be/5rUMTZWJ2fY(https://youtu.be/5rUMTZWJ2fY)

■当社のオリジナルコンテンツの制作実績

当社は企業や自治体の健康づくりを30年以上支援しており、お客様の課題やご要望に応じたオリジナルの「健康体操」や「健康セミナー」などのプログラムを提供しています。オリジナル健康プログラムの制作実績は、50件以上となりました。

【受託事例】

・ANAホールディングス株式会社：『ANAグループ体操』

・第一三共株式会社：『第一三共グループオリジナル体操「One DS 体操」』

・日本製紙クレシア株式会社：『ポイズ(R)女性の健康応援プロジェクト』

▶“オリジナル健康体操” 制作サービス：https://rena-bg.s-re.jp/original_gymnastics(https://rena-bg.s-re.jp/original_gymnastics)

■会社概要

ルネサンスは、「生きがい創造企業としてお客様に健康で快適なライフスタイルを提案します」という企業理念のもと、スポーツクラブや介護リハビリ施設など296施設(2025年９月末現在)を運営しています。また、企業や健康保険組合の健康づくり支援や全国の自治体の介護予防事業の受託、オンライン事業、ホームフィットネス事業、海外市場へ向けた取組など、長期ビジョンである「人生100年時代を豊かにする健康のソリューションカンパニー」を目指し、健康分野におけるサービスを多岐にわたって展開しています。

株式会社ルネサンス

本社所在地：〒130-0026 東京都墨田区両国2-10-14 両国シティコア

代表者：代表取締役社長執行役員 最高健康責任者 望月 美佐緒

設立：1982年8月13日

▶ホームページ：https://www.s-renaissance.co.jp/