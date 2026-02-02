TDCソフト、NTTデータと共同で 「大規模与信システム刷新プロジェクト」導入事例を公開

ＴＤＣソフト株式会社

TDCソフト株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小林裕嘉、以下：当社）は、株式会社NTTデータ（以下：NTTデータ）と共同で推進した、国内大手の通信関連企業（以下：クライアント企業）の「大規模与信システム刷新プロジェクト」に関する導入事例を当社公式ホームページで公開したことをお知らせします。

（中央）宮本孝之氏（NTTデータ テレコム・ユーティリティ事業本部 デジタルコマース事業部 ビリングデザイン統括部 統括部長）（中央右）吉田夕輝氏（NTTデータ テレコム・ユーティリティ事業本部 デジタルコマース事業部 フィナンシャルデザイン統括部 課長） （左端から）TDCソフト 田村光顯、川崎章生 （右端）TDCソフト 長末貴文

本プロジェクトは、クライアント企業が、既存のクレジットカード業務システムを委託形態から自社主体の独自ブランド基盤へ切り替え、数千万会員規模の既存会員を移行し、将来的な拡大にも対応できる大規模な内製化体制を構築するために実施したものです。



当社は、金融領域における業務知識とノウハウを活かし、新規入会審査や与信管理といった中核業務を支えるシステムを「社員代替」として上流工程から支援しました。業務フローの明文化や仕様の合意形成、与信ロジックの設計に加え、GitLabを活用したDevOps体制の整備やプロアクティブな品質管理を実践することで、通常5～10年かかるとされる開発期間を約3年に短縮し、計画通りのサービスインと安定稼働に寄与しました。



今回の導入事例では、これらの取り組みの詳細と、高難易度プロジェクトを成功に導いたパートナーシップについて詳しくご紹介しています。

■導入事例の詳細については、以下のURLをご覧ください。

国内大手の通信関連企業の与信・審査システム刷新プロジェクト事例：

金融ノウハウを埋める「社員代替」とDevOps体制で大規模内製化を実現

NTTデータとTDCが実現した与信システムの刷新

URL：https://www.tdc.co.jp/service/project18/ (https://www.tdc.co.jp/service/project18/)

当社は「世の中をもっとSmartに」というパーパスのもと、今後もあらゆる業界におけるDXの推進を支援してまいります。

■TDCソフトについて

TDCソフトは、パーパスとして「世の中をもっとSmartに」を掲げ、一歩先の未来に向けた先見性を磨き、抜きんでた開発技術とサービスを提供することで、お客様の唯一無二の存在となることを目指すシステムインテグレーション企業です。洗練された快適な世の中の実現に向けて、あらゆる領域のお客様に付加価値の高いITサービスを提供しています。