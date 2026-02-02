SBCメディカルグループが経営支援を行う医療法人社団菜寿会、中国・大美医療美容との業務提携契約を締結

SBC Medical Group Holdings Inc.

SBCメディカルグループホールディングス（所在地：米国カリフォルニア州、CEO：相川 佳之）は、同社の経営支援先であり、「湘南美容クリニック」の運営を行う医療法人社団菜寿会（所在地：東京都中央区、理事長：竹田 啓介、以下「菜寿会」）が、中国・上海を拠点とする上海大美医療美容門診部有限公司（所在地：中国上海市、CEO：于 海波、以下「大美医療美容」）と、美容医療分野における業務提携契約を締結したことをお知らせいたします。本提携は、菜寿会が培ってきた美容医療に関する知見や診療体制を大美医療美容と共有することで、現地における医療サービスの質的向上を図るとともに、中国における湘南美容クリニックブランドの安全性および高い技術力に対する認知向上を目指すものです。こうした取り組みを通じて、中国の医療環境やニーズへの理解を深め、日本国内の湘南美容クリニックへの来院増加や、中長期的な収益機会の拡大につなげていく考えです。

大美医療美容にて行われた業務提携契約締結セレモニー後の記念撮影

大美医療美容は2021年に設立され、2022年に上海・北外灘エリアにて開業した延床面積約2,200平方メートル のクリニックを拠点に、地域に根差した美容医療サービスを提供しています。本提携を通じて、菜寿会に所属する医師が大美医療美容の診療体制のもとで、医療安全やオペレーション、カウンセリング体制を含む知見や技術を共有すること、ならびに両国の美容医療分野における相互理解と人材交流の促進をはじめとした取り組みについて、段階的に検討を進めていく予定です。

このような取り組みの背景には、医療サービスの享受を目的とした他国への渡航である「メディカルツーリズム」への世界的な関心の高まりがあります。海外調査会社「FORTUNE BUSINESS INSIGHTS」によると、世界のメディカルツーリズム市場は2024年から2032年にかけて年平均23.0％で成長し、2032年には621.8億米ドル規模に達する見通しとされています。

こうした中、日本の美容医療は、高い技術力や安全性、きめ細かなカウンセリング体制が評価され、アジア圏を中心に訪日ニーズが拡大しています。湘南美容クリニックは、こうしたニーズの高まりを背景に、中国語対応の翻訳アプリの開発や、中国語・英語公式サイトのリニューアルなどを通じて、海外のお客さまに正確で分かりやすい情報を提供し、安心して医療サービスを利用いただける環境づくりに注力してきました。言語や文化、医療制度の違いに配慮した情報発信や受け入れ体制の整備は、インバウンド医療における重要な基盤であると考えています。湘南美容クリニックを訪れる訪日客は年々増加傾向にあり、2024年初頭から2025年末にかけては、約3倍に拡大しました。これは、日本の美容医療に対する関心の高さを示す結果といえます。

湘南美容クリニック 中国語公式サイト：https://cn.sbc-beauty.com/

湘南美容クリニック 英語公式サイト：https://en.sbc-beauty.com/

本提携は、湘南美容クリニックがこれまで培ってきた美容医療の知見を活かし、中国における医療分野への理解を深めることで、訪日前から来院後まで一貫した医療体験の向上を目指すものです。あわせて、医療安全や診療体制に関する知見を共有することで、現地における美容医療の質と信頼性の向上にも貢献してまいります。

SBCメディカルグループは、湘南美容クリニックをはじめとする医療機関への経営支援を通じて、現地との建設的な連携を重視しながら、メディカルツーリズムを通じた持続的な医療交流の発展と、国や地域を越えて一人ひとりに寄り添った医療の提供を目指してまいります。

上海大美医療美容門診部有限公司

所在地：上海市虹口区東大名路1158番3301号室

CEO：于 海波

事業内容：美容医療サービスの提供

医療法人社団菜寿会

所在地：東京都中央区銀座1-3-9 マルイト銀座ビル2F

理事長：竹田 啓介

事業内容：専門医療、美容医療、保険診療から自由診療までのトータル医療サービス

SBCメディカルグループホールディングス

SBCメディカルグループホールディングスは、先進的な美容医療をはじめ、皮膚科、整形外科、不妊治療、歯科、AGA、眼科など幅広い診療領域において、国内外の医療機関に経営支援を行う総合医療グループです。多様なクリニックブランドを擁し、メディカルツーリズムや米国・アジアへのグローバル展開も進めています。2024年9月に米国NASDAQ市場へ上場し、2025年6月には米国株価指数「ラッセル3000」にも選出されました。今後も「メディカルイノベーションで世界中の人々の「幸福度」向上に貢献する」というグループパーパスの実現に向け、信頼性の高い医療サービスの提供とネットワーク拡大を推進してまいります。

英文名：SBC Medical Group Holdings Incorporated

上場市場：NASDAQ Global Market

ティッカー（米国証券コード）：SBC

所在地：200 Spectrum Center Drive Suite 300 Irvine, CA 92618 USA

CEO：相川 佳之

事業：医療機関（総合美容医療・皮膚科・歯科・AGA治療・婦人科・不妊治療・眼科・整形外科・再生医療、他）への経営支援事業

公式ウェブサイト：https://sbc-holdings.com/jp

公式LinkedInページ： https://www.linkedin.com/company/sbc-medical-group-holdings-inc

湘南美容クリニック：https://www.s-b-c.net/

将来の見通しに関する記述

本プレスリリースには、将来の見通しに関する記述が含まれています。将来の見通しに関する記述は、過去の事実や現在の状況に関する記述ではなく、将来の出来事や業績に関する当社の見解のみを示すものです。将来の出来事や業績の多くは、その性質上、本質的に不確実であり、当社のコントロールの及ばないものです。これらの将来の見通しに関する記述は、特に当社の財務実績、収益および利益の成長、事業の見通しと機会、資本配備計画および流動性に関する当社の現在の見解を反映したものです。場合によっては、「可能性がある」、「はずである」、「期待する」、「予想する」、「企図する」、「推定する」、「考える」、「計画する」、「予測する」、「予測する」、「可能性がある」、「希望する」といった言葉や、これらの否定語または類似語の使用により、将来の見通しに関する記述を特定することができます。当社は、本リリースの日付時点においてのみ最新であり、様々なリスク、不確実性、仮定、または予測や定量化が困難な状況の変化の影響を受ける将来見通しに関する記述を過度に信頼しないよう注意を促します。将来の見通しに関する記述は、経営陣の現在の予想に基づくものであり、将来の業績を保証するものではありません。当社は、法律で義務付けられている場合を除き、将来予想に関する記述の予想の変更、または当該記述の根拠となる事象、条件、状況の変化を反映するために、将来予想に関する記述の更新または修正を公に発表する義務を負うものではありません。そのような要因には、特に、世界的、地域的、または地方的な経済、事業、競争、市場、規制の状況の変化、および米国証券取引委員会（SEC）のウェブサイト（www.sec.gov）からアクセス可能な、当社が米国証券取引委員会（SEC）に提出した書類の「リスク要因」の見出しおよびその他の箇所に記載されているものが含まれます。

Contacts

福井 輝 / IR部長 E-mail: ir@sbc-holdings.com

脇山 亜希子 / CPRO E-mail: pr@sbc.or.jp