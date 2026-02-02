【習志野市 歯科 開院】イオンタウン東習志野に「フォレストデンタル習志野」新規オープン｜2/14・15 内覧会開催

医療法人社団デンタルケアコミュニティ

千葉県習志野市のショッピングモール『イオンタウン東習志野』に、医療法人社団デンタルケアコミュニティが運営する新しい歯科医院『フォレストデンタル習志野』が2026年3月2日に開院します。


習志野市だけでなく、八千代市方面からも通いやすい立地に位置し、一般歯科・小児歯科・予防歯科・入れ歯相談・マウスピース矯正・インプラント・口腔外科まで幅広く対応し、お子さまからご高齢の方まで、家族みんなで通える歯医者を目指しています。



開院に先立ち、2026年2月14日（土）・15日（日）に内覧会（見学会）を開催します。


院内設備や雰囲気、診療方針を実際にご覧いただける機会で、「習志野 歯医者を探している方」「東習志野で通いやすい歯科医院を探している方」に向けた歯科医院が開催する内覧会イベントです。



■ 内覧会　開催概要


日時：2026年2月14日（土）10:00～17:00


　　 2026年2月15日（日）10:00～16:00


内容：院内見学・紹介、お子さま向けイベント、抽選会など


場所：フォレストデンタル習志野（イオンタウン東習志野内／習志野市東習志野）


〒275-0001　千葉県習志野市東習志野6丁目7-8 イオンタウン東習志野


参加：無料・予約不要










イオンタウン東習志野内、グリーンのモニュメントのある入口でみなさまをお迎えします。

■習志野市・イオンタウン東習志野に新しい歯科医院が開院


「日々の買い物ついでに、家族みんなで気軽に立ち寄れる歯科医院を――」


そんな想いから、習志野市にフォレストデンタル習志野を開院いたします。小児歯科から高齢者の入れ歯相談まで対応、予防歯科・メンテナンスにも力を入れた歯科医院です。



習志野市はもちろん、八千代市方面からも通いやすい立地、そして、ショッピングモール内という立地を活かし、「身近で歯医者を探している」「通いやすい歯科医院がいい」といった希望を叶える


・大型駐車場完備


・お買い物ついでに立ち寄れる利便性


・家族で通いやすい環境　　　


を整えた歯科医院です。



■ 歯科医療法人ならではの安心の医療体制


フォレストデンタル習志野は、関東・関西で8院、海外に1院を展開するフォレストデンタルグループ


（医療法人社団デンタルケアコミュニティ）の一院です。


2026年1月1日時点で、歯科医師26名・総スタッフ87名が在籍しています。



私たちの理念は、「～世のため 人のため 共に生きる～」。


地域の皆さまの健康を守ることは、単に治療をするだけでなく、不安を取り除き、人生を前向きに過ごしていただくためのサポートだと考えています。


丁寧な説明と納得のいく歯科治療のため、グループ全体で診療技術・接遇・教育体制の標準化を行い、地域と共に生きる“かかりつけ歯医者”として、どの世代の方にも安心して通っていただける歯科医療を提供しています。



■ならしの共生クリニックと隣接する医療モール型拠点


フォレストデンタル習志野のすぐ隣には、Genki Group（※）鴻愛会が運営する「ならしの共生クリニック」（医科）があり、内科・整形外科・健康診断・デイケアなどの医療サービスを提供しています。


歯科と医科が同じイオンタウン東習志野内に位置することで、


「地域の皆さまの健康を多角的に支える“医療拠点”」として、習志野市で“ずっと通える歯医者”を目指して、今後より良い医療体制づくりを目指していきます。



近年、糖尿病などの全身疾患とお口の健康の深い関係性が注目されており、今後は医科と歯科が連携しながら、地域の皆さまの健康をトータルで支える体制づくりも検討していく予定です。


（※Genki Groupは、フォレストデンタルも一員である医療・介護福祉・教育分野を中心に複数の事業運営を行なっているコングロマリットです。）



■院長プロフィール


院長：齋藤 栄崇（さいとう ひでたか）



【資格】


・歯科医師


・歯科医師臨床研修指導歯科医


・インビザライン認定ドクター


【経歴】


2006年 日本歯科大学 新潟歯学部 卒業


大学病院にて一般歯科・口腔外科を中心に治療経験を積む


2007年 一般歯科医院にて、一般歯科・小児歯科・口腔外科に加え、訪問歯科も多数経験


2011年 フォレストデンタルあやせ院 院長に就任


2026年 フォレストデンタル習志野 院長に就任







■院長あいさつ


「歯科医院は“治す場所”であると同時に、“人生をより良くするためのパートナー”だと考えています。小さなお子さまからご高齢の方まで、誰もが安心して通える歯科医院を目指し、誠実な医療と丁寧な説明を大切にしていきます。理念である『～世のため 人のため 共に生きる～』を胸に、習志野の皆さまと共に歩んでいきたいと思います。内覧会では、フォレストデンタル習志野を知り、安心して通院していただけるきっかけとなれば嬉しく思います。







■ 医院情報







診療科目：一般歯科／小児歯科／予防歯科／入れ歯相談／マウスピース矯正／インプラント／口腔外科


所在地：千葉県習志野市東習志野6丁目7-8 イオンタウン東習志野内


電話：047-409-4618


休診日：水曜・日曜日


ホームページ：https://narashino.forest-dental.or.jp/　(https://narashino.forest-dental.or.jp/)



■医療法人社団デンタルケアコミュニティ　フォレストデンタルについて


「世のため 人のため 共に生きる」の理念のもと、これまで関東（東京都と埼玉県を中心）、関西（京都）に歯科医院を展開してきました。歯科診療だけでなく、国際支援、教育にも取り組んでいます。今後も歯科医院の全国展開・事業拡大を控えており、歯科医師や各職種スタッフの採用も積極的に行っています。



【沿革】


2010年　西東京院開院


　　　　 NPO共生フォーラムによるカンボジア支援プロジェクトへ参画


2011年　あやせ院開院


2013年　鴻巣院開院


2016年　「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所」認定　


　　　　　※現在は「口腔管理体制強化（口管強）」に名称変更


2017年　川越院開院


　　　　日本大学医学部歯科口腔外科との連携開始


　　　　カンボジア院開院（アンコール共生病院内）


2018年　西新宿院開院


2022年　大宮院開院


2023年　川越院移転リニューアル


2024年　京都洛西院開院


2026年3月　千葉・習志野院開院



医療法人社団デンタルケアコミュニティ フォレストデンタルは、海外の歯科衛生士学科との連携やカンボジア医療支援などの取り組みを通じて、国際的な人材育成に取り組む歯科医療法人です。現場での実践教育を通して、グローバルな視点と確かな臨床力を育んでいます。



・新規OPENにも積極的に関わることができ、立ち上げの段階から医院づくりに携わりたい方


・現場でしっかりスキルを磨きたい方にとっても、成長したい方。


・指導する立場としてスキルを磨きたい方、確かな指導のもとで成長したい方



それぞれがお互いに学び合いながら成長できる、多様な人材が活躍できるチーム。


教育・研修・国際交流に関心のある方はもちろん、 「新しい医院づくりに関わりたい」「臨床力を高めたい」という方も、ぜひお気軽にお問合せ・ご応募ください。


医療法人社団デンタルケアコミュニティ　法人全体サイト(https://www.forest-dental.or.jp/)


全医院・各職種対象　採用サイト(https://recruit.forest-dental.or.jp/)


フォレストデンタル公式　Instagram(https://www.instagram.com/forestdental_official/)


採用Instagram(https://www.instagram.com/recruit264/)



