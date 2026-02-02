「ふえるわかめちゃん(R)」発売50周年、「リケンのわかめスープ」発売45周年を機にリニューアル

理研ビタミン株式会社

理研ビタミン株式会社（本社：東京都新宿区、社長：望月敦）は、2026年2月以降、家庭用商品「ふえるわかめちゃん(R)」「リケンのわかめスープ」のパッケージをリニューアルします。

今年、「ふえるわかめちゃん」（1976年発売）は50周年、「リケンのわかめスープ」（1981年発売）は45周年を迎えます。この節目に合わせてそれぞれリニューアルを実施し、「ふえるわかめちゃん」ではブランド価値である「安全・品質」「おいしさ」を、「リケンのわかめスープ」では商品の良さである「栄養面・ヘルシーさ」「わかめの品質」「本格的な味わい」をさらに分かりやすく伝えていきます。

ふえるわかめちゃん リニューアル概要

リケンのわかめスープ リニューアル概要

- ふえるわかめちゃん 三陸16g- 対象商品：「ふえるわかめちゃん」シリーズのうち「プレミアム三陸」を除く計10品※産地により変更点が異なります。- 変更時期：2026年2月製造分より※在庫状況により前後する可能性があります。- 商品情報：https://www.rikenvitamin.jp/products/fueruwakame/wakamechan/- リケンのわかめスープ 3袋- 対象商品：「リケンのわかめスープ」シリーズ 全12品（3袋・8袋、各6品）- 変更時期：2026年4月製造分より※在庫状況により前後する可能性があります。- 商品情報：https://www.rikenvitamin.jp/products/soup/wakamesoup/

本リニューアルに合わせ、シリーズ品「わかめとたまごのスープ」に当社グループ拠点で陸上養殖したスジアオノリの使用開始わかめとたまごのスープ陸前高田ベースで陸上養殖したスジアオノリ（粉砕前）理研食品 陸前高田ベース