【2/5開催】ベルーナグルメ登壇　マーケティングのプロ西井氏によるライブ診断

データとクリエイティブの力でマーケティングコミュニケーションを設計し、企業のマーケティング AX を支援するアライドアーキテクツ株式会社（本社：東京都渋谷区、取締役社長：村岡弥真人、証券コード：6081、以下「当社」）は、当社顧問であり、マーケティングのプロである株式会社シンクロ 代表取締役CEO 西井敏恭氏を講師に迎え、「THE マーケティング診断 広告・LP・ブランド戦略ライブ診断」をテーマにした無料オンラインセミナーを2026年2月5日（木）に開催します。

■セミナー概要

昨年開催し大好評をいただいた「ライブ診断」セミナーシリーズを2026年も開催いたします。毎度大好評の本セミナーでは、各社ブランドの新規獲得担当者様やブランド責任者様をゲストにお迎えし、ブランド戦略やLP・広告の改善案や訴求の考え方をテーマに"マーケティングのプロ"とディスカッションしていただきます。

明日から使える考え方や具体的なアドバイスをインプットできる機会となりますので、ぜひご参加ください。

■開催概要

【開催日時】2026年2月5日（木） 13:30～15:00

【開催場所】オンラインでのライブ配信

「Zoom」にて配信いたします。

参加者の方へは前日に参加方法および視聴用リンクをお送りいたします。

【参加費】無料

【注意事項】

・トークテーマは予告なく変更となる場合がございます。ご了承くださいませ。

・主催企業の競合企業様、個人事業主様のご参加をお断りする場合がございます。

・本セミナーは、アライドアーキテクツ株式会社と株式会社SUPER STUDIOの共同開催となります。

【お申込み】

https://service.aainc.co.jp/product/letro/seminar/20260205-lp-live-diagnosis-seminar

■このような方におすすめ

下記のような課題をお持ちの経営者・マーケティング責任者・ブランド責任者の方

- 新規獲得領域をミッションに持たれている方- 新規獲得・LTV向上のためのクリエイティブを改善したいと思っている方- 広告・LPの訴求設計から見直されたい方- 同業界での成功事例から実践的ノウハウを学びたい- D2C・EC事業の成長戦略に悩んでいる

■西井氏プロフィール

株式会社シンクロ 代表取締役CEO

2001年から世界一周の旅に出る。帰国後、旅の本を出版し、ECの世界へ。2014年に二度目の世界一周の旅をしたのち、シンクロを設立。大手通販・スタートアップなど多くの企業のマーケティング支援やデジタル事業の協業・推進を行うほか、複数企業の取締役を兼任。著書『デジタルマーケティングで売上の壁を超える方法』や「『顧客が増え続ける科学』デジタル時代のマーケティング新定跡」も出版。2026年1月21日、アライドアーキテクツ株式会社の顧問に就任。

＜アライドアーキテクツ株式会社 会社概要＞

＜アライドアーキテクツ株式会社とは＞

アライドアーキテクツ株式会社は、データとクリエイティブの力でマーケティングコミュニケーションを設計することで事業成果の向上に貢献するマーケティングAX（※1）支援企業です。2005年の創業以来培った6,000社以上のマーケティング支援実績とUGCを始めとする顧客の声データ資産を活かし、独自開発のSaaS・SNS・AI技術とデジタル・AI人材（※2）を組み合わせた統合ソリューションで、企業のマーケティングAX実現を加速しています。

※1 マーケティング領域におけるAIトランスフォーメーションのこと。AI技術やデジタル・AI人材（※2）によって業務プロセスや手法を変革し、データとAIの活用によって人と企業の新しい関係性を創出すること、と当社では定義しています。

※2 主にAI技術、SaaS、SNSなどのデジタルマーケティングに関連する技術・手法に精通し、それらを活かした施策やサービスを実行できる人材（AIマーケティング戦略立案者、生成AIプロンプトエンジニア、SNS広告運用者、SNSアカウント運用者、エンジニア、Webデザイナー、クリエイティブ・ディレクター等）を指します。

＊ 本プレスリリースに記載している会社名および商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。