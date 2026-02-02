HENNGE One、クラウド型認証印刷サービス「SmartSESAME CloudPrint！」とのシングルサインオン連携開始

HENNGE株式会社

HENNGE株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小椋 一宏）は、SaaS利用時のセキュリティリスクを低減しテクノロジーの活用を後押しする企業向けクラウドセキュリティサービスHENNGE Oneが、株式会社シーイーシー（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：姫野 貴）の提供するクラウド認証印刷サービス「SmartSESAME CloudPrint！」へのシングルサインオン連携に対応したことをお知らせします。

企業や組織の情報セキュリティにおいて、見過ごされがちなのが印刷物からの情報漏えいです。印刷時に認証を要求する認証印刷を導入することで、印刷物の取り違えや、不正な印刷出力による情報流出を防止できます。

SmartSESAME CloudPrint！はSaaS型の認証印刷サービスです。クラウド上に印刷データを保存し、接続承認された任意の複合機から、出力者の認証を経て印刷できるため、セキュリティを高めながら、印刷に関する管理・運用コストを削減し、利便性を向上させられます。

HENNGE OneとSmartSESAME CloudPrint！が連携することにより、HENNGE Oneユーザーは、SmartSESAME CloudPrint！へのシングルサインオンが可能となり、煩わしい複数ID、パスワードの管理から解放されます。さらに、IP制限やデバイス証明書などの多要素認証によるアクセス制御機能によって、不正アクセスのリスクを防ぎながらSmartSESAME CloudPrint！を安心して利用できます。

HENNGEは今後もHENNGE Oneと連携するSaaSを増やし、企業のIT活用や変革を支援してまいります。

■SmartSESAME CloudPrint！について

SaaS型マルチメーカー対応認証印刷・スキャンサービスです。クラウドと本人認証の併用により、セキュアかつフレキシブルな印刷環境を実現します。オフィス、拠点など、場所を選ばず印刷が可能で、どこにいても安心、安全、簡単に認証印刷サービスを利用できます。また、ご利用中のクラウドストレージとスキャン連携することでお客様のクラウドストレージ活用を促進します。

URL： https://sesame.cec-ltd.co.jp/product/cloudprint/

■HENNGE Oneについて

HENNGE Oneは組織の生産性向上を実現する国内シェアNo.1（※）のクラウドセキュリティサービスです。 生産性向上にはSaaSをはじめとする最新テクノロジーの活用が不可欠ですが、一方でそこにはセキュリティをはじめとする様々な課題が存在します。

テクノロジー活用を妨げる課題を解決するため、HENNGE Oneでは3つのEditionを提供。複数のシステムIDをまとめて保護し、安全で効率的な働き方を実現する「Identity Edition」、組織内に散在するデータの意図せぬ情報漏えいを防止する「DLP Edition」、そして、テクノロジー、人、プロセスの全方位で組織をサイバー攻撃から守る「Cybersecurity Edition」です。

あらゆる組織の課題を、機能と導入しやすさを兼ね備えたセキュリティサービスで解決し、テクノロジーの解放を実現します。

URL： https://hennge.com/jp/service/one/

■株式会社シーイーシーについて

インテグレーション、コネクティッド、ソリューションの3つの事業セグメントでビジネスを展開。セキュリティサービスを注力事業とするソリューションセグメントでは、最先端のセキュリティ技術の提供に加え、高度なデータ管理やプライバシー保護を担保するデータセンター、業界に特化した課題を解決するソリューションを提供しています。

会社名：株式会社シーイーシー

所在地：東京都渋谷区恵比寿南1-5-5 JR恵比寿ビル8F

代表者：代表取締役社長 姫野 貴

URL： https://www.cec-ltd.co.jp/

■HENNGE株式会社（へんげ）について

1996年11月に設立。「テクノロジーの解放で、世の中を変えていく。」を理念に、テクノロジーと現実の間のギャップを埋める独自のサービスを開発・販売しているSaaS企業です。シングルサインオン（SSO）、アクセス制御、メールセキュリティ、セキュアなファイル共有など、多岐にわたる機能を備えた国内シェアNo.1のクラウドセキュリティサービスHENNGE Oneや、クラウド型メール配信サービス「Customers Mail Cloud」を提供しています。2019年10月、東京証券取引所マザーズ市場（現グロース市場）に上場。

社名の「HENNGE（へんげ）」は「変化（HENNKA）」と「チャレンジ（CHALLENGE）」を組み合わせ、あらゆる変化に挑むとの決意を表しています。

会社名：HENNGE株式会社

証券コード：4475

所在地：東京都渋谷区南平台町16番28号 Daiwa渋谷スクエア

代表者：代表取締役社長CEO 小椋 一宏

URL： https://hennge.com/

※ ITR「ITR Market View：アイデンティティ・アクセス管理／個人認証型セキュリティ市場2025」IDaaS市場：ベンダー別売上金額シェアにて2021年度、2022年度、2023年度、2024年度予測の4年連続で1位を獲得

