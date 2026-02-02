アンリ・シャルパンティエとイカリソースの異色コラボで誕生した大阪の本気土産！常識を覆す「大阪カカオ×ソース フィナンシェ」誕生【新大阪駅で先行発売】

株式会社シュゼット・ホールディングス

株式会社シュゼット・ホールディングスは、「大阪カカオ～大阪ショコラ・フィナンシェ～」を2026年2月2日（月）より PLUSTA Gift新大阪幹線南改札内、3月1日（日）より大阪府下のアンリ・シャルパンティエ店舗にて販売いたします。

「大阪カカオ～大阪ショコラ・フィナンシェ～」は「ソース・ドゥ・フリュイ」と「バニラ」の2商品の展開で、日本人ショコラチームの情熱と技術が結集した本気の大阪土産です。

大阪出身の良質なカカオづくりを行うファーマー・岡野氏率いるウガンダのカカオ農園「Farm of Africa」の繊細な香りとバランスの良い風味を活かしたカカオを、大阪カカオアトリエが独自の技術によってカカオのポテンシャルを最大限に引き出したチョコレートに加工し、関西の代表的なソースであるイカリソースをアクセントに加えた「大阪カカオ～大阪ショコラ・フィナンシェ～〈ソース・ドゥ・フリュイ〉」、岡野氏が手掛けた香り豊かなウガンダ産のバニラを組み合わせた「大阪カカオ～大阪ショコラ・フィナンシェ～〈バニラ〉」の2商品を展開します。

大阪カカオは、日本人の味覚に合うショコラを追求し、カカオの生産から加工、焼き上げまでの全工程において日本の職人の技術を注いで完成しました。2026年のショコラシーズンに向けて結成された日本人ショコラチームによって誕生した「大阪ショコラ・フィナンシェ」。特集ページでは、チームの活動や商品開発の背景について詳しく紹介します。

【日本人ショコラチーム 特集サイト】

https://www.henri-charpentier.com/special/japanese-chocolate/

「大阪ショコラ・フィナンシェ」

【大阪カカオ～大阪ショコラ・フィナンシェ～〈ソース・ドゥ・フリュイ〉10個】

■価格：1,296円（税込）

■発売日：2026年2月2日 PLUSTA Gift新大阪幹線南改札内

2026年3月1日 大阪府下の店舗（一部店舗を除く）

日本人による丁寧な品質管理のもとで栽培・発酵されたクオリティ高いウガンダ産カカオ。その繊細でバランスのとれた味わいに、同じく日本の発酵技術が光るソースをアクセントに加えました。カカオとソース。意外なようで実は相性の良い素材のマリアージュを世界No.1(※)シェフ駒居崇宏が大阪限定のフィナンシェとして仕上げました。

※クープ・デュ・モンド・ドゥ・ラ・パティスリー第18回大会 日本チーム団長

【大阪カカオ～大阪ショコラ・フィナンシェ～〈バニラ〉10個】

■価格：1,296円（税込）

■発売日：2026年2月2日 PLUSTA Gift新大阪幹線南改札内

2026年3月1日 大阪府下の店舗（一部店舗を除く）

ウガンダという恵まれた大地で農園を率いる大阪出身の岡野あさみ氏が手掛けたカカオとバニラ。日本人らしいきめ細やかな栽培と徹底した品質管理があってこそ生まれる２つの質高い素材を、世界No.1(※)シェフ駒居崇宏が大阪限定フィナンシェとして仕上げました。バランスのとれたカカオの風味と香り豊かなバニラのマリアージュをお愉しみください。

※クープ・デュ・モンド・ドゥ・ラ・パティスリー第18回大会 日本チーム団長

イカリソース使用について

「大阪カカオ」とイカリソースが奏でる、新しい大阪土産のカタチ。

「本気の大阪土産をつくる」という情熱から生まれた「大阪ショコラ・フィナンシェ」。大阪らしさを表現するエッセンスとして選んだのは、地元で長く愛され、たこ焼ソースとしても名高い「イカリソース」でした。

スイーツとソースという意外な組み合わせを成立させる鍵となったのは、徹底した配合バランスの追求です。私たちはこの試みを「ソース・ドゥ・フリュイ（果実のソース）」と定義しました。ソースに含まれる濃縮された果実の味わいと、ローストされたカカオの風味が重なり合うことで、ショコラ本来の深みとコクがより一層際立つ設計となっています。

ソースの量ひとつで味が大きく変わるため、フィナンシェのためのショコラを活かしながら、最適なバランスを導き出しました。アンリ・シャルパンティエの品質を保ち、自信を持って進められる上質な焼き菓子。伝統あるソースと日本のショコラチームの技術が融合した、これまでにない一品です。

※イカリソースを使用しているのは、大阪カカオ～大阪ショコラ・フィナンシェ～〈ソース・ドゥ・フリュイ〉となります。

アンリ・シャルパンティエ 日本人ショコラチーム

「日本人ショコラチーム」は、繊細な香りとバランスのとれた日本人好みのチョコレートを追求するために、日本のプロフェッショナルたちがタッグを組んだスペシャルチームです。カカオの生産から収穫後の乾燥・発酵、そしてチョコレートへの加工とこの上ない焼き菓子に昇華させる仕上げ。そのすべての工程で日本の職人がそれぞれの情熱と技を注いでお作りするショコラスイーツが、2026年のショコラシーズンに新しい風を吹かせます。

【「日本人ショコラチーム」サイト】

https://www.henri-charpentier.com/special/japanese-chocolate/

【農園】

赤道直下の大地で上質なカカオを生み出す、岡野あさみ氏率いる「Farm of Africa」。

“パール・オブ・アフリカ（アフリカの真珠）”と呼ばれるほど、豊かな大地に恵まれたウガンダ共和国。大阪出身の岡野あさみ氏は日本から遠く離れたこの地で自ら良質なカカオづくりを行う日本人ファーマー。日本人ならではの繊細な品質管理と持ち前の明るい性格で、クオリティの高いカカオを現地の人々と共に生み出し続けています。その豊かな味わいは世界的なチョコレートの大会でも評価されるなど、いま世界中のショコラティエやシェフが注目しています。

カカオを通したウガンダ支援も目指して。

岡野氏がウガンダでカカオを作りはじめた理由のひとつに、雇用の創出があります。ウガンダは恵まれた大地があるにも関わらず、仕事がなく収入を得られていない人たちがたくさんいます。もともとはボランティアという「支援」の形でサポートをしていた岡野氏は、これでは問題の解決につながりにくいと感じ、「働いて、収入をもらって、自立する」という根本的でいて持続可能なサポートのために自らが仕事を創出しようと決心し、カカオ農園を始められたそうです。今では50～80人ほどのウガンダの仲間が、働く喜びをもって一緒にカカオを作っています。

【加工】

カカオのポテンシャルを最大限に引き出す、大阪カカオアトリエ「Team Cacao」。

ウガンダで岡野氏が作ったカカオは大切に日本に運ばれ、チョコレートへと加工されます。その加工を担うのが大阪カカオアトリエ「Team Cacao」。岡野氏のバランスのとれたカカオ豆という個性を最大限に引き出すため、一般的な粉砕後の焙煎ではなく、豆のまま直火で焙煎するという方法を採用し、水分値などのデータを常にチェックして風味の最大化を追求しています。そして最も大切にしているのが、鮮度。焙煎からチョコレートになるまでの時間を可能な限り短くすることで、フレッシュなカカオの風味を保っています。

カカオ豆の個性を見極める職人の情熱。

大阪カカオアトリエ「Team Cacao」では、単にカカオ豆を仕入れるのではなく、ウガンダのカカオ農園まで職人が自ら赴き、品質や特性をしっかりと理解した上でカカオ豆を仕入れることで、最適な加工につなげています。カカオ豆は育った環境はもちろん、収穫後の乾燥・発酵の後工程で味わいが大きく異なってくる繊細な素材。その個性と品質状態までも加味するからこそ、日本のお客様にご満足いただける繊細な香りとバランスの良い風味がお届けできるのです。

【焼き上げ】

繊細なマリアージュで極上のショコラスイーツへと昇華させる、世界No.1シェフ（※）「駒居崇宏」氏。

岡野氏の良質なカカオ、その価値を最大限に引き出した大阪カカオアトリエのチョコレート。この素晴らしい素材をとっておきの焼き菓子に仕上げるのは、洋菓子世界大会での優勝経験（※）を持つアンリ・シャルパンティエの駒居崇宏シェフです。“バランスの良いフレッシュなカカオの風味がしっかりと活きたチョコレート”という特徴に合わせて、バターやアーモンドなどの素材の見極めや配合バランス、そして焼き上げ工程のチューニングに至るまで、このチョコレートのためだけに設計。とっておきのひとときにふさわしい豊かな味わいの焼き菓子に昇華させています。

日本人の繊細さや情熱がカカオの次のステージをつくる。

駒居シェフが初めて岡野氏のカカオに出会った時の印象は、野性味にも似たフレッシュな風味のインパクト。世界のカカオを知る駒居シェフでも驚くほどの素材でした。日本人ファーマー岡野氏の品質づくり、大阪カカオアトリエの鮮度の追求、そんなカカオに対する情熱にも共鳴し、日本人ショコラチームとしてタッグを組みました。ぜひ、カカオをスイーツに昇華させる世界No.1シェフ（※）のマリアージュをお愉しみください。

※クープ・デュ・モンド・ドゥ・ラ・パティスリー第18回大会 日本チーム団長

HENRI CHARPENTIER（アンリ・シャルパンティエ）

1969年、青い炎が印象的なデセール『クレープ・シュゼット』を提供する喫茶店として日本の兵庫県芦屋市に誕生した「アンリ・シャルパンティエ」（国内94店舗、国外9店舗）。株式会社シュゼット・ホールディングスが運営しております。洋菓子世界大会「クープ・デュ・モンド・ドゥ・ラ・パティスリー第18回大会」で日本チームを優勝に導いたパティシエを擁し、創業より生ケーキはすべて手作りにこだわるなど、“世界最高峰の技術でお菓子文化を生み出す会社”として、100年先を見据えたお菓子作りを通じ、さまざまなシーンに忘れられない感動をお届けしています。

【公式 HP】http://www.henri-charpentier.com/