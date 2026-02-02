ベーリンガーインゲルハイムが実用化に貢献した PTP シートが「ワールドスター賞」「アジアスター賞」および「愛知環境賞優秀賞」を受賞

日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社

2026年2月2日 日本/東京

ベーリンガーインゲルハイム製薬株式会社（代表取締役社長：イェンス・シャーダー、所在地：山形県東根市、以下「当社」）は、当社が実用化に貢献した医薬品包装用の PTP シート「ClearE-Sheet」が環境配慮の観点で高く評価され、WorldStar Global Packaging Awards 2026において「ワールドスター賞」を、AsiaStar Awards 2025 において「アジアスター賞」を、2026愛知環境賞の「優秀賞」をそれぞれCKD株式会社（本社：愛知県小牧市、代表取締役社長： 奥岡 克仁、以下「CKD」）が受賞したことをお知らせします。

「ClearE-Sheet」は、CKDが独自で開発した「エコスクラップ技術」を活用し、当社とCKDが協働して世界で初めて実用化しました。「ClearE-Sheet」は、PTPシートを製造するために必要な素材の使用量を従来比で7%以上削減でき、包装工程におけるPTP包装廃材を70%以上削減することが可能になります。ベーリンガーインゲルハイムでは、2024年より2型糖尿病治療薬等において「ClearE-Sheet」を導入しています。

ベーリンガーインゲルハイム製薬の代表取締役社長であるイェンス・シャーダーは「山形工場では環境負荷低減に向けた包括的な取り組みを進めています。その一環としてPTP包装廃材の削減に積極的に取り組んでおり、包装機械の世界的なリーディングカンパニーであるCKDとの協働により「ClearE-Sheet」の実用化につながりました。このたび「ClearE-Sheet」が包装分野および環境分野で高い評価をいただいたことをうれしく思います。「ClearE-Sheet」が将来にわたりPTP包装廃材削減に貢献することを期待しています。」と述べています。

ベーリンガーインゲルハイムは、サステナビリティの取り組みである「Sustainable Development - for Generations （世代を超えた持続可能な開発）」のひとつの柱に「More Green（地球環境のために）」を掲げ、グローバル全体で環境負荷 低減を推進しています。今後も、長期的な視点で地球環境に配慮しながら高品質な医薬品を提供することで、人々のよりよい生活に貢献していきます。

【受賞内容】

◼ WorldStar Global Packaging Awards 2026 「ワールドスター賞」（Medical & Pharmaceuticals 部門）

https://worldstar.org/winners_detail/8544/2026/

（主催：世界包装機構（WPO：World Packaging Organisation））

世界各国の優れた包装技術・デザインを表彰し、革新性・機能性・サステナビリティ などに優れたパッケージを世界基準で評価します。各国や地域の包装コンテストで受賞した案件のみ応募が可能で、「ClearE-Sheet」は2025日本パッケージングコンテスト（主催：公益社団法人日本包装技術協会）で「適正包装賞」を受賞しました。

◼ AsiaStar Awards 2025 「アジアスター賞」（Eco Package 部門）

https://www.asianpackaging.org/wp-content/uploads/2025/11/ASIASTAR-2025-WINNERS-for-website.pdf

（主催：アジア包装連盟（APF：Asian Packaging Federation））

アジア各国の優れたパッケージを世界に紹介することを目的とし、毎年開催されています。アジア各国の包装コンテストで受賞した案件のみ応募が可能です。

◼ 2026 愛知環境賞 「優秀賞」

https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/595851.pdf

（主催：愛知県）

愛知県が2005年の愛知万博を機に創設した、環境分野の優れた技術・活動を表彰する制度です。省資源・省エネルギー・リサイクルなど、循環型社会の形成に寄与する先駆的な取り組みを評価します。