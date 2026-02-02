LIPPSが【美容師・美容学生向け】メンズヘア特化のサブスク型eラーニング「ONLINE SALON LIPPS」2026年2月2日（月）サービス開始

株式会社リップス

メンズコスメ商品の企画・販売、ヘアサロンFC事業を営む株式会社リップス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：的場隆光、以下「LIPPS」）は、美容師・美容学生を対象としたサブスクリプション型eラーニングサービス「ONLINE SALON LIPPS（以下「本サービス」）」を2026年2月2日（月）より提供開始いたします。本サービスでは、LIPPSが創業した1999年から26年にわたり培ってきた「メンズヘアの技術や知識、考え方」を体系化し、場所や時間に縛られず学べるオンライン学習環境を提供します。

【「ONLINE SALON LIPPS」特設ページ】

https://lipps-hair.com/lipps_online_salon/

「ONLINE SALON LIPPS」メインビジュアル

本サービスのメイン講師は、国内の様々なヘアデザインアワードでの受賞やヘアショー出演等の経験をもつデザイナー、矢崎由二が担当。LIPPS独自のカット理論「FRAME CUT（フレームカット）」の技術や考え方はもちろん、「マッシュウルフ」や「波巻きパーマ」等の人気スタイルを具体的に解説します。動画でありながら、まるでその場でレッスンを受けているような、質の高い学習が可能です。

本サービスは今後、定期的な動画学習コンテンツの追加はもちろん、Z世代を中心に支持されているメンズヘアサロン「LIPPS hair（リップスヘアー）」所属の日本トップクラスのデザイナーによるLIVE配信や少人数で学べるオフラインセミナー等、メンズヘアの学習環境をさらに高めるアップデートを予定しています。今後の新情報は、「ONLINE SALON LIPPS」公式Instagramにて発信します。これからもLIPPSは業界全体の技術向上に貢献し、美容師一人ひとりのキャリア形成を支援してまいります。

【「ONLINE SALON LIPPS」公式Instagram】

https://www.instagram.com/lipps_hair_academy/

サービス概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/23845/table/60_1_a5795dba7c09d861e0378e72767afc64.jpg?v=202602020221 ]

ONLINE SALON LIPPSが生まれた背景

美容業界では、技術教育や人材育成に課題を抱えるヘアサロンが増加しています。LIPPSでは約4年前からオンラインで学べる仕組みの構想を進めており、近年さらに高まった“時間・場所に縛られない学習環境”のニーズを受け、このたび本サービスの提供を決定しました。

LIPPSは1999年の創業以来、10～20代を中心に支持されるメンズヘアのパイオニアとして独自の技術や知識、考え方を確立。その技術・知見は、お客様の生の声を通して日々アップデートしています。それらをマニュアル化し、年間40万人（※1）が来店する「LIPPS hair」の教育カリキュラムの一つとして活用してまいりました。昨今、世の中の男性美容への関心の高まりもあり、一層盛り上がりを見せるメンズビューティー市場において、これらを次世代へ継承し、美容業界全体へ貢献したいという想いから本サービスをスタートしました。

ONLINE SALON LIPPSの特徴

(１)LIPPSの技術や知識、考え方を体系化した動画コンテンツ

1999年の創業以来、培ってきたメンズヘア技術とノウハウを、まるでその場にいるかのように、動画で学習できます。

(２)『FRAME CUT』を軸とした“メンズヘアの基本と応用”を学べる

再現性と普遍性を重視したLIPPS独自のカット理論である『FRAME CUT』を体系的に学習できます。一過性のトレンドスタイルだけでなく、お客様一人ひとりに合わせた応用の効く技術を身につけることができます。

(３)スマートフォン・PCでいつでも視聴可能

通信環境があれば、サロンの空き時間や自宅等、いつでも学習できます。

(４) 定期的な新コンテンツ配信

新コンテンツを追加で毎月配信。最新の技術・知識を継続的にアップデートしていきます。

(５) LIPPS hairの現役デザイナーとLIVE配信で繋がれる

ホットペッパービューティーアワード2024のベストスタイル部門［メンズ］でグランプリを受賞した櫻澤和宏（LIPPS hair 表参道）をはじめ、日本トップクラスの技術を持つデザイナーによるLIVE配信セミナーを今後予定しています。メンズヘアに関する技術解説はもちろん、質疑応答などのプログラムも現在検討中です。

■参加予定デザイナー

櫻澤和宏、平田みか、石井里奈 他

※プログラムによって講師は異なります

櫻澤和宏

LIPPS hair 表参道 クリエイティブデザイナー

平田みか

LIPPS hair 渋谷 クリエイティブデザイナー

石井里奈

LIPPS hair 渋谷 2nd floor クリエイティブデザイナー

LIPPSについて

1999年創業。ヘアサロンとヘアサロンクオリティのプロダクトで10代～20代男性から圧倒的な支持を集めるメンズビューティーブランド。ヘアサロン「LIPPS hair」は全国に34店舗（パートナーサロン含む）（※2）、年間来店客数約40万人（※1）。お客様の生の声とデザイナーのアイデアをディテールにまで活かしたプロダクトで、常にニーズを先取りしている。

Boys, Be Beautiful!

自由に、幸福に生きるすべての人へ。

ありのままの自分を楽しむことは、

なによりも美しい。

■会社概要

会社名：株式会社リップス

本社：東京都渋谷区神宮前三丁目１番30号 Daiwa青山ビル2階

代表者：代表取締役 的場隆光

証券コード： 373A（東証グロース）

事業内容：

・メンズコスメの企画・販売を行う商品事業

・ヘアサロン「LIPPS hair」のフランチャイズ運営を行うサロンフランチャイズ事業

【HP】 http://lipps.co.jp/

【EC】 https://lipps-product.com/

【Instagram】 https://www.instagram.com/lipps_mensbeauty/(https://www.instagram.com/lipps_mensbeauty/)

【X】 https://x.com/official_LIPPS

【TikTok】 https://www.tiktok.com/@lipps.tiktok_official

【YouTube】 https://www.youtube.com/user/hairmakeLIPPS

※1 2024年LIPPS hair POS実績（当社調べ）

※2 2026年2月2日時点